Мы прогуляемся по модному району конца 19 века. На нашем пути будут встречаться пассажи, рестораны и дома известных людей. Проживем один день из жизни модника того времени. А еще сделаем профессиональные фотографии на фоне красот нашей столицы.
Описание фото-прогулки
Во время экскурсии вы увидите:
- Самый инновационный торговый центр 19 века.
- Барбершоп, где любил стричься Антон Чехов.
- Магазин, в котором у Гоголя был открыт кредит.
- Место, где хранили свои шубы москвички.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театральная площадь
- ЦУМ
- Петровский Пассаж
- Улица Кузнецкий мост
- Улица Большая Дмитровка
Что включено
- Экскурсия
- Фотосессия
- От 40 фото в цветокоррекции
- Помощь в позировании
Что не входит в цену
- Детальная ретушь фотографий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, 1
Завершение: Метро Охотный ряд, выход 9
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
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