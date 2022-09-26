Технопарк Сколково изнутри

Посетить знаменитый центр инновационных технологий и раскрыть его секреты

Хотите узнать, что на самом деле происходит в Сколково? В компании профессионального гида вы погуляете по футуристическому Технопарку — многофункциональному пространству, где царит атмосфера творчества и науки. Создаются упрощающие жизнь гаджеты, тестируются новые идеи и рождаются гениальные открытия. Какие именно — услышите на экскурсии!
Технопарк Сколково изнутри
Технопарк Сколково изнутри
Технопарк Сколково изнутри
Технопарк Сколково изнутри
Технопарк Сколково изнутри
Технопарк Сколково изнутри
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Будущее в настоящем

Вы осмотрите изнутри Технопарк Сколково: зоны для работы, отдыха и творчества. Раскроете его концепцию и значение, особенности архитектуры и инфраструктуры. Посетите Конференц-зону, лаборатории и Кванториум, где занимаются дети. Познакомитесь с такими понятиями, как стартап, хакспейс, коворкинг, инновация, умный дом и интернет вещей.

Удивительные изобретения

Мы покажем самые прорывные проекты российских разработчиков: гигантский 3D принтер, удивительные гаджеты для киборгов, приспособления для умного дома и еще десяток интересных технологических решений. Расскажем, как инновационные идеи рождаются, реализуются и выходят в жизнь. И как им в этом помогают Фонд Сколково и другие институции.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

в субботу в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Технопарк Сколково
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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