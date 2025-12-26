Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем в путешествие по легендарной Тверской улице, где в самом сердце Москвы сохранились стены, хранящие тайны великих творческих личностей.



Главное событие нашего маршрута — экскурсия в музей-квартиру Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, где царит дух гениальной пары.



Мы предлагаем уникальную возможность проникнуться атмосферой «Золотой эпохи» и окунуться в мир выдающейся балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина в их личной квартире.

Описание экскурсии Неспешная прогулка по Тверской Вместе с гидом вы пройдете по одной из самых красивых и «вельможных» улиц Москвы. Узнаете, как менялась её история от царского пути до современного культурного центра столицы. Заглянем в Сквер Майи Плисецкой, посвящённый великой балерине, где вы услышите рассказ о её судьбе, легендарных ролях и яркой личности. Музей-квартира Майи Плисецкой и Родиона Щедрина У вас будет уникальная возможность заглянуть в личное пространство двух великих людей. Квартира, где супруги прожили почти тридцать лет, хранит дух эпохи: фотографии, книги, афиши, костюмы, ноты и подарки от друзей. Экскурсоводы музея поделятся историями о закулисной жизни, творческих встречах и любви, которая вдохновляла на гениальные произведения.

