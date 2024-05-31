Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля

Хотите насладиться красотой Москвы и увидеть её главные достопримечательности? Тогда речной круиз по Москве-реке — это то, что вам нужно! Приглашаем вас отправиться в плавание по уникальному маршруту от Воробьёвых гор до Кремля.
4.33
12 отзывов
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
Ближайшие даты:
Время начала: 11:58, 12:05, 12:58, 13:28, 14:43, 14:50, 15:43, 16:13, 17:28, 17:35, 18:28, 18:58, 20:13, 21:13, 21:43, 22:58

Что вас ожидает:

  • Воробьевы горы
  • Новодевичий монастырь
  • Стадион Лужники
  • Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах
  • МГУ
  • Нескучный сад
  • Президиум Российской Академии Наук
  • Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
  • Центральный парк культуры и отдыха ИМ.А.М. Горького
  • Памятник Петру 1
  • Кремль
  • Парк Зарядье

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Проведите время в необычной обстановке, наслаждаясь великолепными панорамами столицы, открывающимися с акватории Москва-реки. Разместившись на борту теплохода, вы отправитесь в речной круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать виды исторического центра и современные высотки. За время прогулки вы сможете увидеть самые известные достопримечательности Москвы, такие как: стадион Лужники, Академия РАН, Памятник Петру I, Театр Эстрады, Храм Христа Спасителя, Московский Кремль и другие живописные места. Важная информация:
  • Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой, но обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки и продукты питания приносить с собой запрещено.
  • На борту теплохода работает кафе.
  • После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.

Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)от 400 ₽
Детский (до 6 лет)10 ₽
Детский (с 6 до 12 лет)от 200 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Воробьевы горы
  • Новодевичий монастырь
  • Стадион Лужники
  • Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах
  • МГУ
  • Нескучный сад
  • Президиум Российской Академии Наук
  • Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
  • Центральный парк культуры и отдыха ИМ.А.М. Горького
  • Памятник Петру 1
  • Кремль
  • Парк Зарядье
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
  • Напитки и еда
Место начала и завершения?
Причал «Воробьевы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
  • На теплоход запрещено приносить с собой еду и напитки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
2
1
1
Д
31 мая 2024
М
28 мая 2024
Супер, в полном восторге, бар, правда, дорогой, ассортимент не айс, прогулка, если честно, супер…
М
28 мая 2024
Теплоход старый,столы и стулья обшарпанные,в баре чипсы,сухари и вода,экскурсионного сопровождения нет вообще. Понравились только виды
Е
27 мая 2024
Н
27 мая 2024
Прекрасный кораблик, профессиональная и доброжелательная команда. Всё очень понравилось, смогли увидеть достопримечательности Москвы. Замечательный получился день. Спасибо!
О
19 мая 2024
Билеты купили онлайн, теплоход пришел вовремя, достаточно комфортный, прогулка прошла отлично!
В
18 мая 2024
Это будет просто рассказ, как я ездила на речную прогулку по Москве-реке. Я люблю кататься по реке на любом виде транспорта, а также и без оного, т. е. вплавь. Короче
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говоря, вода заряжает меня энергией, и если я чувствую, что «садятся батарейки», значит надо идти к воде. Особенно хорошо действует место слияния Оки и Волги в районе Нижнего Новгорода, стоя на набережной напротив Стрелки. Впрочем, это к слову пришлось. Пока поехала заряжаться на Москву-реку. Надо сказать, в интернете как-то долго не могла найти ничего подходящего, не то информация располагается бестолково, не то сама такая. Люблю заранее покупать билеты, чтобы спокойно планировать отдых. Прогулка понравилась. Проехала от Воробьевых гор до Кремля. Посмотрела с воды на всю историческую Москву. Думаю, полезно и интересно будет родителям с детьми школьного возраста. Интереснее всего находиться на верхней открытой палубе. В день моей прогулки было холодно. Сначала я пожалела, что взяла недолгую прогулку, а в холод это было даже хорошо. Теперь я возьму другой маршрут, тоже интересный и более длинный, например в Серебряный Бор.

Г
13 мая 2024
Была очень интересная речная прогулка. Рекомендую всем.
Е
2 мая 2024
Теплоход причалил уже заполненный людьми, ни одного свободного стула, вся прогулка стоя.
О
2 мая 2024
А
1 мая 2024
Красоты Москвы, как всегда великолепны, в любое время суток, что нельзя сказать о кораблике на котором ты плывешь. Прогулка была в вечернее время, пледы не предусмотрены, как нам сказали во
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время прогулки, на причале нет информации где будет происходить посадка, музыка только на закрытой нижней палубе, которую не слышно. Есть и положительные моменты, корабль плывет быстро, никаких задержек не было, работает фотограф, который в конце путешествия предлагает магнитики.

А
27 апр 2024
Отличный капитан! Прекрасная поездка.

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