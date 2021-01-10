Групповая
Экскурсия по проходным дворам Москвы
Начало: М. «Кузнецкий мост»
Расписание: По выходным в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Городские легенды: Кузнецкий Мост - Театральная Площадь
Начало: Кузнецкий Мост, 24
Завтра в 09:00
28 сен в 09:00
8790 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Роскошная Пречистенка
Начало: У метро Кропоткинская. Выход №1
28 сен в 09:00
29 сен в 09:00
6590 ₽ за всё до 15 чел.
- ООльга10 января 2021Все отлично
- ЕЕвгения10 января 2021Очень познавательная и интересная экскурсия!
- ЕЕвгения10 января 2021Очень познавательная и интересная экскурсия!
