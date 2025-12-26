Приглашаем в путешествие по легендарной Тверской улице, где в самом сердце Москвы сохранились стены, хранящие тайны великих творческих личностей.
Описание экскурсииНеспешная прогулка по Тверской Вместе с гидом вы пройдете по одной из самых красивых и «вельможных» улиц Москвы. Узнаете, как менялась её история от царского пути до современного культурного центра столицы. Заглянем в Сквер Майи Плисецкой, посвящённый великой балерине, где вы услышите рассказ о её судьбе, легендарных ролях и яркой личности. Музей-квартира Майи Плисецкой и Родиона Щедрина У вас будет уникальная возможность заглянуть в личное пространство двух великих людей. Квартира, где супруги прожили почти тридцать лет, хранит дух эпохи: фотографии, книги, афиши, костюмы, ноты и подарки от друзей. Экскурсоводы музея поделятся историями о закулисной жизни, творческих встречах и любви, которая вдохновляла на гениальные произведения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тверская улица
- Музей-квартира Майи Плисецкой
Что включено
- Пешеходная экскурсия
- Посещение музея-квартиры Майи Плисецкой и Родиона Щедрина
- Устройства «радиогид»
Место начала и завершения?
Метро Театральная
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
