Начало прогулки

Прогулка начинается с осмотра здания, где находится сейчас музей. Бывший доходный дом Пигита был построен в начале XX века, в его архитектурном облике вы найдете изящные черты модерна. Вы осмотрите фасады здания, узнаете, как менялся московский быт на примере истории дом. А еще отыщите во дворе свиту Воланда.

«Нехороший подъезд»

«Нехороший подъезд» вас удивит не меньше, чем сама квартира. На стенах лестничной клетки фанаты Булгакова оставили хаотичные граффити. Экспозиция самого музея включает в себя предметы мебели, принадлежавшие мастеру на разных этапах жизни, фотографии и аутентичные детали, рассказывающие о быте Москвы 1920-1930-х годов. Вы увидите два кабинета писателя, где создавались главные бессмертные хиты мастера. Гостиная, обставлен дореволюционной мебелью, погрузит в детство Михаила Афанасьевича. Вы окунетесь в хаос коммунальной кухни и узнаете, кто такая Аннушка и почему она часто появляется в творчестве Булгакова.

Экскурсия подойдет для первого визита в музей Булгакова, для тех, кто хочет погрузиться в жизнь и творчество писателя.

Как проходит аудиоэкскурсия: