6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы

Увидеть роскошное убранство залов и узнать о мусульманской культуре и традициях
Вы оцените необыкновенную красоту внутреннего убранства мечети и ее фасада, познакомитесь ближе с мусульманской культурой, а также погрузитесь в историю одной из трех мировых религий.
5
231 отзыв
Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы

Описание экскурсии

Сказочный дворец

Архитектура мечети объединяет российские и татарские традиции. Перед тем, как зайти внутрь, вы осмотрите экстерьер здания и узнаете, как менялся его облик, где находится историческая часть комплекса, почему отделка выполнена из канадского мрамора и откуда доставили парадные резные двери. Услышите, почему при реконструкции решили покрыть купол сусальным золотом и что символизирует форма минаретов.

Сокровища и реликвии

В зависимости от ваших предпочтений гид расскажет об истории Соборной мечети, мусульманской культуре или религии. Вы оцените изящные традиционные татарские орнаменты, стены, расписанные аятами, величественную 7,5-метровую хрустальную люстру и турецкие шерстяные ковры. Увидите макет мечети из оригинальных материалов, фрагмент покрывала Каабы, шкатулку из перламутра в форме иерусалимской мечети Купол Скалы, Коран с серебряными страницами, шкатулку XIX века из Индии для хранения Корана и факсимиле древнейших манускриптов из Ташкента и Стамбула.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов команды
  • Программу можно провести для большего количества человек (до 10). Доплата за участников — 700 ₽/чел.
  • Бонус — скидки на сувенирную продукцию мечети

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у стойки экскурсионного бюро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наиля
Наиля — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1988 туристов
Меня зовут Наиля. Я долгое время работала в сфере туризма, прежде чем возглавить экскурсионное бюро Московской Соборной мечети. Наша команда профессиональных гидов проводит интересные экскурсии по Московской Соборной мечети, в
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ходе которых туристы знакомятся с историей, культурой и традициями мусульман. Экскурсовод со стажем Рената училась в Ноттингемском университете, жила в Малайзии, сейчас учится в МГТУ им. Баумана, активно интересуется другими языками и культурами, продолжая изучать особенности мусульман в разных регионах. Дипломированный культуролог Адель свободно говорит на английском, немецком и французском языках, имеет опыт преподавания и изучала основы религии с раннего детства. Миссия Регины, как искусствоведа с высшим образованием, быть вашим проводником в мир сакрального искусства! Благодаря уникальному опыту работы с туристами из разных стран и разных возрастов, профессиональный гид-переводчик Кира легко находит взаимопонимание с любым экскурсантом и готова на непростые вопросы ответить интересно и доступно. Будущий историк-лингвист Катерина изучает историю и исламскую культуру в Президентской академии и с радостью поможет вам приобщиться к миру Ислама на арабском и английском языках. Студентка Высшей школы экономики Илюза, изучив язык Корана и тафсир, с тёплой любовью к своей религии приоткроет завесу исламского мира и расскажет о главной мечети Москвы и богатствах, стоящих за самой молодой религией.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 231 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
211
4
11
3
7
2
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1
1
Светлана
Впервые побывала в Соборной Мечети. Очень понравилось, как Наиля рассказывает, объясняет символы веры и отвечает на вопросы туристов. Рекомендую посетить именно с гидом. узнаете про" тайны" арабского языка, стоимость подарков на строительство Мечети или увидите, как выглядит главная святыня мусульман 🕌 в Мекке.
Впервые побывала в Соборной Мечети. Очень понравилось, как Наиля рассказывает, объясняет символы веры и отвечает на
Впервые побывала в Соборной Мечети. Очень понравилось, как Наиля рассказывает, объясняет символы веры и отвечает на
Впервые побывала в Соборной Мечети. Очень понравилось, как Наиля рассказывает, объясняет символы веры и отвечает на
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Е
Прекрасная экскурсия. Красивая Мечеть. Спасите за то,что рассказали про историю.
Прекрасная экскурсия. Красивая Мечеть. Спасите за то,что рассказали про историю.
Прекрасная экскурсия. Красивая Мечеть. Спасите за то,что рассказали про историю.
Прекрасная экскурсия. Красивая Мечеть. Спасите за то,что рассказали про историю.
Прекрасная экскурсия. Красивая Мечеть. Спасите за то,что рассказали про историю.
Прекрасная экскурсия. Красивая Мечеть. Спасите за то,что рассказали про историю.
Прекрасная экскурсия. Красивая Мечеть. Спасите за то,что рассказали про историю.
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Аска
Экскурсию провела гид Фатима. Очень интересный рассказ, много полезной информации. Рассказала и про историю здания, и про историю возникновения религии, и про её каноны, показала все экспонаты музея, у каждого
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остановились, послушали подробнее.
Также действительно дали скидку в сувенирную лавку (скидка идёт 10% от стоимости товара).
___________ С огромной благодарностью Фатиме за экскурсию!
Рассказала, показала, объяснила, ответила на вопросы, дала карточку на скидку 10% в сувенирной лавке (я взяла книгу, которая лучше объясняет каноны религии, историю, основы, на изучение).
_______ Во время экскурсии и после неё как бы фоном слышны были молитвы, это так помогает душе, опять же с благодарностью за время!
А ещё я видела, как детки тоже совершают намаз вслед за взрослыми. Хочу отметить, это так мило выглядит, их старания:-)
___________ Рекомендую. Подойдёт и тем, кто просто интересуется, и людям, которые идут к Истине.

Экскурсию провела гид Фатима. Очень интересный рассказ, много полезной информации. Рассказала и про историю здания, и
Экскурсию провела гид Фатима. Очень интересный рассказ, много полезной информации. Рассказала и про историю здания, и
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Л
Очень хотелось побывать в Соборной мечети. Понравилось очень. Красиво. Экскурсовод очень приятная женщина, рассказала про ислам и мусульман в России. Музей небольшой, но благодаря рассказу экскурсовода картина получилась полная. Очень рекомендую к посещению, так как мы живем в многоконфессиональной стране и таком многогранном мире.
Очень хотелось побывать в Соборной мечети. Понравилось очень. Красиво. Экскурсовод очень приятная женщина, рассказала про ислам
Очень хотелось побывать в Соборной мечети. Понравилось очень. Красиво. Экскурсовод очень приятная женщина, рассказала про ислам
Очень хотелось побывать в Соборной мечети. Понравилось очень. Красиво. Экскурсовод очень приятная женщина, рассказала про ислам
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Н
Дата посещения: 12 авг 2025
Очень красиво. Необычно. Тишина (10 утра).
Коран, который нашли во время войны, на Курской дуге.
Великая история.
Экскурсовод, красивая женщина.
Хорошо знает тему.
Мурашки по коже.
Спасибо большое.
Рекомендую всем.
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К
Давно хотела побывать в мечети 🕌!
Очень понравилось!
Спасибо Фатиме за интересную экскурсию!
Давно хотела побывать в мечети 🕌!
Давно хотела побывать в мечети 🕌!
Давно хотела побывать в мечети 🕌!
Давно хотела побывать в мечети 🕌!
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