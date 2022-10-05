По местам Петра Великого… Сразу на ум приходит Петербург, а в нынешней столице разве что Преображенское и Измайлово? Я покажу, что петровских мест в Москве намного больше, ведь здесь он провел свое детство и юность. Вы узнаете, что скрывает о царе Китай-город, какие узы соединяют его с известным поэтом. А особое внимание уделим окружению и обсудим, правдива ли фраза «короля играет свита».

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Описание

Что вас ожидает

За пять минут до «вдовствующей столицы»

Мы пройдем по центральным улицам столицы и перенесемся во времена, когда она проживала последние годы в своем статусе, перед тем, как потерять его на 200 с лишним лет. Попробуем представить, какой Москва была в начале правления Петра I и как к ней относился будущий царь-реформатор. Помогать путешествовать во времени будут не только рассказы, но и подготовленные иллюстрации, музыкальные минутки и литературные цитаты.

Прогулка начнется с площади Красные ворота. Пройдем по Мясницкой улице к Главпочтамту и свернем в тихие переулки, хранящие громкие секреты: Архангельский, Малый Златоустьинский и Армянский. Завершим экскурсию на Маросейке, возле «дома вторых жен».

По следам Петра и его свиты

Я расскажу, какие тайны, связанные с именем Петра, хранит район Китай-города, и помогу отыскать морские якоря петровских адмиралов. Объясню, почему торжество открытия Красных ворот началось с опозданием и какой символический смысл арка приобрела позже. Также вы узнаете, кто из Рюриковичей был архитектором двора Романовых. Выясните, почему памятник «В ознаменование 300-летия российского флота» называют «Петр Христофорович». А еще мы вспомним трех поэтов — Лермонтова, Грибоедова и Тютчева — в контексте нашей петровской темы.

Мой авторский маршрут интересен тем, что за 2 часа объединяет истории о тех, кто сыграл ключевые роли в становлении личности первого императора Российского государства. Поговорим о том, кто же из его окружения жил в Москве и как соседствовали представители кланов Милославских и Нарышкиных. Где и под чьим присмотром провел детство Петр? Какие тайные цели преследовал Александр Меншиков, ближайший сподвижник и фаворит Петра I, при строительстве церкви Архангела Гавриила? Связаны ли они были с масонскими заговорами? Об этом и не только — на встрече!

Организационные детали