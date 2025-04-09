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мы узнали много нового о районе в котором живем. Однозначно рекомендую данную экскурсию и данную компания! Гиды справились с задачей на отлично, владеют материалом, отвечают на доп вопросы, вовлекают детей, все проходит исключительно позитивно. Наши дети устали вечером и под конец немного шалили, отношение гидов было исключительно доброжелательным и терпеливым. Мы будем обращаться еще и смотреть Москву!!! Спасибо большое организаторам!!!