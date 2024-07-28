2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
ВДНХ: пикник на обочине
Освоить пространство и время ВДНХ с опытным сталкером на велосипедах или самокатах
Начало: В районе метро «ВДНХ»
«Пешком по выставке можно ходить весь день, но на велосипедах или самокатах (на ваш выбор) мы покажем вам самое интересное, тайное и явное за 2,5 часа»
5 000₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Групповая
Сердце Москвы: групповая экскурсия на электросамокатах
Увидеть единственную башню Китайгородской стены и по-новому посмотреть на Красную площадь
Начало: У парка Зарядье
«Мы с вами отправимся открывать Москву на самокатах»
28 июля в 19:30
30 июля в 19:30
1 500₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
С ветерком! На электросамокате по Воробьёвым горам
Прокатиться по широким тротуарам, увидеть МГУ и узнать, как развивался город
Начало: У СТ.М. «Университет»
«Изучать Москву можно не только пешком — берём самокат и отправляемся в путь»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
3 900₽ за всё до 4 чел.
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