Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» в Москве, цены от 4190 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
Увлекательное путешествие по гастрономической истории Москвы. Узнайте о легендарных ресторанах и знаменитых поварах, которые творили кулинарные шедевры
Начало: У станции метро «Кузнецкий мост»
Сегодня в 17:00
Завтра в 16:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Сладкая сказка: путешествие на фабрику глазированного сырка
На автобусе
6 часов
Групповая
Сладкая сказка: путешествие на фабрику глазированного сырка
Увидеть, как рождаются легендарные лакомства, и попробовать их прямо с конвейера
Начало: Около станции метро «Бабушкинская»
12 окт в 10:15
4 ноя в 10:15
4190 ₽ за человека
Экскурсия на производство и в музей творожных сырков + мастер-класс и дегустация
На автобусе
5.5 часов
Групповая
Экскурсия на производство и в музей творожных сырков + мастер-класс и дегустация
Молочно. Вкусно. Увлекательно
Начало: У станции метро «ВДНХ»
26 окт в 13:30
9 ноя в 13:30
5350 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Пастушенко
    10 августа 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Очень интересная экскурсия, большое спасибо Марии! Узнали много интересного из жизни Москвы конца 19 -начала 20 века, Мария сопровождала свой
    читать дальше

    рассказ фотографиями, давала прикоснуться к подлинным вещами того времени)). Как много было больших и роскошных ресторанов в дореволюционной Москве! Русские люди всегда умели работать, чтобы потом отдыхать от души, на всю катушку 😁 Мы остались очень довольны, присмотрели, после рассказа Марии, ресторанчик на Пушечной, куда сами бы не пошли, потому что думали, что там очень дорого. А оказалось- средний чек и очень вкусно! И ещё пару мест взяли на заметку)) Экскурсию рекомендую))

  • С
    Светлана
    31 июля 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Хотим выразить благодарность экскурсоводу Марии, которая необыкновенно интересно рассказала о ресторанной Москве. Мы родились сдесь и не смотря на это, мы узнали много нового. Мария показала фото и артефакты. Очень благодарны Марии за внимательность и профессионализм. Спасибо!!!
  • И
    Ирина
    29 июля 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Сходили семьей на др мужа и остались в полном восторге! Погрузились в эпоху 19 века: фотографии, тематические предметы, музыкальное сопровождение.
    читать дальше

    Узнали много новых гастрономических мест, пропитанных историей и теперь обязательных для посещения. Завершилась экскурсия мастер-классом с секретами по приготовлению салата «Оливье». Очень рекомендую Марию - она не может не понравиться! Спасибо ❤️

    Сходили семьей на др мужа и остались в полном восторге! Погрузились в эпоху 19 века: фотографии
  • Е
    Елена
    20 июля 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Погружение в историю с "вкусным" финалом!

    Хочу поделиться восторгом от экскурсии "Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков" с гидом Марией! Это
    читать дальше

    была не просто прогулка по центру города – это настоящее путешествие во времени.
    Мария – потрясающий рассказчик и знаток истории! Ее глубокие знания, харизма и искренняя увлеченность темой с первых минут захватили нас с дочерью. Она не просто перечисляла факты, а оживляла эпоху: рассказывала о роскошных банкетах и кутежах, о нравах московской богемы и купечества, о знаменитых ресторанах вроде "Эрмитажа" и "Яра". Каждое здание на маршруте (Кузнецкий Мост, Тверская и окрестности) оживало благодаря ее историям, старинным фотографиям, рекламным вывескам и даже музыке той эпохи. Узнали массу интересных деталей о быте, традициях и, конечно, о гастрономических пристрастиях москвичей позапрошлого века.
    Апофеозом экскурсии стал мастер-класс по приготовлению легендарного салата Оливье! И это не просто кулинарный урок – он проходит с полным погружением в историю, прямо в стенах ресторана "Эрмитаж".
    Почувствовали себя гостями Люсьена Оливье. Процесс был увлекательным, а результат – невероятно вкусным. Мария подробно рассказала историю создания салата, секреты рецепта и почему он так видоизменился со временем.
    Сидя в историческом месте, пробуя салат, приготовленный своими руками по рецепту 150-летней давности, ощущаешь невероятную связь времен. Это был настоящий "wow"-эффект и идеальная точка в экскурсии.
    Что особенно ценно:
    Интерактивность: Экскурсия не пассивная. Историю можно было буквально потрогать (через старинные предметы, меню) и попробовать на вкус.
    «Сладкие»сюрпризы: Мария делилась интересными лайфхаками и угощала нас по пути.
    Профессионализм: Все очень четко организовано, информация подается структурированно, но легко и с юмором. Мария отвечала на все вопросы с глубоким пониманием темы.
    Рекомендации:
    Обязательно выбирайте опцию с мастер-классом (а не просто дегустацией). Полное погружение того стоит!
    Итог:Это одна из самых запоминающихся, информативных и просто вкусных экскурсий, на которых я была. Узнала массу нового о Москве, получила огромное эстетическое и гастрономическое удовольствие. Огромное спасибо Марии за ее талант, эрудицию и умение создавать волшебную атмосферу прошлого! Однозначно рекомендую всем, кто любит историю, гастрономию и небанальные впечатления.

