1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Получить объёмное представление о городе как об исторической столице России и современном мегаполисе
Начало: На Манежной площади
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Групповая
4 часа
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Оценить известные места столицы и пейзажи, открывающиеся с высоких точек
Начало: В районе станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
1 960₽ за человека
Групповая
2 часа
Вокруг Кремля - групповая экскурсия
Заглянуть в старое сердце Москвы и обнаружить в нём кое-что новое
Начало: у метро «Библиотека им. Ленина»
Расписание: в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Увидеть нецентральные достопримечательности и зелёные берега столицы с воды
Начало: В яхт-клубе «Медуза» (м. Строгино)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия30 мая 2024Понравилась гид, информация подана интересно и приятно.
- ААлександра21 мая 2024Отличная экскурсия и замечательный экскурсовод! Ходили вдвоем с мужем) Сергей очень погружен в материал, но при этом преподносит его без занудства, ощущение, что ты постоянно вовлечен в процесс! Это действительно экскурсия, которую хочется слушать! Обязательно порекомендуем друзьям)
- ООльга18 мая 2024Нам с мужем все очень понравилось)
- ООльга7 мая 2024Лучше в праздники не ездить. Весь город сплошная пробка, поэтому программа была сжата
- ЕЕлена2 мая 2024Можно было не покупать билеты заранее. Пришли около 14 час. к началу экскурсии, и 40 минут ждали отправления автобуса, пока
- ММарина16 апреля 2024Спасибо большое, за очень интересный маршрут и экскурсию! Все остались в невероятном восторге не смотря на холод и небольшой дождь. Рекомендую экскурсию как гостям, так коренным жителям! Очень много интересного!
- ИИрина5 апреля 2024Большое спасибо Сергею за интересную и увлекательную экскурсию по родному городу! Узнали много необычного и отлично провели время. 3 часа пролетели незаметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «От красной площади»
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