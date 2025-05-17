Участники квеста отправятся в путешествие по Москве, где через задания и загадки восстановят дневник композитора.
Маршрут включает посещение Театральной площади, Большого театра и Московского театра оперетты, а также Московского дома композиторов и других знаковых мест. Каждый участник получит памятный сувенир. Это идеальный способ узнать больше о музыкальной и архитектурной истории города
5 причин купить этот квест
- 🎵 Уникальный маршрут по Москве
- 🏛 Посещение знаковых театров
- 🗺 Интересные задания и загадки
- 🎁 Памятный сувенир каждому
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Театральная площадь
- Большой театр
- Московский театр оперетты
- Камергерский переулок
- МХТ им. Чехова
- Московский дом композиторов
- Сквер Мстислава Ростроповича
- Памятник Муслиму Магомаеву
- Дом артистов Большого театра
- Англиканский собор Святого Андрея
- Московская консерватория им. Чайковского
Описание квеста
А также узнаете много интересных небанальных фактов из музыкальной и архитектурной истории Москвы.
Организационные детали
- Квест понравится гостям всех возрастов
- Для всех участников предусмотрен небольшой памятный сувенир
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 588 туристов
Я аттестованный гид города Москвы, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Филолог, преподаватель, человек, превративший хобби в профессию. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, заметить скрытые сокровища прошлого, московские артефакты, яркую архитектуру разных эпох и, главное, удивительные судьбы её знаменитых жителей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
17 мая 2025
Чудесная, теплая и доброжелательная атмосфера, спасибо Лилии, понравилось детям и взрослым, выполняли задания дружной командой, познавательно и интересно провели время, бонусом повезло увидеть репетицию хора в англиканской церкви. Спасибо большое, рекомендуем!
А
Анастасия
5 мая 2025
Маршрут и тема экскурсии намного шире заявленной, время пролетело незаметно благодаря Лилии-интересному и профессиональному рассказчику. Интеллигентная, умная с юмором, умело связывает темы музыки и архитектуры, показала центр года и тихие московские переулки. Рекомендую!
Т
Татьяна
6 мар 2025
Супер! Рекомендую! Легко и изящно, весело и познавательно, позитивная атмосфера и эрудированный экскурсовод, Лилии спасибо большое, так все придумать и подготовить материал 👏🌟дорогого стоит! 👏
A
Anastasia
5 мар 2025
Посетили музыкальный квест и только отличные воспоминания и эмоции! Спасибо большое Лилии, все на высоком профессиональном уровне, с душой и прекрасным настроением. Рекомендуем гида и квест, подходит для разных возрастов!
В
Вера
4 мар 2025
Экскурсия очень понравилась, много интересных заданий для разного возраста, красивые места, легкая, веселая, но содержательная информация, истории, которые рассказала Лилия. Довольны, только положительные эмоции, рекомендуем.
Л
Леонид
1 мар 2025
Мне всё осень понравилось. Спасибо. Сделал много фото, делюсь.
Рекомендую экскурсию у Лили.
Е
Елена
28 фев 2025
Потрясающий квест!!! Подача, маршрут, вопросы — все на высоте!!! Очень понравилось! Спасибо, экскурсоводу Лилии!
Входит в следующие категории Москвы
