Поклонная гора: отблески войны 1812 года

Осветить несколько эпох в истории Москвы: от вторжения Наполеона до наших дней
Поклонная гора — свидетель ключевых эпизодов Отечественной войны 1812 года. В её окрестностях прошёл совет в Филях, на котором Кутузов принял решение оставить Москву. Наполеон стоял на вершине Поклонной, осматривая опустевший город. Вслед за этим склоны горы осветились заревом грандиозного пожара. Мы погрузимся в атмосферу тех событий и рассмотрим их неочевидные подробности.
5
1 отзыв
Поклонная гора: отблески войны 1812 года
Поклонная гора: отблески войны 1812 года
Поклонная гора: отблески войны 1812 года
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Триумфальная арка — один из главных символов войны 1812 года, хранящий множество секретов, которые мы будем раскрывать.
  • Музей-панорама «Бородинская битва» и его «говорящая» облицовка. Сам музей мы не посещаем.
  • Кутузовская изба, где прошёл знаменитый совет в Филях.

Вы увидите:

  • Подлинные предметы 1812 года. А некоторые даже сможете подержать в руках!
  • Зашифрованные послания советских архитекторов в проекте музея-панорамы «Бородинская битва»
  • Главный памятник Отечественной войны в стиле ампир
  • Место, с которого Наполеон осматривал покорённую Москву

Вы узнаете:

  • Почему Русская православная церковь была против постройки Триумфальных ворот
  • Почему часть памятников 1812 года — фальшивки
  • Какие секреты таит в себе двор музея-панорамы «Бородинская битва»
  • Кто на самом деле сжёг Москву в 1812 году
  • Как изменился ландшафт Поклонной горы в советское время

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает прослушивание аудиофайлов. Чтобы не создавать дискомфорта окружающим, прошу вас взять с собой наушники и заряженный телефон.
  • Минимальный возраст детей на экскурсии — 14 лет
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный900 ₽
Пенсионеры750 ₽
Студенты750 ₽
Дети от 14 до 18 лет750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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П
26 мая 2024
Кто-то выбирает пойти в субботу в бар, мне же на этот раз хотелось углубиться в историю России. Изначально я думала, что это будет экскурсия-лекция, мне будет местами скучновато… но как
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я была удивлена, что войну 1812 года можно подсветить с новой стороны! Мы привыкли к статичному образу Толстого или Лермонтова, совсем не задумываясь, что историю творит обычный человек! Нестандартный формат, креативный стиль повествования и авторская подача, детали (например пуговицы), которые Роман подобрал к экскурсии-все это оставило у меня неизгладимое впечатление! Грустно было в конце, не буду раскрывать вам причину, чтобы не портить ожидание от экскурсии, но вечер пятницы я провела просто потрясающе! Ожидание и реальность не совпали, Роман меня вдохновил почитать больше про историю отечественной войны. Если вы хотите окунуться в ту эпоху, потрогать руками реальные музейные экспонаты-вам к Роману на экскурсию! Я в восхищении!

Кто-то выбирает пойти в субботу в бар, мне же на этот раз хотелось углубиться в историюКто-то выбирает пойти в субботу в бар, мне же на этот раз хотелось углубиться в историюКто-то выбирает пойти в субботу в бар, мне же на этот раз хотелось углубиться в историюКто-то выбирает пойти в субботу в бар, мне же на этот раз хотелось углубиться в историюКто-то выбирает пойти в субботу в бар, мне же на этот раз хотелось углубиться в историю

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