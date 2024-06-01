🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 41 отзыв От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков Начало: В районе метро Арбатская 5 908 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе метро «Кропоткинская» 6450 5 805 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 23 отзыва Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы Начало: У м. Арбатская Филевской линии 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 50 отзывов Автомобильная обзорная экскурсия по Москве Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок... 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 19 отзывов По Арбату и переулкам в мини-группе Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях Начало: У метро Арбатская Расписание: в субботу в 12:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 79 отзывов Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+) Начало: М. Таганская, выход №1 Расписание: По выходным 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 14 отзывов Пушкинский музей: аудиотур от древних цивилизаций к полотнам классиков Начало: Улица Волхонка, 12 Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00, кроме понедельника 1 440 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва «Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам Начало: Пушкинская площадь. У памятника А.С. Пушкина Расписание: По расписанию 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату Узнать самое интересное о детстве Пушкина, Окуджавы и Цветаевой, выполняя творческие задания Начало: В районе метро Смоленская 6 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 3 отзыва Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца Историко-архитектурный променад по главной пешеходной улице города Начало: Возле СТ.М. «Арбатская» 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Квест «13 необычных историй для детей» Провести собственное расследование, выполняя задания квеста, и выяснить секреты писателей и поэтов Начало: На Триумфальной площади 7 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару Увидеть, где жили, работали и любили великие русские писатели Начало: на улице Новый Арбат 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов В Москве - кутить! Хулиганские хроники города Экскурсия 18+ по следам самых громких скандалов, кутежей и дерзких проказ Москвы 18-20 веков Начало: На Тверском бульваре 7 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 97 отзывов История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы Прогулка по Сретенке с коренным москвичом Начало: старый цирк от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 3 отзыва Небольшая Аудиопрогулка по неизведанному Арбату Начало: Улица Воздвиженка, 16, Центральный административны Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 1 час Путешествие сквозь века: Тверская улица (аудиоэкскурсия в приложении) Начало: Тверская улица, 9 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час По Никитскому и Тверскому бульварам Начало: Станция метро «Арбатская» Расписание: См. календарь 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа Групповая прогулка с Часовщиком: история жизни А.С. Пушкина в Москве Познакомиться с моментами жизни знаменитого поэта на аудиоэкскурсии с проводником-волшебником Начало: У входа в сад «Эрмитаж» Расписание: в воскресенье в 15:00 2 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Бульвар поэзии и истории Совершить путешествие в прошлое и узнать, кто жил на Тверском бульваре в разные времена Начало: В районе метро «Тверская» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Литературные переулки Арбата Познакомиться с историями писателей, которые жили рядом со знаменитой улицей Начало: В районе станции метро «Арбатская» 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви» Погрузиться в водоворот рассказов о счастливых и сломленных судьбах знаменитостей Начало: Гоголевском бульваре Расписание: в воскресенье в 14:00 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа Детский квест с красочным путеводителем «По следам Пушкина» В лёгком игровом формате узнать о жизни великого поэта, а также об улочках и домах, окружавших его Начало: У памятника Пушкину (м. Пушкинская/Тверская/Чеховс... 7 500 ₽ за всё до 10 чел.