    Погружение в историю с "вкусным" финалом!
  • О
    Ольга
    6 июля 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Мария, прекрасный профессионал и очень приятный человек! В свой день рождения, я обратилась к Марии, чтобы она просела для нас
    читать дальше

    прогулку по Москве. Мария провела нас по знаменитым улицам, но тем не менее, я узнала столько интересных фактов о казалось бы, знакомых местах!
    Было очень интересно! А мастер- класс по приготовлению классическооо оливье- просто вишенка на торте!
    Очень очень рекомендую гида Марию!! Восторг!

  • М
    Мария
    12 июня 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Хотелось прогуляться по Москве со смыслом)) в итоге, задумка и выбор гида порадовали очень.
    Нам понравилось всё: маршрут, подача, в целом, атмосфера экскурсии, все было легко и интересно.
    Спасибо большое Марии за организацию.
    За Лайфхак в конце экскурсии отдельная благодарность)) Рекомендую, однозначно!
    Хотелось прогуляться по Москве со смыслом)) в итоге, задумка и выбор гида порадовали очень
  • О
    Олеся
    11 июня 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Спасибо Марие за интересную, душевную и увлекательную экскурсию! Впечатление, что мы знали этого человека очень давно, так открыто и с душой. Спасибо! С радостью рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Экскурсия оказалась вкусной во всех смыслах этого слова!
    Прогулка с Марией была лёгкой и увлекательной, а сладкие сюрпризы добавили нам энергии)
    Обязательно возьмите мастер-класс по приготовлению салата Оливье- не пожалеете!
    Спасибо нашему замечательному гиду за незабываемый опыт и новые впечатления🤗
    Экскурсия оказалась вкусной во всех смыслах этого слова!
  • Е
    Елена
    12 мая 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Сегодня у моей мамы день рождения! Ей 85! Решили сделать ей подарок и поехали в Москву)))
    Хотелось чего-то то очень необычного
    читать дальше

    и я выбрала экскурсию по ресторанной Москве.
    Это было верное решение. Необычная, эмоциональная, занимательная экскурсия. Мария интересный рассказчик, с огромным багажом знаний о ресторанной жизни Москвы в прошлом. Да и она просто красавица, которую хочется слушать и слушать!
    Благодарю ее от себя и моих взрослых спутниц!
    А завершение экскурсии в бывшем ресторане Эрмитаж с салатом от Люсьена Оливье - это не просто изюминка, это бомба!
    Очень рекомендую сходить! Получите удовольствие от увиденного, услышанного, распробованного)))

    Сегодня у моей мамы день рождения! Ей 85! Решили сделать ей подарок и поехали в Москву)))
  • Е
    Елена
    5 мая 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Очень приятный экскурсовод, грамотно выстроенная экскурсия.
    Для меня открылись ранее неизведанные очень красивые места Москвы, много интересных фактов. Рекомендую.
  • М
    Марина
    5 апреля 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Великолепная экскурсия! Открыли для себя много интересных мест. Идеальное времяпровождение - грамотно подобран маршрут и обьем информации. Время пролетело незаметно. Искренне рекомендую посетить!!!
  • А
    Анастасия
    4 апреля 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Экскурсия с Марией очень понравилось. Причем, как приятная и интересная подача, так и ответы на дополнительные вопросы. У нас было пожелание поздравить именинника, Мария все организовала. Мастер-класс интересный. Оливье очень вкусный. Спасибо огромное
  • Я
    Яна
    8 марта 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Замечательная душевная увлекательная прогулка! Для всех, кто хочет получить все виды удовольствия и порадовать себя эстетикой вкуса и эстетикой мысли!
    Замечательная душевная увлекательная прогулка! Для всех, кто хочет получить все виды удовольствия и порадовать себя эстетикой вкуса и эстетикой мысли!
  • О
    Олльга
    23 февраля 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Отличная прогулка с погружением в историческую тематику.
    Спасибо Марии за неожиданные бонусы.
  • Н
    Николай
    14 февраля 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Интересная, не утомительная экскурсия с приятным гидом Марией. Удобно, что во время экскурсии используются наушники/микрофон, у Марии очень приятный голос,
    читать дальше

    слушать экскурсию очень комфортно. Время пролетело незаметно, хочется теперь на еще какую-нибудь экскурсию с этим гидом. Чувствуется, когда человек подходит к своему делу с душой, тщательно прорабатывая материал.

