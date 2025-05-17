Светлана Чудесная, теплая и доброжелательная атмосфера, спасибо Лилии, понравилось детям и взрослым, выполняли задания дружной командой, познавательно и интересно провели время, бонусом повезло увидеть репетицию хора в англиканской церкви. Спасибо большое, рекомендуем!

А Анастасия Маршрут и тема экскурсии намного шире заявленной, время пролетело незаметно благодаря Лилии-интересному и профессиональному рассказчику. Интеллигентная, умная с юмором, умело связывает темы музыки и архитектуры, показала центр года и тихие московские переулки. Рекомендую!

Т Татьяна Супер! Рекомендую! Легко и изящно, весело и познавательно, позитивная атмосфера и эрудированный экскурсовод, Лилии спасибо большое, так все придумать и подготовить материал 👏🌟дорогого стоит! 👏

A Anastasia Посетили музыкальный квест и только отличные воспоминания и эмоции! Спасибо большое Лилии, все на высоком профессиональном уровне, с душой и прекрасным настроением. Рекомендуем гида и квест, подходит для разных возрастов!

В Вера Экскурсия очень понравилась, много интересных заданий для разного возраста, красивые места, легкая, веселая, но содержательная информация, истории, которые рассказала Лилия. Довольны, только положительные эмоции, рекомендуем.

Л Леонид Мне всё осень понравилось. Спасибо. Сделал много фото, делюсь.

Рекомендую экскурсию у Лили.