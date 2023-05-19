Заинтересовать ребёнка в музее, увлечь его искусством, помочь запомнить — задачи сложные. Решить их вам помогут мои авторские квесты! В своём темпе вы погуляете по Третьяковской галерее, а направлять вас будет виртуальный ведущий. Играя, дети познакомятся с такими художниками, как Васнецов, Шишкин, Иванов, Перов, и спасут их от забвения!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что это за формат?

Этот квест вы проходите самостоятельно, но с помощью виртуального ведущего. Такая механика позволит вашей семье изучить шедевры в комфортном для вас темпе, в удобное время и без толпы. Но главное — поможет заинтересовать юных исследователей и увлечь их на все 1,5 часа.

👩‍🎓 Квест авторский, разработан мной — дипломированным гидом, влюблённым в своё дело.

Как это будет?

Вы приходите в Третьяковскую галерею, отправляете кодовое слово виртуальному ведущему (всё устроено через платформу «ВКонтакте») — и игра начинается! Мы будем присылать вам задания, загадки, головоломки и тайные шифры, а также направлять по маршруту. Ребятам предстоит искать детали на картинах, сравнивать работы художников, угадывать персонажей, «оживлять» полотна.

Какие картины вы увидите?

Вы кратко познакомитесь с историей Третьяковской галереи и, играя, рассмотрите шедевры. Это «Утро в сосновом лесу» Шишкина, «Явление Христа народу» Иванова, «Тройка» Петрова, «Иван-царевич на Сером Волке» и «Богатыри» Васнецова и другие картины, знакомые нам с детства из учебников.

Организационные детали