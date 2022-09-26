в субботу в 12:00

Хотите узнать, что на самом деле происходит в Сколково? В компании профессионального гида вы погуляете по футуристическому Технопарку — многофункциональному пространству, где царит атмосфера творчества и науки. Создаются упрощающие жизнь гаджеты, тестируются новые идеи и рождаются гениальные открытия. Какие именно — услышите на экскурсии!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Будущее в настоящем

Вы осмотрите изнутри Технопарк Сколково: зоны для работы, отдыха и творчества. Раскроете его концепцию и значение, особенности архитектуры и инфраструктуры. Посетите Конференц-зону, лаборатории и Кванториум, где занимаются дети. Познакомитесь с такими понятиями, как стартап, хакспейс, коворкинг, инновация, умный дом и интернет вещей.

Удивительные изобретения

Мы покажем самые прорывные проекты российских разработчиков: гигантский 3D принтер, удивительные гаджеты для киборгов, приспособления для умного дома и еще десяток интересных технологических решений. Расскажем, как инновационные идеи рождаются, реализуются и выходят в жизнь. И как им в этом помогают Фонд Сколково и другие институции.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.