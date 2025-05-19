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Улица Большая Дмитровка – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Улица Большая Дмитровка» в Москве, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
«Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
«Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
Начало: Красная площадь, 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Экскурсия в старинное банковское хранилище
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в старинное банковское хранилище
Начало: Большая Дмитровка 22 с. 1
2100 ₽ за человека
Экскурсия по проходным дворам Москвы
Пешая
1.5 часа
47 отзывов
Групповая
Экскурсия по проходным дворам Москвы
Начало: М. «Кузнецкий мост»
Расписание: По выходным в 15:15
Завтра в 15:15
12 июл в 15:15
600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    ЭЛЬМИРА
    19 мая 2025
    «Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
    Я не ожидала что будет настолько интересно! жаль что у Александра одна лекция. С удовольствием бы послушала и про другие
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    времена, про становление нашей страны. Чувствуется что у Александра есть что сказать))). Много нового узнала о страшном периоде 17-18 года начала 20 века, последующие годы. то что в учебниках не пишут, а потому и интереснее узнавать о таком. Спасибо огромное товарищу лектору! Успехов в профессиональной деятельности и в борьбе за светлые идеалы!

  • М
    Майя
    18 сентября 2024
    Экскурсия в старинное банковское хранилище
    Экскурсия полностью соответствует своему описанию. Ходили всей семьёй - это я (35 лет), муж (36 лет) и дети (12, 8
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    и 4). В восторге были все, даже маленькая дочка. Экскурсию очень рекомендую. Единственное что - это в маленьком помещении с сейфами было немного душно. Но, как я поняла, была достаточно большая группа.

  • С
    Сергей
    28 августа 2024
    Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
    Очень понравилась экспедиция. Александр именно не экскурсовод, а человек максимально погруженный в тему – за 3.5 часа в центре Москвы
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    десятки (и даже сотни) интересных фактов, которые хочется осмыслить, обсудить,"перечитать". И это не увеселительная прогулка, а мероприятие направленное на то, чтобы включить мозг и прокачать его по ранней истории Советской России.

  • О
    Оксана
    8 июля 2024
    Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
    Было очень интересно, познавательно, и не смотря на то, что экскурсия шла долго, более 4х часов, все прошло на едином дыхании. Мы даже не ожидали, что будет так увлекательно слушать про наших вождей революции, про это страшное время перемен.
  • Е
    Елена
    16 июня 2024
    Экскурсия в старинное банковское хранилище
    Потрясающий экскурсовод Сергей - увлекательный рассказ, множество исторических фактов, полное погружение в историю!
  • Р
    Рита
    3 июня 2024
    Экскурсия в старинное банковское хранилище
    Очень понравилась экскурсия! Увидели историческое дореволюционное здание и множество старинных вещей. Благодарим гида Сергея за интересный, живой и очень познавательный рассказ.
  • Д
    Дарья
    10 ноября 2023
    «Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
    Экскурсия шикарная. Второй день пребываем в неописуемом восторге. Александр великолепный рассказчик, даже слов не хватает, чтобы передать все наши впечатления. Всем интересующимся соответствующим историческим периодом экскурсия обязательна к посещению!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Улица Большая Дмитровка»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
  2. Экскурсия в старинное банковское хранилище
  3. Экскурсия по проходным дворам Москвы
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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Храм Христа Спасителя
  5. Воробьевы Горы
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2025
Сейчас в Москве в категории "Улица Большая Дмитровка" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 5000. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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