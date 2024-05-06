1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции»
Расписание: четверг 16-30
13 июня в 16:30
20 июня в 16:30
2 100₽ за человека
Групповая
2 часа
«Как пройти в библиотеку?»: Библиотека им. Ленина (РГБ)
Начало: М. Библиотека им. Ленина
22 июня в 10:45
29 июня в 10:45
1 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
16 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
Отправиться на групповую мистическую прогулку за самыми будоражащими историями
Начало: Возле станции метро «Тургеневская»
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Москва и Достоевский
Увидеть город глазами великого писателя и узнать о «странных сближениях» его судьбы и творчества
Начало: Возле метро Достоевская
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
История Российской государственной библиотеки
Узнать, как появилась интеллектуальная сокровищница страны, и раскрыть тайны дома Пашкова
Начало: недалеко от метро «Библиотека им. Ленина»
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
890801₽ за человека
Аудиогид
1 час
Воздвиженка: аудиопрогулка по старейшей улице Москвы
Начало: Улица Воздвиженка, 1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Библиотека им. Ленина: от авангарда до сталинского ар-деко
Расшифровать архитектурный код библиотеки и посетить закрытые для читателей помещения
Начало: у библиотеки им. Ленина
Завтра в 12:00
29 июня в 12:00
2 800₽ за человека
скидка
10%
Квест
2 часа
Ваганьковский холм. Пешеходная экскурсия с элементами квеста
Разгадать удивительные истории и древние тайны на фоне панорам Кремля
Начало: У станции метро «Боровицкая»
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
36983 329₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 мая 2024Легенды и мифы центра МосквыИван довольно молодой человек, но это ему не мешает быть профессионалом в своем деле, остались только положительные эмоции от экскурсии. Да! Порекомендую всем эту экскурсию
- ЮЮлия6 мая 2024Легенды и мифы центра МосквыЗамечательная экскурсия, даже дождь и ветер ее не испортили! Гид Иван - знаток своего дела, у нас в составе мини-группы
- ИИрина15 апреля 2024Рекомендую и экскурсию и экскурсовода. Информативно, структурировано, с отлично подобранным материалом для допонительного показа. Прекрасная речь, ителлигентность, радушие экскурсовода. Получила прекрасные впечатления от замечательно проведенного времени. Спасибо, Елена.
- ИИрина13 апреля 2024Было интересно
- ККарина12 апреля 2024На днях побывала в Москве и заказала экскурсию. У меня гидами были Оля и Вика-отличные экскурсоводы, одно удовольствие было слушать
- ЕЕкатерина9 апреля 2024Легенды и мифы центра МосквыОтличная экскурсия, огромное количество информации, подготовьтесь к длинной и увлекательной прогулке по улицам Москвы. Для любителей объять необъятное, советую не совмещать данную экскурсию с другими в один и тот же день)
- ЕЕкатерина9 апреля 2024Замечательная экскурсия вокруг самого главного Дома книги! Елена глубоко разбирается в теме, при этом материал подан увлекательно и легко 👍
- ММарина7 апреля 2024Замечательная экскурсия в компании очень приятного, милого и компетентного экскурсовода Татьяны. Всем было интересно (3 взрослых и 15-и летний подросток)
- ААлия31 марта 2024Сегодня была на экскурсии Елены «История Российской государственной библиотеки». Увлекательный рассказ со множеством подробностей, интересно рассматривать фотографии «было-стало» и прослеживать,
- ННелли19 февраля 2024Заказывала экскурсию в подарок подруге, с её слов всё прошло великолепно: Виктория прекрасный грамотный гид и составила интересную программу, а наличие автомобиля обеспечило необходимый комфорт. Большое спасибо организаторам!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Библиотека имени Ленина»
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