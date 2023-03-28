Сквозь века вокруг Кремля: экскурсия в мини-группе для детей и взрослых

Исследовать главный символ Москвы на интерактивной прогулке с викториной и призами

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Стены, башни, итальянские зодчие, машикули и мерлоны, белые и красные кирпичи, Иван III, Сталин, президент… Сколько всего связано с главной достопримечательностью столицы! На нашей прогулке вы узнаете любопытные факты о Кремле в нескучном формате с элементами интерактива, а также полюбуетесь им с разных ракурсов и побываете в его живописных окрестностях.
Сквозь века вокруг Кремля: экскурсия в мини-группе для детей и взрослых
Сквозь века вокруг Кремля: экскурсия в мини-группе для детей и взрослых
Сквозь века вокруг Кремля: экскурсия в мини-группе для детей и взрослых
Сквозь века вокруг Кремля: экскурсия в мини-группе для детей и взрослых
Сквозь века вокруг Кремля: экскурсия в мини-группе для детей и взрослых
Сквозь века вокруг Кремля: экскурсия в мини-группе для детей и взрослых
Сквозь века вокруг Кремля: экскурсия в мини-группе для детей и взрослых
Сквозь века вокруг Кремля: экскурсия в мини-группе для детей и взрослых
Ближайшие даты:
9
апр
16
апр
30
апр
7
мая
14
мая
21
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Начинается земля, как известно, от Кремля! Эти слова Маяковского вам станут гораздо понятнее, когда вы познакомитесь с древней крепостью поближе. Кремль поражает своей мощью уже более 6 веков. За каждой его башней — своя удивительная история и невероятная загадка. Мы пройдём вдоль кремлёвских стен, и вы полюбуетесь видами Красной площади, Васильевского спуска, Софийской набережной, Александровского парка.

На прогулке вы узнаете:

  • как возникла крепость, кто и когда её построил, как она менялась с течением веков
  • сколько башен в Кремле, какая самая таинственная, а какая самая высокая
  • что такое машикули и мерлоны
  • через какие ворота выходили полоскать белье, а из каких выезжал маршал Константин Жуков на белом коне принимать военный Парад Победы
  • сколько звёзд в Кремле и где работает президент России

А также:

  • где всегда было звёздное небо даже днём
  • как перейти речку, не замочив ноги
  • где жили настоящие львы и куда подевались кремлёвские вороны
  • где можно найти двуглавых орлов, медведей и павлинов
  • какая мелодия играет на главной башне столицы
  • и многое другое!

Познавательная и увлекательная экскурсия пройдёт в лёгкой непринуждённой атмосфере с теплотой и любовью, ведь вашего гида зовут Любовь!

Организационные детали

  • Рекомендованный возраст детей — от 7 лет
  • Экскурсия пешеходная, мы пройдём чуть больше 2 км, поэтому одевайтесь так, чтобы провести время с комфортом

в воскресенье в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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