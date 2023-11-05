Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе

Воссоздать величие и грандиозный замысел могучего форпоста - и создать шедевр своими руками

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На моей экскурсии вы познакомитесь с историей Симонова монастыря, одного из самых известных и почитаемых в Москве. В небольшой группе мы проследим жизнь древней обители от основания до сегодняшних дней. Я поделюсь удивительными фактами, помогу составить представление о повседневном быте монастыря. А затем вы побываете в его стенах и слепите изделие из глины.
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Симонова обитель — Москвы хранитель

Его называют самым грозным из московских монастырей. Возможно, подобная слава и стала причиной его принципиально задуманного и варварского уничтожения в 1930-х годах. К счастью, некоторые монастырские постройки чудом уцелели. Я покажу «вылазные калитки» в древних стенах, 23-гранную башню, Тихвинский трапезный храм и другие сохранившиеся строения. Вы узнаете:

  • кто основал монастырь
  • как царские и боярские даяния отражались на жизни обители
  • кто строил стены и башни монастыря и от кого он защищал Москву
  • почему обитель в народе называли «волшебной» или «былинной»
  • как связан монастырь с чумой, свирепствовавшей в Москве в конце 18 века

Шедевры зодчества — и не только

У вас будет редкая возможность посетить одну из древних башен крепостных стен. А у Южных ворот монастыря состоится уникальный мастер-класс по керамике. Место выбрано не случайно: именно здесь на протяжении 600 лет трудились монахи и мастера прикладного искусства. Под руководством художника-керамиста Симонова монастыря вы выберете стиль и цветовую гамму изделия, освоите приёмы ручной лепки и создадите вещицу, которая будет напоминать вам о древней обители и хранить частичку её души.

Организационные детали

  • Вход на территорию монастыря возможен при наличии головного убора и в одежде, закрывающей колени и плечи
  • После мастер-класса вам скажут, когда можно будет заехать и забрать свою работу. Это связано с тем, что изделие должно пройти этап сушки и обжига в специальной печи.

в воскресенье в 12:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Автозаводская»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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