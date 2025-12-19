Это поездка в центр русской стекольной традиции — туда, где хрусталь не экспонат, а живая профессия. В Гусь-Хрустальном вы увидите музей Мальцовых, старинные дома рабочих и знаменитый рынок.
На действующем заводе в Иванищах понаблюдаете, как в огнедышащей печи плавится стекло, а на острие трубки-дрота бесформенная горячая масса превращается в изделие.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Гусь-Хрустальный
- Экскурсия в Музей хрусталя им. Мальцовых в Георгиевском соборе — шедевре Леонтия Бенуа с росписями Виктора Васнецова. Здесь хранится одна из крупнейших коллекций хрусталя и стекла в Европе.
- Знакомство с гусевским хрусталём: «мальцовская» алмазная грань, разноцветные стеклянные цветы в гутной технике, изделия с Государственным гербом Российской империи.
- Прогулка по городу стекольщиков: кварталы Мальцовских домиков, история династии Мальцовых, центральная площадь и изящные Торговые ряды 1853 года.
- Рынок хрусталя «Галактика» — всё от посуды и ваз до люстр и стеклянной мебели.
Посёлок Иванищи — русский Мурано
- Стекольный завод «Гутные промыслы», действующий с 1845 года. Когда-то сюда переманивали лучших гусевских мастеров.
- Посещение горячих цехов: раскалённые жерла стекловаренных печей, лер для отжига и работа стеклодувов в режиме реального времени.
- Участок резки и шлифовки — увидим, как и чем отрезают всё лишнее с будущего изделия, а затем понаблюдаем за завораживающим процессом шлифования стекла.
- Свечной цех: заливка ароматизированных свечей в цветное стекло, участок макания и упаковки. По желанию и за доплату — мастер-класс по росписи свечей под руководством художника.
- Музей стекольного промысла и выставочный зал.
- Выставка-продажа: вы полюбуетесь дизайнерскими вазами, расписанными вручную. Рассмотрите изделия из цветного гутного стекла — это трудоёмкий способ варки, который требует от стеклодува высокой квалификации.
Купить изделия можно по ценам производителя
Организационные детали
Если группа больше 19 человек, поедем на автобусе марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, Shen.
Long или аналогичном. Группа до 19 человек поедет на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном
В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание, проезд по платной скоростной магистрали М 12 в обе стороны, входные билеты, радиогид с удобными одноразовыми наушниками Дорога в одну сторону занимает около 4 часов Дополнительные расходы: обед — 860 ₽ (по желанию при бронировании экскурсии), с января 2026 года — 900 ₽ с чел. Мастер-класс по росписи свечей — 500 ₽ за чел. (по желанию при бронировании экскурсии) Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
