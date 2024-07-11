Изучать Москву можно не только пешком — берём самокат и отправляемся в путь! Мы побываем и в черте города, и в тихом лесу, и на берегу реки, и даже у стен монастыря. Заглянем на две смотровые площадки, где от видов захватывает дух, и оценим величие высотки МГУ. И конечно, поговорим об истории этой части столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- Территория вокруг МГУ. Вы познакомитесь с инфраструктурой университета и увидите спортивные поля, факультеты, обсерваторию, ботанический сад и многое другое
- Высотка МГУ. Я расскажу историю её создания, поделюсь легендами и мифами
- Смотровая площадка на Воробьёвых горах. С высоты полюбуемся Москвой-сити и Новодевичьим монастырём, Лужниками, Шаболовской башней — и не только
- Заказник «Воробьёвы горы». Вы узнаете, кого можно встретить на тропинках леса и какие краснокнижные растения здесь растут
- Андреевский монастырь. Посмотрите на древнюю обитель, расцвет которой пришёлся на 17 век
- Смотровая у Президиума РАН. Заглянем на уютную площадку, где так приятно провожать закаты
А ещё поговорим об истории района:
- как получилось, что на Воробьёвых горах сконцентрировано более 20 НИИ
- почему решили строить сталинские высотки
- в чём фишка МГУ
- как увидеть главное с обзорной площадки
- и как удалось сохранить нетронутую природу в центре столицы
Организационные детали
- Аренда электросамоката оплачивается отдельно и не входит в стоимость экскурсии
- Маршрут проходит по удобным широким тротуарам, но рельеф будет меняться: от спуска до подъёма в горку — нужны уверенные навыки вождения электросамоката
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Университет»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 412 туристов
Меня зовут Дарья. Я раскрою вам богатейшую историю нашей столицы с огоньком в глазах, увлечённо и легко! Москва не может не вдохновлять, ведь здесь повсюду колоритные следы прошлого: на старинныхЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Москвы
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы
Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района
Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы»
Завтра в 13:30
11 июля в 13:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
3 часа
Водная прогулка
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
Начало: Причал «Воробьевы горы»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Сегодня в 12:58
Завтра в 12:58
от 400₽ за человека
3 часа
Групповая
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: В районе станции метро «Площадь Революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
13 июля в 18:00
14 июля в 18:00
1 300₽ за человека