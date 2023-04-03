Пешеходная экскурсия по улицам и переулкам Арбата с дегустацией устриц и ежей
Наша экскурсия это не просто прогулка по Арбату и осмотр достопримечательностей.
Это целая церемония и праздник живота! Устрицы, морские ежи, холодная закуска с натуральным крабом, алкоголь на ваш выбор и вкус. Каждому участнику один приветственный коктейль. Присоединяйтесь к нашей экскурсии-дегустации.
Это целая церемония и праздник живота! Устрицы, морские ежи, холодная закуска с натуральным крабом, алкоголь на ваш выбор и вкус. Каждому участнику один приветственный коктейль. Присоединяйтесь к нашей экскурсии-дегустации.
Ближайшие даты:
4
апр
апр
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия для желающих отправится в приключение по арбатским переулкам и улочкам, с дегустацией шампанского, устриц, морских ежей и краба в финале.
Для каждого участника:
Приветственный коктейль 1.
Сет из 3х блюд и напитка:
- 1. Пол дюжины устриц (6 шт.).
- 2. Морские ежи (3 шт.).
- 3. Холодная закуска - брускетта (бутерброд) с натуральным крабом. 1 шт.
- 4. Алкогольный напиток: 1 бокал.
- Бутерброд с крабом можно заменить на: бокал с напитком / или на 5 ежей /или на пол дюжины устриц.
- При случае отсутствия одного блюда или напитка он заменяется на другой из списка.
Примерный список алкоголя:
- Просекко (игристое вино).
- Пино Гриджио.
- Рислинг.
- Совиньон.
- Шардоне.
- Розе.
- Мальбек.
Будни, 13 часов. Остальные дни или время по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Приветственный коктейль
- Пол дюжины устриц (6 шт)
- Морские ёжи (3 шт)
- Холодная закуска чибатта (бутерброд) с натуральным крабом. 1 шт
- Алкогольный напиток на выбор: 1 бокал из
- Просекко (игристое вино)
- Пино гриджо
- Рислинг
- Совиньон
- Шардоне
- Розе
- Мальбек
- Что не входит
- Личные расходы
- Другие расходы участников
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: у метро Смоленская Арбатско-покровской линииЗавершение: в районе Арбата
- Когда и сколько длится?
- Когда: Будни, 13 часов. Остальные дни или время по запросуЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- 20% предоплата онлайн заранее.
- Оставшаяся сумма 80% оплачивается на месте организатору, наличными перед началом экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Индивидуальные
Пешеходные
Гастрономические
Водные развлечения
Литература и искусство
Экскурсии для иностранцев
Серебряный век
Места Пушкина
Улицы и переулки
Дегустационные туры
Нескучные экскурсии
Винные туры
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
Владислав
Ах Арбат, мой Арбат: прогулка с коренным жителем
Узнать, где создали знаменитый торт «Прага» и где провел юные годы бард Булат Окуджава
в районе метро «Арбатская»
Завтра
4 апр
5 апр
6 апр
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Алла
Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
Арбат - одно из самых колоритных мест столицы
СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Завтра
4 апр
5 апр
6 апр
от 7 285₽ за всё до 5 чел.
Квест
Questeri
Знаменитости Арбата: от Пушкина до Цоя - квест-прогулка
Арбатская площадь, Москва
Сегодня
Завтра
4 апр
5 апр
990₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии