«Секреты Арбата» - прогулка с дегустацией: устрицы, ежи и шампанское

Пешеходная экскурсия по улицам и переулкам Арбата с дегустацией устриц и ежей

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Ответы на вопросы
Наша экскурсия это не просто прогулка по Арбату и осмотр достопримечательностей.

Это целая церемония и праздник живота! Устрицы, морские ежи, холодная закуска с натуральным крабом, алкоголь на ваш выбор и вкус. Каждому участнику один приветственный коктейль. Присоединяйтесь к нашей экскурсии-дегустации.
«Секреты Арбата» - прогулка с дегустацией: устрицы, ежи и шампанское
«Секреты Арбата» - прогулка с дегустацией: устрицы, ежи и шампанское
«Секреты Арбата» - прогулка с дегустацией: устрицы, ежи и шампанское
«Секреты Арбата» - прогулка с дегустацией: устрицы, ежи и шампанское
«Секреты Арбата» - прогулка с дегустацией: устрицы, ежи и шампанское
«Секреты Арбата» - прогулка с дегустацией: устрицы, ежи и шампанское
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Описание

Экскурсия для желающих отправится в приключение по арбатским переулкам и улочкам, с дегустацией шампанского, устриц, морских ежей и краба в финале.

Для каждого участника:

Приветственный коктейль 1.

Сет из 3х блюд и напитка:

  • 1. Пол дюжины устриц (6 шт.).
  • 2. Морские ежи (3 шт.).
  • 3. Холодная закуска - брускетта (бутерброд) с натуральным крабом. 1 шт.
  • 4. Алкогольный напиток: 1 бокал.
  • Бутерброд с крабом можно заменить на: бокал с напитком / или на 5 ежей /или на пол дюжины устриц.
  • При случае отсутствия одного блюда или напитка он заменяется на другой из списка.

Примерный список алкоголя:

  • Просекко (игристое вино).
  • Пино Гриджио.
  • Рислинг.
  • Совиньон.
  • Шардоне.
  • Розе.
  • Мальбек.

Будни, 13 часов. Остальные дни или время по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Приветственный коктейль
  • Пол дюжины устриц (6 шт)
  • Морские ёжи (3 шт)
  • Холодная закуска чибатта (бутерброд) с натуральным крабом. 1 шт
  • Алкогольный напиток на выбор: 1 бокал из
  • Просекко (игристое вино)
  • Пино гриджо
  • Рислинг
  • Совиньон
  • Шардоне
  • Розе
  • Мальбек
Что не входит
  • Личные расходы
  • Другие расходы участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: у метро Смоленская Арбатско-покровской линии
Завершение: в районе Арбата
Когда и сколько длится?
Когда: Будни, 13 часов. Остальные дни или время по запросу
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • 20% предоплата онлайн заранее.
  • Оставшаяся сумма 80% оплачивается на месте организатору, наличными перед началом экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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