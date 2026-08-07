На моей экскурсии вы познакомитесь с историей Симонова монастыря, одного из самых известных и почитаемых в Москве. В небольшой группе мы проследим жизнь древней обители от основания до сегодняшних дней. Я поделюсь удивительными фактами, помогу составить представление о повседневном быте монастыря. А затем вы побываете в его стенах и слепите изделие из глины.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Симонова обитель — Москвы хранитель

Его называют самым грозным из московских монастырей. Возможно, подобная слава и стала причиной его принципиально задуманного и варварского уничтожения в 1930-х годах. К счастью, некоторые монастырские постройки чудом уцелели. Я покажу «вылазные калитки» в древних стенах, 23-гранную башню, Тихвинский трапезный храм и другие сохранившиеся строения. Вы узнаете:

кто основал монастырь

как царские и боярские даяния отражались на жизни обители

кто строил стены и башни монастыря и от кого он защищал Москву

почему обитель в народе называли «волшебной» или «былинной»

как связан монастырь с чумой, свирепствовавшей в Москве в конце 18 века

Шедевры зодчества — и не только

У вас будет редкая возможность посетить одну из древних башен крепостных стен. А у Южных ворот монастыря состоится уникальный мастер-класс по керамике. Место выбрано не случайно: именно здесь на протяжении 600 лет трудились монахи и мастера прикладного искусства. Под руководством художника-керамиста Симонова монастыря вы выберете стиль и цветовую гамму изделия, освоите приёмы ручной лепки и создадите вещицу, которая будет напоминать вам о древней обители и хранить частичку её души.

Организационные детали