Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Воссоздать величие и грандиозный замысел могучего форпоста - и создать шедевр своими руками
На моей экскурсии вы познакомитесь с историей Симонова монастыря, одного из самых известных и почитаемых в Москве. В небольшой группе мы проследим жизнь древней обители от основания до сегодняшних дней. Я поделюсь удивительными фактами, помогу составить представление о повседневном быте монастыря. А затем вы побываете в его стенах и слепите изделие из глины.
Описание мастер-класса
Симонова обитель — Москвы хранитель
Его называют самым грозным из московских монастырей. Возможно, подобная слава и стала причиной его принципиально задуманного и варварского уничтожения в 1930-х годах. К счастью, некоторые монастырские постройки чудом уцелели. Я покажу «вылазные калитки» в древних стенах, 23-гранную башню, Тихвинский трапезный храм и другие сохранившиеся строения. Вы узнаете:
кто основал монастырь
как царские и боярские даяния отражались на жизни обители
кто строил стены и башни монастыря и от кого он защищал Москву
почему обитель в народе называли «волшебной» или «былинной»
как связан монастырь с чумой, свирепствовавшей в Москве в конце 18 века
Шедевры зодчества — и не только
У вас будет редкая возможность посетить одну из древних башен крепостных стен. А у Южных ворот монастыря состоится уникальный мастер-класс по керамике. Место выбрано не случайно: именно здесь на протяжении 600 лет трудились монахи и мастера прикладного искусства. Под руководством художника-керамиста Симонова монастыря вы выберете стиль и цветовую гамму изделия, освоите приёмы ручной лепки и создадите вещицу, которая будет напоминать вам о древней обители и хранить частичку её души.
Организационные детали
Вход на территорию монастыря возможен при наличии головного убора и в одежде, закрывающей колени и плечи
После мастер-класса вам скажут, когда можно будет заехать и забрать свою работу. Это связано с тем, что изделие должно пройти этап сушки и обжига в специальной печи.
в воскресенье в 12:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
10 000 ₽
Дети от 14 лет
3650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Автозаводская»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2832 туристов
Меня зовут Ирина, и я аттестованный гид по Москве. Больше всего в моей работе меня вдохновляют люди и история. Москва — это не просто город, это живой организм, где каждый читать дальшеуменьшить
камень дышит прошлым.
Я провожу экскурсии и в музеях, и в монастырях и просто пешие по городу, в том числе детские. Но особенно люблю монастыри — каждый пережил взлёты и падения, радости и трагедии. Они как машина времени, шаг за ворота, и вы уже в другой эпохе. Мои экскурсии — это не сухие факты и даты. Это истории о людях, их страстях, амбициях, любви. О том, как менялась страна и как это отражалось на судьбах монастырей.
Я постоянно учусь, ищу новые факты, необычные детали. Ведь в истории всегда есть что-то, способное удивить. Если вам интересно увидеть Москву другими глазами — буду рада встрече на одной из моих авторских экскурсий!
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