Квартира-музей М
Аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире» познакомит вас с музеем-квартирой Михаила Афанасьевича Булгакова на Большой Садовой, 10. Писатель жил здесь в 1920-х годах. Это непродолжительное время навсегда отпечаталось в его творчестве.
Знаменитая квартира №50, которая получила прозвище «нехорошая квартира», попала на страницы многих произведений Булгакова. Коммунальная жизнь с рабочими-пьяницами стала объектом сатиры и насмешки.
Знаменитая квартира №50, которая получила прозвище «нехорошая квартира», попала на страницы многих произведений Булгакова. Коммунальная жизнь с рабочими-пьяницами стала объектом сатиры и насмешки.
Ближайшие даты:
21
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
27
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Начало прогулки
Прогулка начинается с осмотра здания, где находится сейчас музей. Бывший доходный дом Пигита был построен в начале XX века, в его архитектурном облике вы найдете изящные черты модерна. Вы осмотрите фасады здания, узнаете, как менялся московский быт на примере истории дом. А еще отыщите во дворе свиту Воланда.
«Нехороший подъезд»
«Нехороший подъезд» вас удивит не меньше, чем сама квартира. На стенах лестничной клетки фанаты Булгакова оставили хаотичные граффити. Экспозиция самого музея включает в себя предметы мебели, принадлежавшие мастеру на разных этапах жизни, фотографии и аутентичные детали, рассказывающие о быте Москвы 1920-1930-х годов. Вы увидите два кабинета писателя, где создавались главные бессмертные хиты мастера. Гостиная, обставлен дореволюционной мебелью, погрузит в детство Михаила Афанасьевича. Вы окунетесь в хаос коммунальной кухни и узнаете, кто такая Аннушка и почему она часто появляется в творчестве Булгакова.
Экскурсия подойдет для первого визита в музей Булгакова, для тех, кто хочет погрузиться в жизнь и творчество писателя.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- 4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Билет в музей М. А. Булгакова на Большой Садовой
- Спланированная навигация по музею
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Место начала и завершения?
- Большая Садовая улица, 10, 50
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы».
- Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
- 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Индивидуальные
Пешеходные
Билеты
Необычные
Музеи
Булгаков
Мастер и Маргарита
Аудиогиды
Похожие туры из Москвы
Входной билет
30 минут
Билет в Музей космонавтики на ВДНХ
Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - без ожидания и очередей
в Музее космонавтики на ВДНХ
Сегодня
Завтра
23 апр
25 апр
350₽ за билет
Входной билет
30 минут
Билет в Новую Третьяковку
Познакомиться с многообразием русского искусства 20 века в галерее на Крымском Валу
здание Новой Третьяковки на Крымском Валу
Сегодня
Завтра
23 апр
25 апр
500₽ за билет
Входной билет
30 минут
Билет в Пушкинский музей: главное здание
Осмотреть основную экспозицию ГМИИ им. Пушкина - без очередей и ожидания
главное здание ГМИИ им. Пушкина
Сегодня
Завтра
23 апр
25 апр
500₽ за билет
Купить
Дата и количество участников выбирается при бронировании