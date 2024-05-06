Экскурсии в библиотеку имени Ленина в Москве

Найдено 9 экскурсий в категории «Библиотека имени Ленина» в Москве, цены от 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции»
Расписание: четверг 16-30
13 июня в 16:30
20 июня в 16:30
2 100 за человека
«Как пройти в библиотеку?»: Библиотека им. Ленина (РГБ)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
9 отзывов
«Как пройти в библиотеку?»: Библиотека им. Ленина (РГБ)
Начало: М. Библиотека им. Ленина
22 июня в 10:45
29 июня в 10:45
1 700 за человека
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
16 000 за всё до 3 чел.
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
Отправиться на групповую мистическую прогулку за самыми будоражащими историями
Начало: Возле станции метро «Тургеневская»
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
500 за человека
Москва и Достоевский
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Москва и Достоевский
Увидеть город глазами великого писателя и узнать о «странных сближениях» его судьбы и творчества
Начало: Возле метро Достоевская
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:00
5 500 за всё до 6 чел.
История Российской государственной библиотеки
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
История Российской государственной библиотеки
Узнать, как появилась интеллектуальная сокровищница страны, и раскрыть тайны дома Пашкова
Начало: недалеко от метро «Библиотека им. Ленина»
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
890801 за человека
Воздвиженка: аудиопрогулка по старейшей улице Москвы
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Воздвиженка: аудиопрогулка по старейшей улице Москвы
Начало: Улица Воздвиженка, 1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590 за человека
Библиотека им. Ленина: от авангарда до сталинского ар-деко
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Библиотека им. Ленина: от авангарда до сталинского ар-деко
Расшифровать архитектурный код библиотеки и посетить закрытые для читателей помещения
Начало: у библиотеки им. Ленина
Завтра в 12:00
29 июня в 12:00
2 800 за человека
Ваганьковский холм. Пешеходная экскурсия с элементами квеста
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
Ваганьковский холм. Пешеходная экскурсия с элементами квеста
Разгадать удивительные истории и древние тайны на фоне панорам Кремля
Начало: У станции метро «Боровицкая»
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
36983 329 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 мая 2024
    Легенды и мифы центра Москвы
    Иван довольно молодой человек, но это ему не мешает быть профессионалом в своем деле, остались только положительные эмоции от экскурсии. Да! Порекомендую всем эту экскурсию
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Легенды и мифы центра Москвы
    Замечательная экскурсия, даже дождь и ветер ее не испортили! Гид Иван - знаток своего дела, у нас в составе мини-группы
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    был 8-летний ребенок, и этот ребенок ни разу не сказал "мне скучно","я устал" или "когда закончим" - нет, отшагал 2,5 часа наравне со взрослыми!

  • И
    Ирина
    15 апреля 2024
    История Российской государственной библиотеки
    Рекомендую и экскурсию и экскурсовода. Информативно, структурировано, с отлично подобранным материалом для допонительного показа. Прекрасная речь, ителлигентность, радушие экскурсовода. Получила прекрасные впечатления от замечательно проведенного времени. Спасибо, Елена.
  • И
    Ирина
    13 апреля 2024
    Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
    Было интересно
  • К
    Карина
    12 апреля 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
    На днях побывала в Москве и заказала экскурсию. У меня гидами были Оля и Вика-отличные экскурсоводы, одно удовольствие было слушать
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    их, все было на высоте, порекомендовали куда сходить, что посетить, учли все мои пожелания. Долго еще буду вспоминать эту поездку, а особенно экскурсию. Девочки-просто умницы, всегда буду вспоминать вас с улыбкой на лице

  • Е
    Екатерина
    9 апреля 2024
    Легенды и мифы центра Москвы
    Отличная экскурсия, огромное количество информации, подготовьтесь к длинной и увлекательной прогулке по улицам Москвы. Для любителей объять необъятное, советую не совмещать данную экскурсию с другими в один и тот же день)
  • Е
    Екатерина
    9 апреля 2024
    История Российской государственной библиотеки
    Замечательная экскурсия вокруг самого главного Дома книги! Елена глубоко разбирается в теме, при этом материал подан увлекательно и легко 👍
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    отдельное спасибо за необычные городские находки, на которые вряд ли обратишь внимание, проносясь из пункта А в пункт Б)) С удовольствием рекомендую этот маршрут и желаю Елене как можно больше заинтересованных путешественников! 🤗

    Замечательная экскурсия вокруг самого главного Дома книги! Елена глубоко разбирается в теме, при этом материал поданЗамечательная экскурсия вокруг самого главного Дома книги! Елена глубоко разбирается в теме, при этом материал подан
  • М
    Марина
    7 апреля 2024
    Москва и Достоевский
    Замечательная экскурсия в компании очень приятного, милого и компетентного экскурсовода Татьяны. Всем было интересно (3 взрослых и 15-и летний подросток)
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    Время пролетел незаметно. Многое узнали как о московской жизни Достоевского так и в целом о его жизни и творчестве. Однозначно рекомендуем всем.

  • А
    Алия
    31 марта 2024
    История Российской государственной библиотеки
    Сегодня была на экскурсии Елены «История Российской государственной библиотеки». Увлекательный рассказ со множеством подробностей, интересно рассматривать фотографии «было-стало» и прослеживать,
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    как менялось это место. Елена ответила на все наши вопросы. Чувствуется фундаментальный подход к изучению материала и легкая подача его. Елена - очень приятный человек и замечательный экскурсовод!!

  • Н
    Нелли
    19 февраля 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
    Заказывала экскурсию в подарок подруге, с её слов всё прошло великолепно: Виктория прекрасный грамотный гид и составила интересную программу, а наличие автомобиля обеспечило необходимый комфорт. Большое спасибо организаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Библиотека имени Ленина»

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  10. Набережная
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