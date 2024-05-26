Поклонная гора — свидетель ключевых эпизодов Отечественной войны 1812 года. В её окрестностях прошёл совет в Филях, на котором Кутузов принял решение оставить Москву. Наполеон стоял на вершине Поклонной, осматривая опустевший город. Вслед за этим склоны горы осветились заревом грандиозного пожара. Мы погрузимся в атмосферу тех событий и рассмотрим их неочевидные подробности.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Триумфальная арка — один из главных символов войны 1812 года, хранящий множество секретов, которые мы будем раскрывать.
- Музей-панорама «Бородинская битва» и его «говорящая» облицовка. Сам музей мы не посещаем.
- Кутузовская изба, где прошёл знаменитый совет в Филях.
Вы увидите:
- Подлинные предметы 1812 года. А некоторые даже сможете подержать в руках!
- Зашифрованные послания советских архитекторов в проекте музея-панорамы «Бородинская битва»
- Главный памятник Отечественной войны в стиле ампир
- Место, с которого Наполеон осматривал покорённую Москву
Вы узнаете:
- Почему Русская православная церковь была против постройки Триумфальных ворот
- Почему часть памятников 1812 года — фальшивки
- Какие секреты таит в себе двор музея-панорамы «Бородинская битва»
- Кто на самом деле сжёг Москву в 1812 году
- Как изменился ландшафт Поклонной горы в советское время
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия предполагает прослушивание аудиофайлов. Чтобы не создавать дискомфорта окружающим, прошу вас взять с собой наушники и заряженный телефон.
- Минимальный возраст детей на экскурсии — 14 лет
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|900 ₽
|Пенсионеры
|750 ₽
|Студенты
|750 ₽
|Дети от 14 до 18 лет
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Москве
Меня зовут Роман. Я дипломированный экскурсовод и коллекционер антиквариата. В школе мне не нравились уроки истории, но я полюбил прошлое своего родного края, занимаясь археологией. Учащённое сердцебиение и захлестывающие эмоцииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
26 мая 2024
Кто-то выбирает пойти в субботу в бар, мне же на этот раз хотелось углубиться в историю России. Изначально я думала, что это будет экскурсия-лекция, мне будет местами скучновато… но как
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