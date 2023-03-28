Исследовать главный символ Москвы на интерактивной прогулке с викториной и призами
Стены, башни, итальянские зодчие, машикули и мерлоны, белые и красные кирпичи, Иван III, Сталин, президент… Сколько всего связано с главной достопримечательностью столицы! На нашей прогулке вы узнаете любопытные факты о Кремле в нескучном формате с элементами интерактива, а также полюбуетесь им с разных ракурсов и побываете в его живописных окрестностях.
Ближайшие даты:
9
апр
апр
16
апр
апр
30
апр
апр
7
мая
мая
14
мая
мая
21
мая
мая
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Описание
Что вас ожидает
Начинается земля, как известно, от Кремля! Эти слова Маяковского вам станут гораздо понятнее, когда вы познакомитесь с древней крепостью поближе. Кремль поражает своей мощью уже более 6 веков. За каждой его башней — своя удивительная история и невероятная загадка. Мы пройдём вдоль кремлёвских стен, и вы полюбуетесь видами Красной площади, Васильевского спуска, Софийской набережной, Александровского парка.
На прогулке вы узнаете:
- как возникла крепость, кто и когда её построил, как она менялась с течением веков
- сколько башен в Кремле, какая самая таинственная, а какая самая высокая
- что такое машикули и мерлоны
- через какие ворота выходили полоскать белье, а из каких выезжал маршал Константин Жуков на белом коне принимать военный Парад Победы
- сколько звёзд в Кремле и где работает президент России
А также:
- где всегда было звёздное небо даже днём
- как перейти речку, не замочив ноги
- где жили настоящие львы и куда подевались кремлёвские вороны
- где можно найти двуглавых орлов, медведей и павлинов
- какая мелодия играет на главной башне столицы
- и многое другое!
Познавательная и увлекательная экскурсия пройдёт в лёгкой непринуждённой атмосфере с теплотой и любовью, ведь вашего гида зовут Любовь!
Организационные детали
- Рекомендованный возраст детей — от 7 лет
- Экскурсия пешеходная, мы пройдём чуть больше 2 км, поэтому одевайтесь так, чтобы провести время с комфортом
в воскресенье в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у м. Охотный ряд
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 12:00Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Москве
Провёл 175 экскурсий для 325 туристов
Меня зовут Любовь. Я закончила замечательные курсы «Гидов и экскурсоводов» при Правительстве Москвы. С удовольствием поделюсь своими знаниями и по-новому раскрою вам наш удивительный город!
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