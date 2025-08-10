Индивидуальная
до 5 чел.
Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
Увлекательное путешествие по гастрономической истории Москвы. Узнайте о легендарных ресторанах и знаменитых поварах, которые творили кулинарные шедевры
Начало: У станции метро «Кузнецкий мост»
Сегодня в 17:00
Завтра в 16:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Сладкая сказка: путешествие на фабрику глазированного сырка
Увидеть, как рождаются легендарные лакомства, и попробовать их прямо с конвейера
Начало: Около станции метро «Бабушкинская»
12 окт в 10:15
4 ноя в 10:15
4190 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия на производство и в музей творожных сырков + мастер-класс и дегустация
Молочно. Вкусно. Увлекательно
Начало: У станции метро «ВДНХ»
26 окт в 13:30
9 ноя в 13:30
5350 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППастушенко10 августа 2025Очень интересная экскурсия, большое спасибо Марии! Узнали много интересного из жизни Москвы конца 19 -начала 20 века, Мария сопровождала свой
- ССветлана31 июля 2025Хотим выразить благодарность экскурсоводу Марии, которая необыкновенно интересно рассказала о ресторанной Москве. Мы родились сдесь и не смотря на это, мы узнали много нового. Мария показала фото и артефакты. Очень благодарны Марии за внимательность и профессионализм. Спасибо!!!
- ИИрина29 июля 2025Сходили семьей на др мужа и остались в полном восторге! Погрузились в эпоху 19 века: фотографии, тематические предметы, музыкальное сопровождение.
- ЕЕлена20 июля 2025Погружение в историю с "вкусным" финалом!
Хочу поделиться восторгом от экскурсии "Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков" с гидом Марией! Это
- ООльга6 июля 2025Мария, прекрасный профессионал и очень приятный человек! В свой день рождения, я обратилась к Марии, чтобы она просела для нас
- ММария12 июня 2025Хотелось прогуляться по Москве со смыслом)) в итоге, задумка и выбор гида порадовали очень.
Нам понравилось всё: маршрут, подача, в целом, атмосфера экскурсии, все было легко и интересно.
Спасибо большое Марии за организацию.
За Лайфхак в конце экскурсии отдельная благодарность)) Рекомендую, однозначно!
- ООлеся11 июня 2025Спасибо Марие за интересную, душевную и увлекательную экскурсию! Впечатление, что мы знали этого человека очень давно, так открыто и с душой. Спасибо! С радостью рекомендуем.
- ТТатьяна31 мая 2025Экскурсия оказалась вкусной во всех смыслах этого слова!
Прогулка с Марией была лёгкой и увлекательной, а сладкие сюрпризы добавили нам энергии)
Обязательно возьмите мастер-класс по приготовлению салата Оливье- не пожалеете!
Спасибо нашему замечательному гиду за незабываемый опыт и новые впечатления🤗
- ЕЕлена12 мая 2025Сегодня у моей мамы день рождения! Ей 85! Решили сделать ей подарок и поехали в Москву)))
Хотелось чего-то то очень необычного
- ЕЕлена5 мая 2025Очень приятный экскурсовод, грамотно выстроенная экскурсия.
Для меня открылись ранее неизведанные очень красивые места Москвы, много интересных фактов. Рекомендую.
- ММарина5 апреля 2025Великолепная экскурсия! Открыли для себя много интересных мест. Идеальное времяпровождение - грамотно подобран маршрут и обьем информации. Время пролетело незаметно. Искренне рекомендую посетить!!!
- ААнастасия4 апреля 2025Экскурсия с Марией очень понравилось. Причем, как приятная и интересная подача, так и ответы на дополнительные вопросы. У нас было пожелание поздравить именинника, Мария все организовала. Мастер-класс интересный. Оливье очень вкусный. Спасибо огромное
- ЯЯна8 марта 2025Замечательная душевная увлекательная прогулка! Для всех, кто хочет получить все виды удовольствия и порадовать себя эстетикой вкуса и эстетикой мысли!
- ООлльга23 февраля 2025Отличная прогулка с погружением в историческую тематику.
Спасибо Марии за неожиданные бонусы.
- ННиколай14 февраля 2025Интересная, не утомительная экскурсия с приятным гидом Марией. Удобно, что во время экскурсии используются наушники/микрофон, у Марии очень приятный голос,
- ВВиталий4 февраля 2025Мы заказывали с друзьями экскурсию «Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков» с замечательным гидом Марией, и это было настоящее путешествие
- ААлександр3 февраля 2025Я недавно посетил уличную экскурсию "Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков", и это было просто невероятно!
Гид была настоящим знатоком истории,
- ЕЕвгений3 февраля 2025Недавно сходил на крутую экскурсию по московским ресторанам XIX и XX веков — остался в восторге! Гид провела нас по
- ККирилл3 февраля 2025Как мне кажется, успех экскурсию во многом зависит от экскурсовода который ее проводит, нам в этом смысле повезло: Мария очень
- ННиколай3 февраля 2025Недавно посетил пешеходную экскурсию "Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков" и остался под огромным впечатлением! Это было настоящее гастрономическое путешествие
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кулинарные мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в октябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 4190 до 7000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 25 ⭐ отзывов, цены от 4190₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь