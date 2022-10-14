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Молодой Пётр I и неизведанная Москва

Узнайте, как Пётр I провёл детство в Москве и какие места связаны с его именем. Погрузитесь в атмосферу столицы его времени
Экскурсия по Москве, связанная с детством и юностью Петра I, откроет перед вами неизвестные страницы истории.

Прогулка начинается с площади Красные ворота и проходит через тихие переулки, хранящие секреты прошлого.

Узнайте, как Пётр I и его окружение повлияли на развитие столицы, и откройте для себя связи с известными поэтами. Это путешествие подарит вам уникальные знания и впечатления
5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Погружение в эпоху Петра I
  • 🏛 Уникальные исторические факты
  • 🚶‍♂️ Авторский маршрут
  • 📚 Интересные литературные связи
  • 🎨 Иллюстрации и музыкальные вставки

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться атмосферой Москвы без суеты. Октябрь и апрель также подходят, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит учесть холодную погоду и одеться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Молодой Пётр I и неизведанная Москва
Молодой Пётр I и неизведанная Москва
Молодой Пётр I и неизведанная Москва

Что можно увидеть

  • Красные ворота
  • Мясницкая улица
  • Архангельский переулок
  • Маросейка

Описание экскурсии

За пять минут до «вдовствующей столицы»

Мы пройдём по центральным улицам столицы и перенесёмся во времена, когда она проживала последние годы в своем статусе, перед тем, как потерять его на 200 с лишним лет. Попробуем представить, какой Москва была в начале правления Петра I и как к ней относился будущий царь-реформатор. Помогать путешествовать во времени будут не только рассказы, но и подготовленные иллюстрации, музыкальные минутки и литературные цитаты.

Прогулка начнется с площади Красные ворота. Пройдём по Мясницкой улице к Главпочтамту и свернём в тихие переулки, хранящие громкие секреты: Архангельский, Малый Златоустьинский и Армянский. Завершим экскурсию на Маросейке, возле «дома вторых жен».

По следам Петра и его свиты

Я расскажу, какие тайны, связанные с именем Петра, хранит район Китай-города, и помогу отыскать морские якоря петровских адмиралов. Объясню, почему торжество открытия Красных ворот началось с опозданием и какой символический смысл арка приобрела позже. Также вы узнаете, кто из Рюриковичей был архитектором двора Романовых. Выясните, почему памятник «В ознаменование 300-летия российского флота» называют «Петр Христофорович». А ещё мы вспомним трех поэтов — Лермонтова, Грибоедова и Тютчева — в контексте нашей петровской темы.

Мой авторский маршрут интересен тем, что за 2 часа объединяет истории о тех, кто сыграл ключевые роли в становлении личности первого императора Российского государства. Поговорим о том, кто же из его окружения жил в Москве и как соседствовали представители кланов Милославских и Нарышкиных. Где и под чьим присмотром провел детство Пётр? Какие тайные цели преследовал Александр Меншиков, ближайший сподвижник и фаворит Петра I, при строительстве церкви Архангела Гавриила? Связаны ли они были с масонскими заговорами? Об этом и не только — на встрече!

Организационные детали

  • Эта экскурсия будет интересна и школьникам, и взрослым
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Красные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 775 туристов
Путешествуя, человек становится счастливее. Предлагаю отправиться на прогулку по Москве — городу бесконечной красоты! Красоты архитектуры зданий и храмов, переплетений человеческих судеб и эпох. Пройдёмся вместе тропами легендарных личностей и
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литературных героев, увидим нашу столицу и музыкальной, и криминальной, и романтичной, и мистической, но всегда невероятно женственно-притягательной. Я счастлива, что имея высшее медицинское образование, исполнила новую мечту — стала гидом Москвы! Искренне ваша, Маргарита.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Был на экскурсии Маргариты «Молодой Пётр 1 и неизведанная Москва». Экскурсия очень информативная. Был затронут круг самых близких государю людей (Меншиковых, Матвеевых, Нарышкиных и др.) - увидели места их проживания
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и проследили их удивительные судьбы со взлётами и падениями. Лично для меня был большим открытием факт связи рода Лермонтовых с Романовыми. Но весь этот объём информации передан так легко и доступно, с подкреплением наглядного материала, что, на мой взгляд, на эту экскурсию можно водить детей вместо соответствующего урока истории! Прогулка проходила по тихим улочкам, вблизи реальных и утраченных шедевров архитектуры и таким местам, куда вы сами, скорее всего, не заходили… Приходите! Вам понравится!

Был на экскурсии Маргариты «Молодой Пётр 1 и неизведанная Москва». Экскурсия очень информативная. Был затронут круг
Был на экскурсии Маргариты «Молодой Пётр 1 и неизведанная Москва». Экскурсия очень информативная. Был затронут круг
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Я
Маргарита - очень увлеченный, ответственный гид, отличная рассказчица, очаровательная, заботливая, доброжелательная и красивая девушка. Тема этой экскурсии - редкая, интересно и логично составлен маршрут.
Думаю, что даже люди, неплохо знакомые с местами, где проходит прогулка, смогут узнать много новых архитектурных и исторических деталей. Большое спасибо Маргарите за познавательную и комфортную экскурсию и приятное общение!
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О
Спасибо большое Маргарите за интересную и познавательную экскурсию, нам очень понравилось! Нестандартно, интересные факты и подача материала, время пролетело абсолютно незаметно. С удовольствием рекомендуем Маргариту и экскурсию про Молодого Петра I
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Елена
Экскурсия проходит по необычным "петровским" местам Москвы. Экскурсовод Маргарита делает в своем рассказе акцент на окружении Петра. Но как говорится,"короля делает свита". И здесь нас ждёт много открытий, так как даже о ближайшем соратнике Петра - Меншикове, как оказалось, мы знаем немного. Ну, а прогуляться по тихим улочкам старой Москвы - это отдельное удовольствие!
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Марина
Получила удовольствие от экскурсии. Послушала интересные истории о талантливых людях, окружавших Петра ио нём самом. Маршрут прогулки шёл по любопытным улицам и переулкам. Гид Маргарита рассказывает увлечённо. Спасибо!
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Мила
Прогулялись с чудесной Маргаритой в дружеской атмосфере по Москве.
За беседами пролетели два часа как один миг!
А ещё Маргарите удалось приоткрыть для нас частичку души Москвы)
Большое спасибо и до новых встреч 💕
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