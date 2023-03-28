Стены, башни, итальянские зодчие, машикули и мерлоны, белые и красные кирпичи, Иван III, Сталин, президент… Сколько всего связано с главной достопримечательностью столицы! На нашей прогулке вы узнаете любопытные факты о Кремле в нескучном формате с элементами интерактива, а также полюбуетесь им с разных ракурсов и побываете в его живописных окрестностях.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Начинается земля, как известно, от Кремля! Эти слова Маяковского вам станут гораздо понятнее, когда вы познакомитесь с древней крепостью поближе. Кремль поражает своей мощью уже более 6 веков. За каждой его башней — своя удивительная история и невероятная загадка. Мы пройдём вдоль кремлёвских стен, и вы полюбуетесь видами Красной площади, Васильевского спуска, Софийской набережной, Александровского парка.

На прогулке вы узнаете:

как возникла крепость, кто и когда её построил, как она менялась с течением веков

сколько башен в Кремле, какая самая таинственная, а какая самая высокая

что такое машикули и мерлоны

через какие ворота выходили полоскать белье, а из каких выезжал маршал Константин Жуков на белом коне принимать военный Парад Победы

сколько звёзд в Кремле и где работает президент России

А также:

где всегда было звёздное небо даже днём

как перейти речку, не замочив ноги

где жили настоящие львы и куда подевались кремлёвские вороны

где можно найти двуглавых орлов, медведей и павлинов

какая мелодия играет на главной башне столицы

и многое другое!

Познавательная и увлекательная экскурсия пройдёт в лёгкой непринуждённой атмосфере с теплотой и любовью, ведь вашего гида зовут Любовь!

Организационные детали