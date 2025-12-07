читать дальше

пройти только один мастер-класс, но атмосфера и творческий подход от ребят быстро увлекли нас настолько, что в итоге решили сделать ещё и световой меч!!!



Хочу особенно отметить, как интересно и увлекательно проходит сам мастер-класс — ребята не просто помогают собрать поделку, а рассказывают всё доступным для ребенка языком😌



Отдельная благодарность менеджеру Яне — она встретила нас с улыбкой, очень подробно рассказала о программе, помогла с выбором, была внимательной и доброжелательной на каждом этапе. Причем Яна объясняла все и до нашего визита — мы звонили заранее, и уже тогда она помогла сориентироваться и выбрать мастер-класс. Таких сотрудников хочется отмечать отдельно — благодаря ей наш визит прошёл идеально!



В процессе также узнали, что можно проводить дни рождения и приходить группами на мастер-классы. Уже решили, что обязательно вернёмся снова — и не один раз. Атмосфера, подход, организация — всё на высшем уровне. 😇💪🏻🫶🏼