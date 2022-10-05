Молодой Петр I и неизведанная Москва

Погрузиться в атмосферу эпохи и узнать о людях, повлиявших на становление личности императора

По местам Петра Великого… Сразу на ум приходит Петербург, а в нынешней столице разве что Преображенское и Измайлово? Я покажу, что петровских мест в Москве намного больше, ведь здесь он провел свое детство и юность. Вы узнаете, что скрывает о царе Китай-город, какие узы соединяют его с известным поэтом. А особое внимание уделим окружению и обсудим, правдива ли фраза «короля играет свита».
Молодой Петр I и неизведанная Москва
Молодой Петр I и неизведанная Москва
Молодой Петр I и неизведанная Москва
Молодой Петр I и неизведанная Москва
Молодой Петр I и неизведанная Москва
Молодой Петр I и неизведанная Москва
Молодой Петр I и неизведанная Москва
Молодой Петр I и неизведанная Москва
Ближайшие даты:
5
окт
6
окт
7
окт
8
окт
9
окт
10
окт
11
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За пять минут до «вдовствующей столицы»

Мы пройдем по центральным улицам столицы и перенесемся во времена, когда она проживала последние годы в своем статусе, перед тем, как потерять его на 200 с лишним лет. Попробуем представить, какой Москва была в начале правления Петра I и как к ней относился будущий царь-реформатор. Помогать путешествовать во времени будут не только рассказы, но и подготовленные иллюстрации, музыкальные минутки и литературные цитаты.

Прогулка начнется с площади Красные ворота. Пройдем по Мясницкой улице к Главпочтамту и свернем в тихие переулки, хранящие громкие секреты: Архангельский, Малый Златоустьинский и Армянский. Завершим экскурсию на Маросейке, возле «дома вторых жен».

По следам Петра и его свиты

Я расскажу, какие тайны, связанные с именем Петра, хранит район Китай-города, и помогу отыскать морские якоря петровских адмиралов. Объясню, почему торжество открытия Красных ворот началось с опозданием и какой символический смысл арка приобрела позже. Также вы узнаете, кто из Рюриковичей был архитектором двора Романовых. Выясните, почему памятник «В ознаменование 300-летия российского флота» называют «Петр Христофорович». А еще мы вспомним трех поэтов — Лермонтова, Грибоедова и Тютчева — в контексте нашей петровской темы.

Мой авторский маршрут интересен тем, что за 2 часа объединяет истории о тех, кто сыграл ключевые роли в становлении личности первого императора Российского государства. Поговорим о том, кто же из его окружения жил в Москве и как соседствовали представители кланов Милославских и Нарышкиных. Где и под чьим присмотром провел детство Петр? Какие тайные цели преследовал Александр Меншиков, ближайший сподвижник и фаворит Петра I, при строительстве церкви Архангела Гавриила? Связаны ли они были с масонскими заговорами? Об этом и не только — на встрече!

Организационные детали

  • Эта экскурсия будет интересна и школьникам, и взрослым
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Красные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🏛История и архитектура⚙️НеобычныеКитай-город🗽Популярные места🧐АвторскиеУлицы и переулки

Похожие туры в Москве

Москва дворянская
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
4.8
5 отзывов
Москва дворянская
Погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи на экскурсии по особнякам, дворцам и зданиям Хамовников
в районе метро Фрунзенская
Сегодня
Завтра
7 окт
8 окт
3 000 за всё до 5 чел.
Театральная Москва
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.9
13 отзывов
Театральная Москва
Узнать о театрах столицы и жизнях замечательных людей
у метро "Тверская" или "Пушкинская"
8 окт
9 окт
15 окт
16 окт
от 1 000 за всё до 2 чел.
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
5
1 отзыв
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
Погрузитесь в волшебный мир кино, узнайте
Станция метро «Арбатская» (ул. Воздвиженка, 11)
990 за 1 человека
Неизведанная Москва: аудиоэкскурсия по необычным местам столицы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Неизведанная Москва: аудиоэкскурсия по необычным местам столицы
Смотрите, какая разная Москва! И сегодня она не покажет вам свои главные достопримечательности
Станция метро «Кропоткинская», выход 1
Завтра
7 окт
8 окт
9 окт
1 290 за 1 человека
Итальянские каникулы в Москве
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Лариса
Лариса
4.9
9 отзывов
Итальянские каникулы в Москве
Узнать, чем похожи Москва и Рим, и проникнуться очарованием итальянских «совпадений»
Сегодня
Завтра
7 окт
8 окт
от 6 250 за всё до 5 чел.
Москва: путешествие в эпоху Ивана Грозного
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Москва: путешествие в эпоху Ивана Грозного
Перенестись во времена правления первого русского царя и увидеть связанные с ним места
у палат бояр Романовых
Сегодня
Завтра
7 окт
8 окт
3 500 за всё до 6 чел.
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 100 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.6
184 отзыва
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Москва хранит множество тайн и загадок
СТ.М. Маяковская, ступеньки театра сатиры
Сегодня
Завтра
7 окт
8 окт
от 1 000 за 1 человека
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон» (будни)
2 часа
🛥 На яхте
⚓️ По рекам и каналам
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон» (будни)
Хотите узнать больше о Москве и увидеть город с необычного ракурса
Причал Гостиница Украина
2 890 за 1 человека
Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско»
2 часа 45 минут
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Билет на борт
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
3.6
10 отзывов
Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско»
Вечеринка в сердце Москвы сделает путешествие по Москве ещё более ярким и запоминающимся! Вы будете танцевать
Причал «Китай-город»
7 окт
8 окт
от 950 за 1 человека
Булгаковская Москва: мистика и реальность
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.7
382 отзыва
Булгаковская Москва: мистика и реальность
В романе «Мастер и Маргарита» Москва выступает полноправным участником происходящего
СТ.М. Маяковская
Сегодня
Завтра
7 окт
8 окт
700 за 1 человека
Москва заповедная
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Катерина
Катерина
Нет отзывов
Москва заповедная
Москва строилась и перестраивалась всегда. Особенно много изменений ее постигло
Лубянский проезд, 27 / 1с1
5 000 за всё до 6 чел.
Приятно познакомиться, Москва
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
4.9
43 отзыва
Приятно познакомиться, Москва
Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
Завтра
7 окт
8 окт
11 окт
5 200 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