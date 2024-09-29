Отправьтесь в захватывающее путешествие во времена Ивана Грозного и бояр Романовых, где история оживает на каждом шагу. Узнайте о первых церквях, древних стенах и захватывающих событиях прошлых веков!
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 17:00
Описание экскурсииВозможность переместиться в Средневековье! Спуститесь вниз по лестнице и попадите во времена Ивана Грозного, во времена бояр Романовых, во времена Московской Руси. Это место, где проходились вихри истории: возвращалось с Куликовской битвы войско Дмитрия Донского, брали штурмом Минина и Пожарского.
- Монастырское вино, пивные дворы, кабаки и лавки, место первых вытрезвителей на Руси, чумной бунт, соляной бунт и медный. К Варварке, например, ходили за травяным сбором, уменьшавшим зубную боль. Из грязи в князи: Гришка Отрепьев, Егор Жуков, Михаил Федоров.
- Первая деревянная церковь.
- Деловой двор - первый Москва-сити.
- Китайгородская стена.
- Зарядье: как здесь жили люди ещё до основания Москвы. Обо всем этом и не только вы узнаете на нашей прогулке вокруг стен древнего города, среди дорожек, клумб, памятных знаков истории и деревьев Зарядья.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника Кириллу и Мефодию, метро Китай-город
Завершение: Метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
29 сен 2024
Отлично проведённое время в компании с хорошим экскурсоводом!
Входит в следующие категории Москвы
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