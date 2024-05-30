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организаторы не наберут полный автобус. Гид очень интересно рассказывал, но мы стояли на месте и смотрели на Александровский сад. У нас один билет пропал (муж не смог пойти, потеряли предоплату 25%), если бы знали, что на месте лучше покупать, то здесь бы не бронировали. Это не то вариант экскурсий, на который нужна бронь.