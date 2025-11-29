Татарская слобода Замоскворечья — один из первых иноземных районов в городе, улицы которого хранят краеведческие и национальные тайны татарского народа. На протяжении многих столетий слобода была анклавом внутри православной Москвы — и мы отправимся туда, чтобы погрузиться в её богатую историю.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Ваш гид в Москве

Юлия Ваш гид в Москве

Описание экскурсии

Вы увидите

Особняк самого богатого татарского купца-миллионщика Салиха Ерзина

Доходный дом, который построила бедная купеческая вдова

Самое старое мусульманское культовое сооружение Москвы

Дом, в коммунальных квартирах которого после 1917 года жили наследники огромных состояний

Школу покойного Шамси, построенную для мусульманской общины города

Памятник татарскому национальному поэту Габдулле Тукаю

Узнаете

Как в Москве появилось татарское население и как оно повлияло на формирование этнокультурного лица столицы.

Услышите

О самых ярких представителях татарского народа, что жили в слободе в первой половине 20 века и сыграли ключевые роли в Октябрьской революции и Великой Отечественной войне.

Организационные детали