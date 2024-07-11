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Изучать Москву можно не только пешком — берём самокат и отправляемся в путь! Мы побываем и в черте города, и в тихом лесу, и на берегу реки, и даже у стен монастыря. Заглянем на две смотровые площадки, где от видов захватывает дух, и оценим величие высотки МГУ. И конечно, поговорим об истории этой части столицы.