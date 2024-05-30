От красной площади – экскурсии в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «От красной площади» в Москве, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990 за всё до 5 чел.
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
53 отзыва
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Получить объёмное представление о городе как об исторической столице России и современном мегаполисе
Начало: На Манежной площади
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
44 отзыва
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Оценить известные места столицы и пейзажи, открывающиеся с высоких точек
Начало: В районе станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
1 960 за человека
Вокруг Кремля - групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Вокруг Кремля - групповая экскурсия
Заглянуть в старое сердце Москвы и обнаружить в нём кое-что новое
Начало: у метро «Библиотека им. Ленина»
Расписание: в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
500 за человека
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Увидеть нецентральные достопримечательности и зелёные берега столицы с воды
Начало: В яхт-клубе «Медуза» (м. Строгино)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «От красной площади»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
  2. Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
  3. На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
  4. Вокруг Кремля - групповая экскурсия
  5. Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "От красной площади" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 500 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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