Квест
до 23 чел.
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Почувствуйте себя архитекторами, разбирая небоскребы Москва-Сити «по кусочкам» и выполняя увлекательные задания! Идеально для школьных групп с 3 по 11 класс
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 23 чел.
Групповая
Инженерные мастер-классы для детей
Погрузитесь в мир инженерии и робототехники на ВДНХ! Под руководством специалистов дети создадут уникальные проекты и исследуют космическую экспозицию
Начало: На ВДНХ
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
450 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
ВДНХ - для взрослых и детей
Познавательная семейная экскурсия-игра по главным местам выставки
Начало: Перед Аркой Главного входа ВДНХ
Расписание: в будние дни в 10:30 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 13:00 и 15:30
Сегодня в 10:30
12 дек в 10:30
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 декабря 2025Все прошло отлично) мы пришли утром, и нас было 2) очень приятная девушка провела мастер - класс. Обязательно придем снова на другой!
- ССветлана10 ноября 2025Дети: 5 лет и 13 были довольны👍
- ВВячеслав25 июля 2025Круто, что на мастер-классе дети работали самостоятельно. Освоили паяльник, клеевой пистолет и строительный фен, собрав свои собственные световые мечи. Отличный опыт и результат!
- ИИнга16 июля 2025Посетили с ребенком мастер-класс по созданию лайт-стенда и электрической щетки, и остались очень довольны! Ребенок был в восторге от процесса:
- ААнгелина16 июля 2025Была с братом на мастер классе, выбрали сделать вентилятор! Всё рассказали, объяснили, помогли. Ребёнок в восторге!
- ЕЕкатерина15 июля 2025Спасибо большое! Вернемся еще, детям очень понравилось 😻
- ААрсений11 июля 2025Были на мастерклассе,очень понравилось! доступно объяснили,получились крутые игрушки. Придем еще и не раз!
- ММария8 июля 2025Недавно с племянницей посетили, и я просто не могу не поделиться впечатлениями — это было великолепно! Изначально мы пришли, чтобы
- ООльга8 июля 2025Были с сыном (5 лет) на мастер-классе. Преподаватели просто чудесные, несмотря на возраст сын сам спаял свою первую цепочку со светящейся лентой. Очень необычный формат мастер-классов, инженерно, весело!! В следующий раз придем мастерить вездеход. Я и сын в полном восторге👍🏼👍🏼👍🏼
- ООксана3 июля 2025Супер мероприятие! Организатор всегда был на связи и уточнял мелочи, пришли - сразу пропустили и приступили к программе, очень познавательный мастер-класс, инженеры доносят материал до ребенка очень хорошо и весело, всем советую!
- ЕЕкатерина3 июля 2025Приходила с сыном на экскурсию и мастер-класс. Экскурсия очень занимательная, ведущий чудесно умеет удерживать внимание как взрослого, так и ребенка. Мастер вежливый, сыну все понятно объяснил и помог сделать мастер-класс. Нам очень понравилось! Обязательно вернемся
- ААнастасия1 июля 2025Записались на мастер-класс в Мастерскую инженерного творчества буквально в тот же день - всё организовали быстро и удобно. Моему сыну
- ММария1 июля 2025Посетили мастер-класс с ребенком - очень понравилось, ментор все понятно объяснил и даже рассказал несколько интересных фактов об инженерии. Дочке 5 лет, ушли воодушевленные! Теперь просится в лагерь
- ММирослава4 июня 2025Был на крутейшем инженерном мастер-классе — всё понятно и интересно рассказали! Преподаватели классные, объясняют доходчиво, ничего сложного не было. Много практики и работы самостоятельно. Советую всем, кто хочет научиться новому.
