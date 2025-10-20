Отправьтесь в прогулку по светской Москве без храмов и монастырей — только дворцы, особняки и удивительные истории их владельцев.
Вы узнаете, почему Остоженка называют «золотой милей», какие тайны скрывают городские переулки и с какими именами связаны знаменитые дома.
Описание экскурсии
Светская Москва без куполов
Эта экскурсия посвящена Москве парадной, городской и светской. Вы узнаете, почему улица Пречистенка носит именно такое название, а Остоженка получила славу «золотой мили». Вас ждут рассказы о Посольском приказе и его истинных делах, о том, где никогда не бывал Пушкин, но память о нём жива, и почему имя Чайковского связано с домом напротив жилища сестры Фамусова из «Горя от ума».
Истории домов и их обитателей
Мы поговорим о графе Толстом и поэте-партизане, который сбежал от славы, о происхождении архаровцев, а также о том, кто и зачем обменивался домами. Прогуливаясь по переулкам, вы увидите дворцы Хрущевых-Селезнёвых и Лопухиных-Станицких, а также особняки Якунчиковой и Миндовского, которые до сих пор хранят атмосферу столичной светской жизни. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Хрущевых-Селезнёвых
- Дворец Лопухиных-Станицких
- Особняк Якунчиковой
- Особняк Миндовского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход № 1 из метро Кропоткинская на Гоголевский бульвар
Завершение: Метро Парк Культуры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Альбина
20 окт 2025
Это была одна из самых интересных экскурсий.
Спасибо огромное нашему гиду Ирине.
Она очень Крутая!
А
Арина
17 сен 2025
Экскурсия произвела приятное впечатление, узнали много нового, 2 часа пролетели незаметно. Думаем посетить и другие экскурсии Ирины.
Входит в следующие категории Москвы
