Библиотека имени Ленина на Воздвиженке — один из самых приключенческих эпизодов в истории московской архитектуры XX века. Это здание проектировалось в эпоху авангарда и могло бы иметь динамичные конструктивистские формы. Но жалеть не о чем — построено оно было в духе изящного сталинского ар-деко.
На нашей экскурсии мы считаем архитектурный код библиотеки и заглянем туда, куда обычным читателям доступ закрыт.
Описание экскурсии
На экскурсии вы увидите:
- корпус хранения, фойе и картотеки;
- процесс запуска конвейера для выдачи книг и отправку капсулы через пневмопочту;
- уникальные интерьеры в стиле ар-деко;
• внутренний дворик с фонтаном и круглые окна, перекликающиеся с оформлением павильона метро «Чистые пруды». И узнаете:
- как выглядели альтернативные проекты библиотеки;
- в чем особенности советского ар-деко и как отличать его от других стилей;
- как устроена библиотека изнутри;
• как хранятся и поступают к читателю миллионы книг. Важная информация:
- Часть экскурсии проходит на улице (1 час). Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.
- Экскурсию внутри библиотеки проводят сотрудники библиотеки.
- Во время экскурсии мы не посещаем читальные залы, так как экскурсия проходит в рабочее время и мы не должны мешать посетителям.
- На экскурсию допускаются участники 18 лет и старше. Посещение экскурсии с маленькими детьми запрещено!
- Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия.
- Организатор оставляет за собой право отказать в участии в экскурсии в случае, если у участника будет выявлено алкогольное опьянение. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и комфортного проведения мероприятия.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. «Библиотека имени Ленина», справа от главного входа в библиотеку, под колоннадой
Завершение: М. «Библиотека имени Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 29 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
