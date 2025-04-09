Экскурсии по мечетям и соборам Москвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечети и Соборы» в Москве, цены от 350 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
Пешая
1 час
188 отзывов
Групповая
Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве
Начало: у стойки экскурсионного бюро
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00
Завтра в 10:10
19 апр в 10:10
350 ₽ за человека
Мобильный квест в Москве «Спасти перекрёсток религий - Отрадное»
Пешая
1 час
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Москве «Спасти перекрёсток религий - Отрадное»
Отправиться туда, где соседствуют буддийский храм, синагога, мечеть и церковь, и побороться со злом
Начало: В парке «Отрада»
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
980 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка по Мещанской слободе с посещением мечети
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Мещанской слободе с посещением мечети
Узнать, чем примечателен старинный район, и прогуляться уютными улицами с гидом-историком
Начало: У Рижского вокзала
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    9 апреля 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Полине! Очень интересная и познавательная экскурстя! Полина ответила на наши 1000 вопросов, рассказала всё на понятном для нас языке! Ещё раз огромное ей спасибо за такой прекрасный день!
    Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Полине! Очень интересная и познавательная экскурстя! Полина ответила на наши 1000Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Полине! Очень интересная и познавательная экскурстя! Полина ответила на наши 1000
  • Э
    Элеонора
    22 марта 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Очень красивое место! И очень приятная девушка экскурсовод, большое спасибо, было интересно!
    Очень красивое место! И очень приятная девушка экскурсовод, большое спасибо, было интересно!Очень красивое место! И очень приятная девушка экскурсовод, большое спасибо, было интересно!Очень красивое место! И очень приятная девушка экскурсовод, большое спасибо, было интересно!
  • И
    Ирина
    21 марта 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Очень интересная экскурсия и грамотный рассказ. Незабываемое погружение в культуру
    Очень интересная экскурсия и грамотный рассказ. Незабываемое погружение в культуруОчень интересная экскурсия и грамотный рассказ. Незабываемое погружение в культуру
  • И
    Ирина
    11 мая 2023
    Прогулка по Мещанской слободе с посещением мечети
    Ходили на экскурсию в составе 3 взрослых и 2 ребенка 9 лет. С нами работали Сергей и Екатерина. От них
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    мы узнали много нового о районе в котором живем. Однозначно рекомендую данную экскурсию и данную компания! Гиды справились с задачей на отлично, владеют материалом, отвечают на доп вопросы, вовлекают детей, все проходит исключительно позитивно. Наши дети устали вечером и под конец немного шалили, отношение гидов было исключительно доброжелательным и терпеливым. Мы будем обращаться еще и смотреть Москву!!! Спасибо большое организаторам!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мечети и Соборы»

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  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Александровский сад
  6. Патриаршие пруды
  7. Никольская улица
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Воробьевы Горы
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Сколько стоит экскурсия по Москве в апреле 2025
Сейчас в Москве в категории "Мечети и Соборы" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 7000. Туристы уже оставили гидам 189 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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