Весело и необычно познакомиться с шедеврами в компании виртуального ведущего - для детей 6-13 лет
Решить их вам помогут мои авторские квесты! В своём темпе вы погуляете по Третьяковской галерее, а направлять вас будет виртуальный ведущий.
Играя, дети познакомятся с такими художниками, как Васнецов, Шишкин, Иванов, Перов, и спасут их от забвения!
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Описание
Что это за формат?
Этот квест вы проходите самостоятельно, но с помощью виртуального ведущего. Такая механика позволит вашей семье изучить шедевры в комфортном для вас темпе, в удобное время и без толпы. Но главное — поможет заинтересовать юных исследователей и увлечь их на все 1,5 часа.
👩🎓 Квест авторский, разработан мной — дипломированным гидом, влюблённым в своё дело.
Как это будет?
Вы приходите в Третьяковскую галерею, отправляете кодовое слово виртуальному ведущему (всё устроено через платформу «ВКонтакте») — и игра начинается! Мы будем присылать вам задания, загадки, головоломки и тайные шифры, а также направлять по маршруту. Ребятам предстоит искать детали на картинах, сравнивать работы художников, угадывать персонажей, «оживлять» полотна.
Какие картины вы увидите?
Вы кратко познакомитесь с историей Третьяковской галереи и, играя, рассмотрите шедевры. Это «Утро в сосновом лесу» Шишкина, «Явление Христа народу» Иванова, «Тройка» Петрова, «Иван-царевич на Сером Волке» и «Богатыри» Васнецова и другие картины, знакомые нам с детства из учебников.
Организационные детали
- Билеты в Третьяковскую галерею не включены в стоимость, вы можете купить их на Трипстере: купить билет
- Квест проходит по второму этажу галереи
- Оставшуюся часть стоимости нужно перевести гиду за 2 часа до начала квеста
- Билеты невозвратные. Если у вас не получается начать квест в выбранное время, вы можете сделать это в любой другой день в часы работы музея.
- Для прохождения квеста достаточно смартфона или другого устройства с выходом в Интернет. При покупке билета «Взрослый + ребёнок» вы можете использовать 1 или 2 смартфона (как вам удобнее); каждый следующий участник также должен купить дополнительный билет, чтобы проходить квест с отдельного устройства.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Третьяковской галерее
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.