Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)

Двухчасовая экскурсия «Тайны Ленинского склепа» посвящена местам, где были похоронены наиболее...

4.4
113 отзывов
Двухчасовая экскурсия «Тайны Ленинского склепа» посвящена местам, где были похоронены наиболее значимые политики времен Советского Союза.

Вы увидите могилы Сталина, Свердлова, Брежнева, Черненко, Андропова и других, и, конечно, посетите мавзолей Ленина.

Познакомьтесь с историей СССР, узнайте о сносе церквей и революционных чистках с профессиональным гидом, который будет сопровождать вас на экскурсии.
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)

Что вы увидите 🤩

  • мавзолей В. И. Ленина
  • Кремлевский Некрополь
Посещение столичной Красной площади — традиция, сложившаяся на заре существования Московского Государства. Дойдя до середины, каждый уважающий себя турист останавливает свой взгляд на площадной доминанте — Ленинском мавзолее, чей суровый красно–черный гранитный фасад скрывает, пожалуй, «главное тело» Страны Советов, пережившее своего хозяина на многие десятилетия. Столь долгое безжизненное существование стало возможным благодаря трудам нескольких поколений гениальных советских врачей и целого штата охранных ведомств.
Мавзолей вождя окружен могилами самых ярых товарищей по партии, соратников, близких по духу и времени, захоронениями продолжателей ленинских идей в лице первых лиц советского государства. Наш путь будет лежать от могил партийных вождей к мавзолею и к местам, где суд истории вершили те, кому удалось не только пробиться к вершинам власти, но стать суровыми и жестокими исполнителями её приговоров.

В продолжение авторской пешеходной экскурсии «Тайны ленинского склепа» Вы узнаете:

  • как и почему исчезали православные иконы, и как проходили первые Красноармейские парады;
  • где и почему происходили взрывы и революционные убийства, и почему сбылись предсказания о великой крови;
  • как комсомольцы–иконоборцы сносили Иверскую часовню, и почему неграмотный вождь велел снести Воскресенские ворота;
  • в чем сила подвига архитектора, спроектировавшего Снесенную церковь, и кто строил отхожее место для туристов;
  • как проходили революционные суды и чистки рядов, и в каких домах находились расстрельные подвалы.

В ходе пешеходной экскурсии «Тайны ленинского склепа», предусматривающей посещение мавзолея В. И. Ленина, мы увидим:

  • тело В. И. Ленина — вождя и создателя СССР;
  • могилы руководителей СССР — Сталина, Свердлова, Фрунзе, Дзержинского, Калинина, Жданова, Ворошилова, Будённого, Суслова, Брежнева, Андропова и Черненко;
  • замурованные в стену доски, скрывающие места, где установлены урны с прахом Каменева, Карпинского, Кирова, Куйбышева, Горького, Орджоникидзе, Ульяновой, Жукова, Вышинского, Мехлиса, Курчатова, Королева, Келдыша и Войкова;
  • здания, где выносились и исполнялись расстрельные приговоры;
  • здание Управления ГУЛАГа.

В продолжение экскурсии по Москве В. И. Ленина мы также посетим:

  • мавзолей В. И. Ленина;
  • могилы у Кремлевской стены;
  • храм Иконы Божией Матери Казанской;
  • Никольскую улицу;
  • Лубянскую площадь;
  • Соловецкий камень.
Наш экскурсионный обзор посвящен разнообразнейшим личностям советской истории, вершившим судьбу первого в мире государства «рабочих и крестьян», личностям, боровшимся за счастье людей на всем Земном шаре, но так и не сумевшим ответить на вопрос: «Стоит ли слеза ребёнка всех благ мира. »

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Льготный: пенсионеры РФ, студенты очной формы обучения РФ, дети до 16 лет включительно
500 ₽
Взрослый
700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение мавзолея
Что не входит
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Суббота, Воскресение
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Среда, Суббота, Воскресение

Спутник М.
Спутник М.
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