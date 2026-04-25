Готовы побывать там, где оживают легенды о богатырях и совершаются чудеса? Мы отправимся в древний Муром — сказочный город над Окой. Вы пройдёте по купеческим кварталам, прикоснётесь к святыням и узнаете, почему этот город называют столицей любви и верности. Это путешествие для тех, кто хочет прочувствовать подлинную атмосферу русской старины.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Былины и купеческий уют

По приезде в Муром вас встретят Илья Муромец и русская красавица — со знаменитым муромским калачом, как и полагается. Мы прогуляемся по историческому центру и осмотрим:

Московскую улицу. Вы пройдёте по самой древней улице города с нарядными особняками и заглянете в белокаменные Торговые ряды, которым больше 200 лет

Вознесенскую площадь. Мы сфотографируемся с бронзовыми «горожанами» — калачником и извозчиком, чьи образы списаны с реальных исторических прототипов

Окский парк. Вы полюбуетесь панорамами реки у памятника Илье Муромцу и узнаете, почему богатырь считается не только героем былин, но и почитаемым святым

Дом Зворыкиных и шедевры живописи

Мы посетим усадьбу богатейшего купца Козьмы Зворыкина. Именно здесь родился «отец телевидения» Владимир Зворыкин. В залах историко-художественного музея вы увидите:

подлинники великих мастеров: полотна Шишкина, Брюллова, Саврасова и Коровина

уникальные коллекции: старинный фарфор, аристократическое стекло графов Уваровых и резную антикварную мебель

Святыни и традиции

Главная цель многих паломников — Свято-Троицкий монастырь. Здесь покоятся чудотворные мощи святых Петра и Февронии. Вы услышите историю их удивительной жизни и узнаете, почему после посещения обители, по поверьям, в семьи возвращается лад и согласие.

А чтобы почувствовать вкус Мурома, мы заглянем в «Калачный ряд»

Мастер-класс по выпечке. Вы сами сформуете калач по старинному рецепту и узнаете, откуда пошло выражение «дойти до ручки»

Чаепитие. Попробуете свой хрустящий калач с пылу с жару под увлекательный рассказ пекаря

Организационные детали

Для лучшей слышимости мы предоставим вам радиогиды с индивидуальными наушниками

Женщинам для посещения монастыря рекомендуем взять платок и юбку

Ориентировочное время в дороге — 3,5 часа в одну сторону

Дополнительные расходы

Обед в кафе города — 850 ₽ с чел.

Мастер-класс «Калачный ряд» с чаепитием — 1450 ₽ c чел.

Теплоходная прогулка по Оке (с мая по октябрь) — 850 ₽ с чел.

По желанию все дополнительные опции можно заказать при бронировании.

Экскурсию для вас проведёт гид из нашего агентства.