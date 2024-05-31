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говоря, вода заряжает меня энергией, и если я чувствую, что «садятся батарейки», значит надо идти к воде. Особенно хорошо действует место слияния Оки и Волги в районе Нижнего Новгорода, стоя на набережной напротив Стрелки. Впрочем, это к слову пришлось. Пока поехала заряжаться на Москву-реку. Надо сказать, в интернете как-то долго не могла найти ничего подходящего, не то информация располагается бестолково, не то сама такая. Люблю заранее покупать билеты, чтобы спокойно планировать отдых. Прогулка понравилась. Проехала от Воробьевых гор до Кремля. Посмотрела с воды на всю историческую Москву. Думаю, полезно и интересно будет родителям с детьми школьного возраста. Интереснее всего находиться на верхней открытой палубе. В день моей прогулки было холодно. Сначала я пожалела, что взяла недолгую прогулку, а в холод это было даже хорошо. Теперь я возьму другой маршрут, тоже интересный и более длинный, например в Серебряный Бор.