    Интересная, не утомительная экскурсия с приятным гидом Марией. Удобно, что во время экскурсии используются наушники/микрофон, у
  • В
    Виталий
    4 февраля 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Мы заказывали с друзьями экскурсию «Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков» с замечательным гидом Марией, и это было настоящее путешествие
    читать дальше

    во времени!

    Мария обладает невероятным умением оживлять историю: она не просто рассказывала о ресторанах прошлых веков, а словно погружала нас в атмосферу старой Москвы, полной ароматов, вкусов и легенд. Мы прогулялись по центральным улицам, рассматривая здания, где когда-то кипела ресторанная жизнь аристократов и купцов. Оказалось, что некоторые заведения, основанные ещё в дореволюционные времена, до сих пор открыты и сохраняют дух эпохи!

    Отдельное удовольствие — интерактивная часть экскурсии. Мы держали в руках старинные предметы, рассматривали дореволюционную рекламу и даже слушали мелодии той эпохи. Это создавало полное погружение в атмосферу старой Москвы.

    Продолжительность по времени - идеальная, не успели устать, начали экскурсию у станции Кузнецкий Мост, завершили - у станции Трубная. Читает экскурсию Мария с современным оборудование, у нас у каждого были индивидуальные наушники.

    Рекомендация, если вы хотите узнать Москву с новой, вкусной и душевной стороны!

  • А
    Александр
    3 февраля 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Я недавно посетил уличную экскурсию "Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков", и это было просто невероятно!
    Гид была настоящим знатоком истории,
    читать дальше

    она увлекательно рассказывала о каждом ресторане, их уникальной атмосфере и знаменитых посетителях. Прогулка по улицам Москвы, наполненным историей, дала возможность не только узнать о культуре питания, но и насладиться архитектурой города.
    Каждый ресторан, про который мы узнали, имел свои особенности и характер, и я был поражен тем, как много интересных историй связано с ними. Это отличный способ провести время, узнать больше о Москве и, возможно, открыть для себя новые места, которые захочется посетить снова. Рекомендую всем, кто интересуется историей и гастрономией!

  • Е
    Евгений
    3 февраля 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Недавно сходил на крутую экскурсию по московским ресторанам XIX и XX веков — остался в восторге! Гид провела нас по
    читать дальше

    разным районам города, и я даже не ожидал, что в каждом из них раньше были свои «фишки». Например, в центре собиралась богема, а в на окраинах Москвы того времени открывали столовые и бары для рабочих и крестьян. Очень интересно слушать, как история города переплетается с кулинарными традициями! Показали, где находиться ресторан, в котором придумали оливье, там же можно еще и мастер-класс пройти.

    Экскурсовод — просто супер! Приятно слушать, не монотонно, с интересном рассказ. Рассказывала не только про меню и интерьеры, но и про то, чем отличались заведения разных районов.
    Объяснит, почему купцы любили именно этот трактир у Кремля, и покажет, где в советское время скрывался «дефицитный» ресторан для партийных работников. Обращала внимание даже на мелочи: как менялась посуда, как в дореволюционных местах сервировали столы для аристократов.

    А в конце всем вручили милые подарки: набор стикеров с пожеланиями (типа «чтобы жизнь была сладкой!») и конфеты от одного из старейших кондитерских заводов Москвы.

    Если хотите и погулять по центру города, и узнать, где раньше ели Пушкин или другие писатели и знаменитые личности — очень рекомендую. Сам бы еще раз записался!

  • К
    Кирилл
    3 февраля 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Как мне кажется, успех экскурсию во многом зависит от экскурсовода который ее проводит, нам в этом смысле повезло: Мария очень
    читать дальше

    приятная девушка, она очень легко и интересно преподносила всю информацию.
    Это была увлекательная история которая сопровождалась дополнительным интерактивом. Рассказывая про одну из первых кондитерских нас угостили конфетами и каждый участник получил приятные подарочки в конце экскурсии.
    Хочется отметить и техническую составляющую: в самом начале нам выдали наушники с помощью которых мы с слушали рассказ Марии, вся информация легко воспринималась и доходила до каждого.
    Благодарю за отлично проведенное время.

    Как мне кажется, успех экскурсию во многом зависит от экскурсовода который ее проводит, нам в этом
  • Н
    Николай
    3 февраля 2025
    Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
    Недавно посетил пешеходную экскурсию "Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков" и остался под огромным впечатлением! Это было настоящее гастрономическое путешествие
    читать дальше

    в прошлое, которое позволило окунуться в атмосферу дореволюционной Москвы.

    Наш гид Мария оказалась невероятно знающей и увлеченной своим делом.

    Особенно понравилась часть экскурсии, посвященная салату оливье, который стал символом русской кухни.

    Отдельное спасибо за возможность увидеть старинные предметы, дореволюционную рекламу и услышать мелодии ушедшей эпохи. Это помогло ещё глубже прочувствовать атмосферу прошлого.

    Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и гастрономией. Это не только познавательно, но и невероятно увлекательно!

