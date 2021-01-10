Мои заказы

Улица Кузнецкий Мост – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Улица Кузнецкий Мост» в Москве, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Экскурсия по проходным дворам Москвы
Пешая
1.5 часа
47 отзывов
Групповая
Начало: М. «Кузнецкий мост»
Расписание: По выходным в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
600 ₽ за человека
Городские легенды: Кузнецкий Мост - Театральная Площадь
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Начало: Кузнецкий Мост, 24
Завтра в 09:00
28 сен в 09:00
8790 ₽ за всё до 20 чел.
Роскошная Пречистенка
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Начало: У метро Кропоткинская. Выход №1
28 сен в 09:00
29 сен в 09:00
6590 ₽ за всё до 15 чел.

Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Улица Кузнецкий Мост" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 8790. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
