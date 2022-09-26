Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Будущее в настоящем
Вы осмотрите изнутри Технопарк Сколково: зоны для работы, отдыха и творчества. Раскроете его концепцию и значение, особенности архитектуры и инфраструктуры. Посетите Конференц-зону, лаборатории и Кванториум, где занимаются дети. Познакомитесь с такими понятиями, как стартап, хакспейс, коворкинг, инновация, умный дом и интернет вещей.
Удивительные изобретения
Мы покажем самые прорывные проекты российских разработчиков: гигантский 3D принтер, удивительные гаджеты для киборгов, приспособления для умного дома и еще десяток интересных технологических решений. Расскажем, как инновационные идеи рождаются, реализуются и выходят в жизнь. И как им в этом помогают Фонд Сколково и другие институции.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
в субботу в 12:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у входа в Технопарк Сколково
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Москве
Здравствуйте! Наше агентство проводит экскурсии в места, где очень много внимания уделяется инновациям. В первую очередь это Сколково в Москве и Иннополис в Татарстане. Наши гиды проходят ежегодную аккредитацию на знание обновленной информации. Наша цель — не только увлекательно рассказать о современных технологических центрах, но и дать полезную информацию и мотивацию к развитию.