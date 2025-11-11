Хотите побывать в «закулисье» главной библиотеки нашей страны, узнать где и как хранится жизнь и душа целых народов, а также как устроена знаменитая библиотечная «железная дорога»? Нас ждет экскурсия в знаменитую «Ленинку» с посещением исторического читального зала, знаменитой Ротонды, каталогов и кафедры книговыдачи.
Описание экскурсииЭкскурсия в знаменитую «Ленинку» За сто пятьдесят лет своей истории она превратилась из Румянцевского публичного «музеума» в самую крупную в континентальной Европе и крупнейшую в мире публичную библиотеку. Это колоссальное собрание (более 48 миллионов!) книг и документов, географических карт и нотных изданий, музыкальных пластинок, газет, журналов, гравюр, плакатов, фотографий, писем, графики, микроформ, дисков, экслибрисов. Каждый год фонд Ленинки «прирастает» 300 000 экземплярами изданий. Здесь обдумывал главы «Войны и мира» Лев Толстой. Юный Константин Циолковский самостоятельно изучал высшую алгебру, астрономию и механику, получая книги из рук философа-космиста Николая Федорова, который работал здесь обычным библиотекарем… Даже в эпоху интернета Ленинка в большом почете: она насчитывает более 24 миллионов обращений читателей в год! Отправимся исследовать удивительный мир главной библиотеки России, который раскроет нам свои тайны. В ходе экскурсии по Главному зданию мы побываем в историческом Дубовом читальном зале и в знаменитой Ротонде, которая является своеобразным перекрестком, соединяющим читальные комнаты. Посетим кафедру книговыдачи и сможем понять механизм хранения и передачи книги читателю, узнать, как работает знаменитый библиотечный телелифт. Также познакомимся с историей самых древних книг — рукописного Архангельского Евангелия 1092 года и первой печатной книги в мире, знаменитой Библии Гутенберга. А еще в Ленинке есть собственный призрак! Мы непременно услышим эту невероятную историю практически из уст очевидцев! Важная информация:
- На экскурсию допускаются дети с 7 лет.
- Внимание! В библиотеку просьба не брать с собой крупных сумок. Небольшие дамские сумочки разрешаются. Большие можно сдать в гардероб, но камера хранения отсутствует. Категорически запрещено проносить на территорию библиотеки любую печатную продукцию.
- Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
Согласно расписанию.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, станция метро Библиотека имени Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 1 часа 10 минут 11 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- На экскурсию допускаются дети с 7 лет
- Внимание! В библиотеку просьба не брать с собой крупных сумок. Небольшие дамские сумочки разрешаются. Большие можно сдать в гардероб, но камера хранения отсутствует. Категорически запрещено проносить на территорию библиотеки любую печатную продукцию
- Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Квест
Квест без гида «Тайна сокровищ Пушкинского музея»
Великие открытия ждут тех, кто готов разгадать секреты древних цивилизаций
Начало: В Пушкинском музее
Завтра в 10:30
12 ноя в 10:30
1650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Купеческая страна - Замоскворечье
Начало: На выходе из метро Полянка
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6590 ₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшие люди страны: Ваганьковское кладбище в мини-группе
Начало: Станция метро «Улица 1905 года», выход 3
Расписание: пн
16 ноя в 11:00
23 ноя в 11:00
1800 ₽ за человека