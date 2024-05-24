1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Серебряный век в переулках Арбата: индивидуальная экскурсия по Москве
Погрузитесь в атмосферу Серебряного века, прогуливаясь по арбатским переулкам. Узнайте о жизни и творчестве великих поэтов и писателей, посетив их любимые места
Начало: На Арбате
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 4 400₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Загадочные линии московского модерна
Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века
Начало: М. Кропоткинская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мозаика «Метрополя»
Изучить историю и искусство Серебряного века по фасаду фешенебельного отеля
Начало: На Театральной площади
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
2 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Посетить подмосковные усадьбы, где жили, черпали вдохновение и творили гении науки и литературы
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гении и безумцы Серебряного века - философская прогулка по Арбату
Задать вечные вопросы и узнать, как на них ответила русская интеллигенция на рубеже 19-20 веков
Начало: В районе метро Смоленская
9 июня в 14:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Открыть уголок Москвы, где оставила след поэтесса, и с головой уйти в хроники её жизни
Начало: У метро Арбатская
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1 час
Небольшая Аудиопрогулка по неизведанному Арбату
Начало: Улица Воздвиженка, 16, Центральный административны
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Москва в стиле модерн
Познакомиться с архитектурой начала 20 века, а также с самой эпохой и её яркими творцами
Начало: у метро Кропоткинская
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария24 мая 2024Великолепно! Интересно, познавательно, с юмором. Спасибо большое за прекрасный вечер!
- ООльга18 мая 2024Супер!!!!
- ЕЕлена14 мая 2024Спасибо Марине, которая дала нам возможность со знанием дела полюбоваться архитектурными достопримечательностями Москвы. Интересно и неутомительно.
- ЕЕлена6 мая 2024Огромное спасибо нашему гиду за тактичное, частичное «упрощение» своей экскурсии, соответственно нашим знаниям философии. Елена сумела наш знакомый, любимый Арбат
- ЛЛюдмила13 апреля 2024Спасибо за экскурсию. Хорошее и доступное изложение.
- ТТатьяна12 апреля 2024Хочется выразить слова благодарности Экскурсоводу Елене. Она рассказывала увлекательно о сложном. Это очередное мое знакомство с философией приобрело осязаемый вид. Увидеть и почувствовать дух "серебряного века" дорого стоит. После встречи с Еленой сохраняется и увеличивается желание изучать философию дальше. Удачи!
- ЕЕлена24 марта 2024Были школьной группой, ребята 13-14 лет. Всё было информативно, доступно и интересно. Узнали много нового и необычного. Благодарю!
- ВВладимир22 марта 2024Экскурсия просто великолепная! Насыщенная по фактам и эмоциям! По времени продолжалась почти 3 часа. Татьяна мастер индивидуального подхода: были учтены
- ААнна18 января 2024Экскурсия отличная, пролетела на одном дыхании! Очень увлекательный рассказ, построенный на взаимосвязи истории, архитектуры, искусства и танца начала 20 века.
- ААнастасия20 декабря 2023Экскурсия очень понравилась! Марина очень эрудированная, интересно рассказывает и грамотно строит маршрут, так, что не устанешь. Под конец стали отличать разные нюансы на фасадах домов. Замечательная экскурсия, мы в восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Серебряный век»
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