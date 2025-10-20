Светская Москва без куполов

Эта экскурсия посвящена Москве парадной, городской и светской. Вы узнаете, почему улица Пречистенка носит именно такое название, а Остоженка получила славу «золотой мили». Вас ждут рассказы о Посольском приказе и его истинных делах, о том, где никогда не бывал Пушкин, но память о нём жива, и почему имя Чайковского связано с домом напротив жилища сестры Фамусова из «Горя от ума».

Истории домов и их обитателей

Мы поговорим о графе Толстом и поэте-партизане, который сбежал от славы, о происхождении архаровцев, а также о том, кто и зачем обменивался домами. Прогуливаясь по переулкам, вы увидите дворцы Хрущевых-Селезнёвых и Лопухиных-Станицких, а также особняки Якунчиковой и Миндовского, которые до сих пор хранят атмосферу столичной светской жизни. Важная информация:

