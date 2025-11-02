читать дальше

Кроме того на экскурсию с гидом нужно приобретать билет заранее. А здесь в субботу вечером захотела провести с пользой пару часов и никаких проблем. Быстро приобрела билет, Юля вышла тут же на связь и отвечала на все вопросы. У меня на мою прогулку ушло часа 3, но это потому что я помимо заданий квеста останавливалась самостоятельно в красоте.

Юле желаю успехов и развития в ее замечательном деле! Здорово, если появятся ещё другие квесты для взрослых и на другие темы!