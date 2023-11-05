Воссоздать величие и грандиозный замысел могучего форпоста - и создать шедевр своими руками
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Описание
Что вас ожидает
Симонова обитель — Москвы хранитель
Его называют самым грозным из московских монастырей. Возможно, подобная слава и стала причиной его принципиально задуманного и варварского уничтожения в 1930-х годах. К счастью, некоторые монастырские постройки чудом уцелели. Я покажу «вылазные калитки» в древних стенах, 23-гранную башню, Тихвинский трапезный храм и другие сохранившиеся строения. Вы узнаете:
- кто основал монастырь
- как царские и боярские даяния отражались на жизни обители
- кто строил стены и башни монастыря и от кого он защищал Москву
- почему обитель в народе называли «волшебной» или «былинной»
- как связан монастырь с чумой, свирепствовавшей в Москве в конце 18 века
Шедевры зодчества — и не только
У вас будет редкая возможность посетить одну из древних башен крепостных стен. А у Южных ворот монастыря состоится уникальный мастер-класс по керамике. Место выбрано не случайно: именно здесь на протяжении 600 лет трудились монахи и мастера прикладного искусства. Под руководством художника-керамиста Симонова монастыря вы выберете стиль и цветовую гамму изделия, освоите приёмы ручной лепки и создадите вещицу, которая будет напоминать вам о древней обители и хранить частичку её души.
Организационные детали
- Вход на территорию монастыря возможен при наличии головного убора и в одежде, закрывающей колени и плечи
- После мастер-класса вам скажут, когда можно будет заехать и забрать свою работу. Это связано с тем, что изделие должно пройти этап сушки и обжига в специальной печи.
в воскресенье в 12:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Автозаводская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 12:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.