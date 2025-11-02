Вы отправитесь в путешествие по магическому миру картин великих художников.
Какие тайны скрываются в картинах Шишкина? Какие зашифрованные послания спрятали Репин и Васнецов? Как создавались морские пейзажи Айвазовского? Как картины связаны с русской историей? Чтобы узнать тайные замыслы художников, вам, как настоящим детективам, предстоит разгадать головоломки, шифры, исследовать каждый уголок известных картин.
Какие тайны скрываются в картинах Шишкина? Какие зашифрованные послания спрятали Репин и Васнецов? Как создавались морские пейзажи Айвазовского? Как картины связаны с русской историей? Чтобы узнать тайные замыслы художников, вам, как настоящим детективам, предстоит разгадать головоломки, шифры, исследовать каждый уголок известных картин.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание квестаПогрузитесь в волшебный мир картин великих художников! Квест-прогулка проходит с использованием новых технологий. Вы приходите в Третьяковскую галерею (это точка отправления) и пишете кодовое слово в сообщения чат-бота Телеграм. Квест начнется автоматически. Ведущий будет направлять вас по главным художественным объектам галереи, присылать необычные задания и ребусы, шифры и головоломки. Ко всем заданиям есть подсказки и интересные аудио и видео записи. Вы и ваши дети смогут не только погулять, но и с пользой провести время, изучая историю картин, а также погружаясь в мир искусства. Важная информация:
- Билеты в Третьяковскую галерею покупаются посетителями самостоятельно в галерее.
- Квест адаптирован для детей 6-12 лет, но будет интересен и взрослым.
- Продолжительность — 1-1,5 часа.
- Квест индивидуальный. Также можно провести квест для класса или группы.
- Этот квест авторский, от начала и до конца продуман преподавателем, искусствоведом и художником, влюбленном в своё дело.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Можно выбрать любое удобное время из расписания с 09:00 до 22:00.
- Квест с виртуальным ведущим проходит каждый день. Квест проходит в чат-боте Телеграм. Вы получаете кодовое слово от меня, вводите его и квест начинается автоматически. Бронирование возможно не позднее чем за 1 час до начала.
Согласно режиму работы Третьяковской галереи
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Квест
- Виртуальный ведущий
Что не входит в цену
- Присутствие гида
- Билеты в Третьяковскую галерею (приобретаются самостоятельно)
Место начала и завершения?
Лаврушинский пер., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно режиму работы Третьяковской галереи
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Билеты в Третьяковскую галерею покупаются посетителями самостоятельно в галерее
- Квест адаптирован для детей 6-12 лет, но будет интересен и взрослым
- Продолжительность - 1-1,5 часа
- Квест индивидуальный. Также можно провести квест для класса или группы
- Этот квест авторский, от начала и до конца продуман преподавателем, искусствоведом и художником, влюбленном в своё дело
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Можно выбрать любое удобное время из расписания с 09:00 до 22:00
- Квест с виртуальным ведущим проходит каждый день. Квест проходит в чат-боте Телеграм. Вы получаете кодовое слово от меня, вводите его и квест начинается автоматически. Бронирование возможно не позднее чем за 1 час до начала
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
2 ноя 2025
Мне понравилась оригинальная задумка Юли: квест-прогулка по Третьяковской галерее. Нужен только телефон и желание "прогуляться" по галерее. На классические экскурсии я, конечно, уже ходила, аудио-гид тоже брала, хотелось чего-то нового)
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 2 чел.
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Увлекательная экскурсия на английском для путешественников всех возрастов
Начало: В районе метро Третьяковская
11 ноя в 12:00
12 ноя в 12:00
11 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
2%
Индивидуальная
Детская экскурсия по Третьяковской галерее «Смотри сердцем»
Начало: Лаврушинский пер., 10, стр. 4
Расписание: Согласно расписанию.
13 ноя в 10:00
14 ноя в 13:00
3920 ₽
4000 ₽ за человека
Квест
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее
11 ноя в 10:30
12 ноя в 10:30
от 1625 ₽ за человека