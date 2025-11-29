Татарская слобода Замоскворечья — один из первых иноземных районов в городе, улицы которого хранят краеведческие и национальные тайны татарского народа.
На протяжении многих столетий слобода была анклавом внутри православной Москвы — и мы отправимся туда, чтобы погрузиться в её богатую историю.
На протяжении многих столетий слобода была анклавом внутри православной Москвы — и мы отправимся туда, чтобы погрузиться в её богатую историю.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Особняк самого богатого татарского купца-миллионщика Салиха Ерзина
- Доходный дом, который построила бедная купеческая вдова
- Самое старое мусульманское культовое сооружение Москвы
- Дом, в коммунальных квартирах которого после 1917 года жили наследники огромных состояний
- Школу покойного Шамси, построенную для мусульманской общины города
- Памятник татарскому национальному поэту Габдулле Тукаю
Узнаете
Как в Москве появилось татарское население и как оно повлияло на формирование этнокультурного лица столицы.
Услышите
О самых ярких представителях татарского народа, что жили в слободе в первой половине 20 века и сыграли ключевые роли в Октябрьской революции и Великой Отечественной войне.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 6 лет
- Женщинам рекомендуется иметь платок для посещения территории мечети
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Я аттестованный московский гид. Люблю старые районы с невероятным культурным наследием, люблю историю и истории. И готова поделиться с вами тем, что знаю про свою родную Москву!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в пятницу в 17:30, в субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
5 дек в 17:30
1334 ₽ за человека
Индивидуальная
Детская экскурсия в Москве: Истории Огородной слободы
Откройте для своих детей удивительный мир Москвы прошлого с интерактивной экскурсией по Огородной слободе
Начало: В районе метро Чистые пруды
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:30
от 7500 ₽ за человека