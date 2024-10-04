Приглашаю на прогулку по тихим, «заповедным», переулкам между парадной Тверской и аристократичной Малой Дмитровкой.
Здесь вы увидите длинные проходные дворы, яркие граффити на фасадах и старинные люки на тротуарах, соседство элитных домов и коммуналок.
Я познакомлю вас с повседневной жизнью обывателей старой Москвы, а также покажу отголоски древней столицы.
Здесь вы увидите длинные проходные дворы, яркие граффити на фасадах и старинные люки на тротуарах, соседство элитных домов и коммуналок.
Я познакомлю вас с повседневной жизнью обывателей старой Москвы, а также покажу отголоски древней столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 18:00
Описание экскурсии
- Здание Ссудной казны — «теремок» в русском стиле
- Школа 1574 — знаменитая гимназия Креймана, которой пугали детей
- Старинные Палаты Хованских 17 века
- Дом А. Остроумовой — трогательный образец одноэтажной старой Москвы
- Уютный двор небольшой гостиницы с фасадами, украшенными яркими граффити
- Домик Чехова, где жил и творил некоторое время великий писатель
- Бывшие доходные дома с коммуналками
- Усадьба 18 века А. Соймонова на М. Дмитровке — блестящий образец работы архитектора Н. Львова, «отца русской усадьбы»
- Дом со скульптурами во дворе
- Храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках 17–18 веков
Вы узнаете:
- Что означает название местности Старые Воротники, сохранившееся в названии переулка
- Где в 1920-е жили «труженики искусства», а в 1970-е — «молодёжь театров»
- Где во времена НЭПа было подпольное казино
- При каких обстоятельствах появилась песенка «В лесу родилась ёлочка»
- Почему соперничают две соседние школы
- Как в наши дни из бывшей дворницкой обустроили авторский отель
А ещё:
Отыщем старинный люк «Мюр и Мерилиз» и места съёмок фильма «Джентльмены удачи». Также я расскажу о современной жизни этого района с точки зрения местного жителя.
Кому подойдёт эта экскурсия
Местным жителям и гостям столицы, которые уже посетили основные туристические места и познакомились с главными достопримечательностями. Не подойдёт тем, кто впервые приезжает в город, и детям до 15 лет.
в субботу в 18:00, в воскресенье в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1203 туристов
Меня зовут Елена, я аккредитованный московский гид. По образованию историк, люблю Москву с детства и буду счастлива разделить свою любовь с вами. На своих экскурсиях я рассказываю не только обЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
4 окт 2024
Очень понравилась экскурсия! Елена прекрасный и очень увлеченный рассказчик! Узнали много нового для себя! Впечатления исключительно положительные!
Г
Галина
8 сен 2024
Замечательная экскурсия. Мы прошли по московским дворикам в центре Москвы. Как-будто и нет совсем рядом городских загруженный дорог. Я узнала для себя много нового и интересного. Спасибо!
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