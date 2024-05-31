Хотите насладиться красотой Москвы и увидеть её главные достопримечательности? Тогда речной круиз по Москве-реке — это то, что вам нужно! Приглашаем вас отправиться в плавание по уникальному маршруту от Воробьёвых гор до Кремля.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:58, 12:05, 12:58, 13:28, 14:43, 14:50, 15:43, 16:13, 17:28, 17:35, 18:28, 18:58, 20:13, 21:13, 21:43, 22:58
Что вас ожидает:
- Воробьевы горы
- Новодевичий монастырь
- Стадион Лужники
- Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах
- МГУ
- Нескучный сад
- Президиум Российской Академии Наук
- Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
- Центральный парк культуры и отдыха ИМ.А.М. Горького
- Памятник Петру 1
- Кремль
- Парк Зарядье
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Проведите время в необычной обстановке, наслаждаясь великолепными панорамами столицы, открывающимися с акватории Москва-реки. Разместившись на борту теплохода, вы отправитесь в речной круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать виды исторического центра и современные высотки. За время прогулки вы сможете увидеть самые известные достопримечательности Москвы, такие как: стадион Лужники, Академия РАН, Памятник Петру I, Театр Эстрады, Храм Христа Спасителя, Московский Кремль и другие живописные места. Важная информация:
- Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой, но обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки и продукты питания приносить с собой запрещено.
- На борту теплохода работает кафе.
- После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.
Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|от 400 ₽
|Детский (до 6 лет)
|10 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет)
|от 200 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Воробьевы горы
- Новодевичий монастырь
- Стадион Лужники
- Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах
- МГУ
- Нескучный сад
- Президиум Российской Академии Наук
- Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
- Центральный парк культуры и отдыха ИМ.А.М. Горького
- Памятник Петру 1
- Кремль
- Парк Зарядье
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
- Напитки и еда
Место начала и завершения?
Причал «Воробьевы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
- На теплоход запрещено приносить с собой еду и напитки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
31 мая 2024
М
Марина
28 мая 2024
Супер, в полном восторге, бар, правда, дорогой, ассортимент не айс, прогулка, если честно, супер…
М
Мария
28 мая 2024
Теплоход старый,столы и стулья обшарпанные,в баре чипсы,сухари и вода,экскурсионного сопровождения нет вообще. Понравились только виды
Е
Елена
27 мая 2024
Н
Николай
27 мая 2024
Прекрасный кораблик, профессиональная и доброжелательная команда. Всё очень понравилось, смогли увидеть достопримечательности Москвы. Замечательный получился день. Спасибо!
О
Ольга
19 мая 2024
Билеты купили онлайн, теплоход пришел вовремя, достаточно комфортный, прогулка прошла отлично!
В
Вера
18 мая 2024
Это будет просто рассказ, как я ездила на речную прогулку по Москве-реке. Я люблю кататься по реке на любом виде транспорта, а также и без оного, т. е. вплавь. Короче
Г
Галина
13 мая 2024
Была очень интересная речная прогулка. Рекомендую всем.
Е
Елена
2 мая 2024
Теплоход причалил уже заполненный людьми, ни одного свободного стула, вся прогулка стоя.
О
Ольга
2 мая 2024
А
Александра
1 мая 2024
Красоты Москвы, как всегда великолепны, в любое время суток, что нельзя сказать о кораблике на котором ты плывешь. Прогулка была в вечернее время, пледы не предусмотрены, как нам сказали во
А
Арина
27 апр 2024
Отличный капитан! Прекрасная поездка.
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