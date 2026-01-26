6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы оцените необыкновенную красоту внутреннего убранства мечети и ее фасада, познакомитесь ближе с мусульманской культурой, а также погрузитесь в историю одной из трех мировых религий.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сказочный дворец

Архитектура мечети объединяет российские и татарские традиции. Перед тем, как зайти внутрь, вы осмотрите экстерьер здания и узнаете, как менялся его облик, где находится историческая часть комплекса, почему отделка выполнена из канадского мрамора и откуда доставили парадные резные двери. Услышите, почему при реконструкции решили покрыть купол сусальным золотом и что символизирует форма минаретов.

Сокровища и реликвии

В зависимости от ваших предпочтений гид расскажет об истории Соборной мечети, мусульманской культуре или религии. Вы оцените изящные традиционные татарские орнаменты, стены, расписанные аятами, величественную 7,5-метровую хрустальную люстру и турецкие шерстяные ковры. Увидите макет мечети из оригинальных материалов, фрагмент покрывала Каабы, шкатулку из перламутра в форме иерусалимской мечети Купол Скалы, Коран с серебряными страницами, шкатулку XIX века из Индии для хранения Корана и факсимиле древнейших манускриптов из Ташкента и Стамбула.

Организационные детали