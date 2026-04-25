Готовы побывать там, где оживают легенды о богатырях и совершаются чудеса? Мы отправимся в древний Муром — сказочный город над Окой.
Вы пройдёте по купеческим кварталам, прикоснётесь к святыням и узнаете, почему этот город называют столицей любви и верности. Это путешествие для тех, кто хочет прочувствовать подлинную атмосферу русской старины.
Описание экскурсии
Былины и купеческий уют
По приезде в Муром вас встретят Илья Муромец и русская красавица — со знаменитым муромским калачом, как и полагается. Мы прогуляемся по историческому центру и осмотрим:
- Московскую улицу. Вы пройдёте по самой древней улице города с нарядными особняками и заглянете в белокаменные Торговые ряды, которым больше 200 лет
- Вознесенскую площадь. Мы сфотографируемся с бронзовыми «горожанами» — калачником и извозчиком, чьи образы списаны с реальных исторических прототипов
- Окский парк. Вы полюбуетесь панорамами реки у памятника Илье Муромцу и узнаете, почему богатырь считается не только героем былин, но и почитаемым святым
Дом Зворыкиных и шедевры живописи
Мы посетим усадьбу богатейшего купца Козьмы Зворыкина. Именно здесь родился «отец телевидения» Владимир Зворыкин. В залах историко-художественного музея вы увидите:
- подлинники великих мастеров: полотна Шишкина, Брюллова, Саврасова и Коровина
- уникальные коллекции: старинный фарфор, аристократическое стекло графов Уваровых и резную антикварную мебель
Святыни и традиции
Главная цель многих паломников — Свято-Троицкий монастырь. Здесь покоятся чудотворные мощи святых Петра и Февронии. Вы услышите историю их удивительной жизни и узнаете, почему после посещения обители, по поверьям, в семьи возвращается лад и согласие.
А чтобы почувствовать вкус Мурома, мы заглянем в «Калачный ряд»
- Мастер-класс по выпечке. Вы сами сформуете калач по старинному рецепту и узнаете, откуда пошло выражение «дойти до ручки»
- Чаепитие. Попробуете свой хрустящий калач с пылу с жару под увлекательный рассказ пекаря
Организационные детали
- Для лучшей слышимости мы предоставим вам радиогиды с индивидуальными наушниками
- Женщинам для посещения монастыря рекомендуем взять платок и юбку
- Ориентировочное время в дороге — 3,5 часа в одну сторону
Дополнительные расходы
- Обед в кафе города — 850 ₽ с чел.
- Мастер-класс «Калачный ряд» с чаепитием — 1450 ₽ c чел.
- Теплоходная прогулка по Оке (с мая по октябрь) — 850 ₽ с чел.
По желанию все дополнительные опции можно заказать при бронировании.
Экскурсию для вас проведёт гид из нашего агентства.
Стоимость экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6900 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Шоссе Энтузиастов»
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 1268 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными по цене.
