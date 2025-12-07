Мои заказы

Иммерсивные выставки – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Иммерсивные выставки» в Москве, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Пешая
2 часа
25 отзывов
Квест
до 23 чел.
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Почувствуйте себя архитекторами, разбирая небоскребы Москва-Сити «по кусочкам» и выполняя увлекательные задания! Идеально для школьных групп с 3 по 11 класс
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 23 чел.
Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
30 минут
15 отзывов
Групповая
Инженерные мастер-классы для детей
Погрузитесь в мир инженерии и робототехники на ВДНХ! Под руководством специалистов дети создадут уникальные проекты и исследуют космическую экспозицию
Начало: На ВДНХ
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
450 ₽ за человека
ВДНХ - для взрослых и детей
Пешая
2 часа
67 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
ВДНХ - для взрослых и детей
Познавательная семейная экскурсия-игра по главным местам выставки
Начало: Перед Аркой Главного входа ВДНХ
Расписание: в будние дни в 10:30 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 13:00 и 15:30
Сегодня в 10:30
12 дек в 10:30
1800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 декабря 2025
    Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
    Все прошло отлично) мы пришли утром, и нас было 2) очень приятная девушка провела мастер - класс. Обязательно придем снова на другой!
  • С
    Светлана
    10 ноября 2025
    Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
    Дети: 5 лет и 13 были довольны👍
  • В
    Вячеслав
    25 июля 2025
    Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
    Круто, что на мастер-классе дети работали самостоятельно. Освоили паяльник, клеевой пистолет и строительный фен, собрав свои собственные световые мечи. Отличный опыт и результат!
  • И
    Инга
    16 июля 2025
    Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
    Посетили с ребенком мастер-класс по созданию лайт-стенда и электрической щетки, и остались очень довольны! Ребенок был в восторге от процесса:
    читать дальше

    все этапы были хорошо продуманы, поэтому смог все сделать своими руками.
    Организация на высшем уровне — материалы подготовлены, инженеры внимательные и терпеливые. Особенно понравилось, что теорию сразу закрепляли практикой: ребенок своими руками собрал работающие устройства и теперь с гордостью демонстрирует их дома😁
    Однозначно рекомендуем и будем рады новым мероприятиям!

  • А
    Ангелина
    16 июля 2025
    Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
    Была с братом на мастер классе, выбрали сделать вентилятор! Всё рассказали, объяснили, помогли. Ребёнок в восторге!
  • Е
    Екатерина
    15 июля 2025
    Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
    Спасибо большое! Вернемся еще, детям очень понравилось 😻
  • А
    Арсений
    11 июля 2025
    Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
    Были на мастерклассе,очень понравилось! доступно объяснили,получились крутые игрушки. Придем еще и не раз!
  • М
    Мария
    8 июля 2025
    Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
    Недавно с племянницей посетили, и я просто не могу не поделиться впечатлениями — это было великолепно! Изначально мы пришли, чтобы
    читать дальше

    пройти только один мастер-класс, но атмосфера и творческий подход от ребят быстро увлекли нас настолько, что в итоге решили сделать ещё и световой меч!!!

    Хочу особенно отметить, как интересно и увлекательно проходит сам мастер-класс — ребята не просто помогают собрать поделку, а рассказывают всё доступным для ребенка языком😌

    Отдельная благодарность менеджеру Яне — она встретила нас с улыбкой, очень подробно рассказала о программе, помогла с выбором, была внимательной и доброжелательной на каждом этапе. Причем Яна объясняла все и до нашего визита — мы звонили заранее, и уже тогда она помогла сориентироваться и выбрать мастер-класс. Таких сотрудников хочется отмечать отдельно — благодаря ей наш визит прошёл идеально!

    В процессе также узнали, что можно проводить дни рождения и приходить группами на мастер-классы. Уже решили, что обязательно вернёмся снова — и не один раз. Атмосфера, подход, организация — всё на высшем уровне. 😇💪🏻🫶🏼

  • О
    Ольга
    8 июля 2025
    Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
    Были с сыном (5 лет) на мастер-классе. Преподаватели просто чудесные, несмотря на возраст сын сам спаял свою первую цепочку со светящейся лентой. Очень необычный формат мастер-классов, инженерно, весело!! В следующий раз придем мастерить вездеход. Я и сын в полном восторге👍🏼👍🏼👍🏼
  • О
    Оксана
    3 июля 2025
    Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
    Супер мероприятие! Организатор всегда был на связи и уточнял мелочи, пришли - сразу пропустили и приступили к программе, очень познавательный мастер-класс, инженеры доносят материал до ребенка очень хорошо и весело, всем советую!
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2025
    Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
    Приходила с сыном на экскурсию и мастер-класс. Экскурсия очень занимательная, ведущий чудесно умеет удерживать внимание как взрослого, так и ребенка. Мастер вежливый, сыну все понятно объяснил и помог сделать мастер-класс. Нам очень понравилось! Обязательно вернемся
  • А
    Анастасия
    1 июля 2025
    Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
    Записались на мастер-класс в Мастерскую инженерного творчества буквально в тот же день - всё организовали быстро и удобно. Моему сыну
    читать дальше

    Лёве очень понравилось! Он с увлечением сделал самолетик, остался в полном восторге. Атмосфера дружелюбная, педагоги внимательные и умеют заинтересовать детей. Сразу после мастер-класса Лёва попросил записаться на следующий - это, пожалуй, лучшая оценка 😊 Спасибо большое!

  • М
    Мария
    1 июля 2025
    Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
    Посетили мастер-класс с ребенком - очень понравилось, ментор все понятно объяснил и даже рассказал несколько интересных фактов об инженерии. Дочке 5 лет, ушли воодушевленные! Теперь просится в лагерь
  • М
    Мирослава
    4 июня 2025
    Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
    Был на крутейшем инженерном мастер-классе — всё понятно и интересно рассказали! Преподаватели классные, объясняют доходчиво, ничего сложного не было. Много практики и работы самостоятельно. Советую всем, кто хочет научиться новому.
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Иммерсивные выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 9000. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
