6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Сказочный дворец
Архитектура мечети объединяет российские и татарские традиции. Перед тем, как зайти внутрь, вы осмотрите экстерьер здания и узнаете, как менялся его облик, где находится историческая часть комплекса, почему отделка выполнена из канадского мрамора и откуда доставили парадные резные двери. Услышите, почему при реконструкции решили покрыть купол сусальным золотом и что символизирует форма минаретов.
Сокровища и реликвии
В зависимости от ваших предпочтений гид расскажет об истории Соборной мечети, мусульманской культуре или религии. Вы оцените изящные традиционные татарские орнаменты, стены, расписанные аятами, величественную 7,5-метровую хрустальную люстру и турецкие шерстяные ковры. Увидите макет мечети из оригинальных материалов, фрагмент покрывала Каабы, шкатулку из перламутра в форме иерусалимской мечети Купол Скалы, Коран с серебряными страницами, шкатулку XIX века из Индии для хранения Корана и факсимиле древнейших манускриптов из Ташкента и Стамбула.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов команды
- Программу можно провести для большего количества человек (до 10). Доплата за участников — 700 ₽/чел.
- Бонус — скидки на сувенирную продукцию мечети
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Коран, который нашли во время войны, на Курской дуге.
Великая история.
Экскурсовод, красивая женщина.
Хорошо знает тему.
Мурашки по коже.
Спасибо большое.
Рекомендую всем.
Очень понравилось!
Спасибо Фатиме за интересную экскурсию!