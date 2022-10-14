Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться атмосферой Москвы без суеты. Октябрь и апрель также подходят, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит учесть холодную погоду и одеться теплее.

Экскурсия по Москве, связанная с детством и юностью Петра I, откроет перед вами неизвестные страницы истории. Прогулка начинается с площади Красные ворота и проходит через тихие переулки, хранящие секреты прошлого. Узнайте, как Пётр I и его окружение повлияли на развитие столицы, и откройте для себя связи с известными поэтами. Это путешествие подарит вам уникальные знания и впечатления

Описание экскурсии

За пять минут до «вдовствующей столицы»

Мы пройдём по центральным улицам столицы и перенесёмся во времена, когда она проживала последние годы в своем статусе, перед тем, как потерять его на 200 с лишним лет. Попробуем представить, какой Москва была в начале правления Петра I и как к ней относился будущий царь-реформатор. Помогать путешествовать во времени будут не только рассказы, но и подготовленные иллюстрации, музыкальные минутки и литературные цитаты.

Прогулка начнется с площади Красные ворота. Пройдём по Мясницкой улице к Главпочтамту и свернём в тихие переулки, хранящие громкие секреты: Архангельский, Малый Златоустьинский и Армянский. Завершим экскурсию на Маросейке, возле «дома вторых жен».

По следам Петра и его свиты

Я расскажу, какие тайны, связанные с именем Петра, хранит район Китай-города, и помогу отыскать морские якоря петровских адмиралов. Объясню, почему торжество открытия Красных ворот началось с опозданием и какой символический смысл арка приобрела позже. Также вы узнаете, кто из Рюриковичей был архитектором двора Романовых. Выясните, почему памятник «В ознаменование 300-летия российского флота» называют «Петр Христофорович». А ещё мы вспомним трех поэтов — Лермонтова, Грибоедова и Тютчева — в контексте нашей петровской темы.

Мой авторский маршрут интересен тем, что за 2 часа объединяет истории о тех, кто сыграл ключевые роли в становлении личности первого императора Российского государства. Поговорим о том, кто же из его окружения жил в Москве и как соседствовали представители кланов Милославских и Нарышкиных. Где и под чьим присмотром провел детство Пётр? Какие тайные цели преследовал Александр Меншиков, ближайший сподвижник и фаворит Петра I, при строительстве церкви Архангела Гавриила? Связаны ли они были с масонскими заговорами? Об этом и не только — на встрече!

Организационные детали