Музыкально-архитектурный квест в Москве «Семь нот города»

Погрузитесь в музыкально-архитектурное путешествие по Москве, разгадывая тайны дневника композитора. Узнайте, как звучит столица
Участники квеста отправятся в путешествие по Москве, где через задания и загадки восстановят дневник композитора.

Маршрут включает посещение Театральной площади, Большого театра и Московского театра оперетты, а также Московского дома композиторов и других знаковых мест. Каждый участник получит памятный сувенир. Это идеальный способ узнать больше о музыкальной и архитектурной истории города
5
7 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🎵 Уникальный маршрут по Москве
  • 🏛 Посещение знаковых театров
  • 🗺 Интересные задания и загадки
  • 🎁 Памятный сувенир каждому
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Театральная площадь
  • Большой театр
  • Московский театр оперетты
  • Камергерский переулок
  • МХТ им. Чехова
  • Московский дом композиторов
  • Сквер Мстислава Ростроповича
  • Памятник Муслиму Магомаеву
  • Дом артистов Большого театра
  • Англиканский собор Святого Андрея
  • Московская консерватория им. Чайковского

Описание квеста

А также узнаете много интересных небанальных фактов из музыкальной и архитектурной истории Москвы.

Организационные детали

  • Квест понравится гостям всех возрастов
  • Для всех участников предусмотрен небольшой памятный сувенир

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия
Лилия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 588 туристов
Я аттестованный гид города Москвы, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Филолог, преподаватель, человек, превративший хобби в профессию. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, заметить скрытые сокровища прошлого, московские артефакты, яркую архитектуру разных эпох и, главное, удивительные судьбы её знаменитых жителей.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Светлана
Светлана
17 мая 2025
Чудесная, теплая и доброжелательная атмосфера, спасибо Лилии, понравилось детям и взрослым, выполняли задания дружной командой, познавательно и интересно провели время, бонусом повезло увидеть репетицию хора в англиканской церкви. Спасибо большое, рекомендуем!
Чудесная, теплая и доброжелательная атмосфера, спасибо Лилии, понравилось детям и взрослым, выполняли задания дружной командой, познавательно и интересно провели время, бонусом повезло увидеть репетицию хора в англиканской церкви. Спасибо большое, рекомендуем!
А
Анастасия
5 мая 2025
Маршрут и тема экскурсии намного шире заявленной, время пролетело незаметно благодаря Лилии-интересному и профессиональному рассказчику. Интеллигентная, умная с юмором, умело связывает темы музыки и архитектуры, показала центр года и тихие московские переулки. Рекомендую!
Т
Татьяна
6 мар 2025
Супер! Рекомендую! Легко и изящно, весело и познавательно, позитивная атмосфера и эрудированный экскурсовод, Лилии спасибо большое, так все придумать и подготовить материал 👏🌟дорогого стоит! 👏
A
Anastasia
5 мар 2025
Посетили музыкальный квест и только отличные воспоминания и эмоции! Спасибо большое Лилии, все на высоком профессиональном уровне, с душой и прекрасным настроением. Рекомендуем гида и квест, подходит для разных возрастов!
В
Вера
4 мар 2025
Экскурсия очень понравилась, много интересных заданий для разного возраста, красивые места, легкая, веселая, но содержательная информация, истории, которые рассказала Лилия. Довольны, только положительные эмоции, рекомендуем.
Экскурсия очень понравилась, много интересных заданий для разного возраста, красивые места, легкая, веселая, но содержательная информация, истории, которые рассказала Лилия. Довольны, только положительные эмоции, рекомендуем.
Л
Леонид
1 мар 2025
Мне всё осень понравилось. Спасибо. Сделал много фото, делюсь.
Рекомендую экскурсию у Лили.
Мне всё осень понравилось. Спасибо. Сделал много фото, делюсь.
Рекомендую экскурсию у Лили.
Е
Елена
28 фев 2025
Потрясающий квест!!! Подача, маршрут, вопросы — все на высоте!!! Очень понравилось! Спасибо, экскурсоводу Лилии!
Потрясающий квест!!! Подача, маршрут, вопросы — все на высоте!!! Очень понравилось! Спасибо, экскурсоводу Лилии!

Входит в следующие категории Москвы

