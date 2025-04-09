Групповая
Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве
Начало: у стойки экскурсионного бюро
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00
Завтра в 10:10
19 апр в 10:10
350 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Москве «Спасти перекрёсток религий - Отрадное»
Отправиться туда, где соседствуют буддийский храм, синагога, мечеть и церковь, и побороться со злом
Начало: В парке «Отрада»
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
980 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Мещанской слободе с посещением мечети
Узнать, чем примечателен старинный район, и прогуляться уютными улицами с гидом-историком
Начало: У Рижского вокзала
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина9 апреля 2025Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Полине! Очень интересная и познавательная экскурстя! Полина ответила на наши 1000 вопросов, рассказала всё на понятном для нас языке! Ещё раз огромное ей спасибо за такой прекрасный день!
- ЭЭлеонора22 марта 2025Очень красивое место! И очень приятная девушка экскурсовод, большое спасибо, было интересно!
- ИИрина21 марта 2025Очень интересная экскурсия и грамотный рассказ. Незабываемое погружение в культуру
- ИИрина11 мая 2023Ходили на экскурсию в составе 3 взрослых и 2 ребенка 9 лет. С нами работали Сергей и Екатерина. От них
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мечети и Соборы»
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