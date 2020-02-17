6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Соборная Мечеть — восточный шедевр Москвы

Увидеть роскошное убранство залов и узнать о мусульманской культуре и традициях

Руслан
Задать вопрос
Руслан – представитель гидов
Вы оцените необыкновенную красоту внутреннего убранства мечети и ее фасада, познакомитесь ближе с мусульманской культурой, а также погрузитесь в историю одной из трех мировых религий.

А после экскурсии сможете подняться на обзорную площадку на минарете и насладиться великолепной панорамой Москвы.
300 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 1 час
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча — у стойки экскурсионного бюро
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
5
Соборная Мечеть — восточный шедевр Москвы
Соборная Мечеть — восточный шедевр Москвы

Что вас ожидает

Сказочный дворец
Архитектура мечети объединяет российские и татарские традиции. Перед тем, как зайти внутрь, вы осмотрите экстерьер здания и узнаете, как менялся его облик, где находится историческая часть комплекса, почему отделка выполнена из канадского мрамора и откуда доставили парадные резные двери. Услышите, почему при реконструкции решили покрыть купол сусальным золотом и что символизирует форма минаретов.

Сокровища и реликвии
В зависимости от ваших предпочтений гид расскажет об истории Соборной мечети, мусульманской культуре или религии. Вы оцените изящные традиционные татарские орнаменты, стены, расписанные аятами, величественную 7,5-метровую хрустальную люстру и турецкие ковры из шерсти яка. Увидите макет мечети из оригинальных материалов, фрагмент покрывала Каабы, шкатулку из перламутра в форме иерусалимской мечети Купол Скалы, Коран с серебряными страницами, шкатулку XIX века из Индии для хранения Корана и факсимиле древнейших манускриптов из Ташкента и Стамбула.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов команды
  • Если вы хотите подняться на смотровую площадку, сообщите об этом гиду заранее
  • Бонусный подарок — скидки на сувенирную продукцию мечети
Соборная Мечеть — восточный шедевр Москвы
Соборная Мечеть — восточный шедевр Москвы
Соборная Мечеть — восточный шедевр Москвы
Соборная Мечеть — восточный шедевр Москвы
Соборная Мечеть — восточный шедевр Москвы
Соборная Мечеть — восточный шедевр Москвы
Соборная Мечеть — восточный шедевр Москвы
Соборная Мечеть — восточный шедевр Москвы
Соборная Мечеть — восточный шедевр Москвы
Соборная Мечеть — восточный шедевр Москвы
Соборная Мечеть — восточный шедевр Москвы
Соборная Мечеть — восточный шедевр Москвы

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура — у стойки экскурсионного бюро.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Руслан
Руслан
Меня зовут Руслан. Я долгое время работал в сфере туризма в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, прежде чем возглавил экскурсионное бюро в музее Московской Соборной Мечети. Вместе с командой профессиональных гидов мы проводим интересные туры для всех возрастов и знакомим туристов с историей, культурой и традициями мусульман. Экскурсовод Наиля знает английский язык и мировую художественную литературу, умеет находить интересную информацию и щедро делиться ею. Вера — не только экскурсовод, но также репетитор, переводчик и полиглот. Работала во Франции и экскурсоводом в комплексе Кижи.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Только что вышли с экскурсии. Очень интересно и познавательно. Девушка-гид Рената рассказала лб истории мечети, недавнем строительстве, музее ислама. Мечеть очень красивая, и рассказ гида позволит вам оценить детали, которые иначе, без экскурсии, могут остаться незамеченными
9 февраля 2020
Экскурсовод хорошо раскрыл тему, однако экскурсия для меня на крепкую 4. Но это вопрос не к профессионализму экскурсовода, а к тому, что в принципе, кроме 10 небогатых стендов, смотреть особо нечего. Сама мечеть великолепна, но осмотр ограниченного пространства сверху вмещается в 15 мин,затем рассказ по выше упомянутым стендам. Тем не менее, т к мы ни разу в подобных зданиях не были, было любопытно, да и чисто эстетически мечеть очень красива.
31 декабря 2019
Всё прошло легко и познавательно!
13 октября 2019
Мечеть необыкновенной красоты, воплощение красоты, гармонии, торжественности, спокойствия и умиротворения. Узнали много нового, экскурсия прекрасная, наш гид Верочка выше всяких похвал- эрудированная, доброжелательная, внимательная, ответила на все вопросы. Большое спасибо!!!
7 октября 2019
Огромное спасибо за чудесную экскурсию!
25 сентября 2019
Остался доволен,посещением и экскурсоводом,для обзорной экскурсии уровень достаточный.

Исторические экскурсии по Москве

Москва непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милая
250 за человека
1 час
12 отзывов
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Тайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополя
1500 за человека
1.5 часа
8 отзывов
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчасОт ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчасОт ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
От 550 за экскурсию
1.5 часа
Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года
Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время. На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.
Огородная Слобода и Чистые прудыОгородная Слобода и Чистые прудыОгородная Слобода и Чистые пруды
3900 за экскурсию
2 часа
40 отзывов
Истории, которые хранят старинные московские дома
Вы увидите исторические объекты во дворах и переулках, которые находятся в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей. Я расскажу вам о старинных сохранившихся домах и связанных с ними известных личностях. В результате вы исследуете новый уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.
Историческая прогулка по Москве от древности до наших днейИсторическая прогулка по Москве от древности до наших днейИсторическая прогулка по Москве от древности до наших дней
От 5000 за экскурсию
2 часа
152 отзыва
Как менялся город и кто влиял на эти изменения
Я коренной москвич и я историк. Мне интересно наблюдать за меняющейся на глазах Москвой, нравится искать и находить в современном городе черты прошлого. Эта прогулка посвящена истории Москвы: казни и свадьбы, бунты и восстания, коронации и похороны. Начиная с далекого XII века и заканчивая сумасшедшим двадцатым. Вот об этом и пойдет речь.
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-СитиИдеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-СитиИдеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
900 за человека
2 часа
14 отзывов
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Что отражается в стеклянных башнях Сити? Какие смыслы и даже мифологическое значение люди разных эпох вкладывали в стеклянную архитектуру? На моей прогулке по современному московскому району параллельно с историей его создания вы взглянете на него с небанального ракурса и углубитесь в тему стекла сквозь века.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамы