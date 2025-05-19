Индивидуальная
до 7 чел.
«Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
Начало: Красная площадь, 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в старинное банковское хранилище
Начало: Большая Дмитровка 22 с. 1
2100 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия по проходным дворам Москвы
Начало: М. «Кузнецкий мост»
Расписание: По выходным в 15:15
Завтра в 15:15
12 июл в 15:15
600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭЛЬМИРА19 мая 2025Я не ожидала что будет настолько интересно! жаль что у Александра одна лекция. С удовольствием бы послушала и про другие
- ММайя18 сентября 2024Экскурсия в старинное банковское хранилищеЭкскурсия полностью соответствует своему описанию. Ходили всей семьёй - это я (35 лет), муж (36 лет) и дети (12, 8
- ССергей28 августа 2024Сталин и Троцкий: неожиданное путешествиеОчень понравилась экспедиция. Александр именно не экскурсовод, а человек максимально погруженный в тему – за 3.5 часа в центре Москвы
- ООксана8 июля 2024Сталин и Троцкий: неожиданное путешествиеБыло очень интересно, познавательно, и не смотря на то, что экскурсия шла долго, более 4х часов, все прошло на едином дыхании. Мы даже не ожидали, что будет так увлекательно слушать про наших вождей революции, про это страшное время перемен.
- ЕЕлена16 июня 2024Экскурсия в старинное банковское хранилищеПотрясающий экскурсовод Сергей - увлекательный рассказ, множество исторических фактов, полное погружение в историю!
- РРита3 июня 2024Экскурсия в старинное банковское хранилищеОчень понравилась экскурсия! Увидели историческое дореволюционное здание и множество старинных вещей. Благодарим гида Сергея за интересный, живой и очень познавательный рассказ.
- ДДарья10 ноября 2023Экскурсия шикарная. Второй день пребываем в неописуемом восторге. Александр великолепный рассказчик, даже слов не хватает, чтобы передать все наши впечатления. Всем интересующимся соответствующим историческим периодом экскурсия обязательна к посещению!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Улица Большая Дмитровка»
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