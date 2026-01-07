В новогоднюю столицу 2026 — Рязань:

праздничное путешествие.

В 2026 году сказочная Рязань станет главной новогодней столицей страны, и мы приглашаем вас одними из первых погрузиться в её волшебную атмосферу. Город преобразится: улицы и площади засияют переливающимися огнями, появятся дизайнерские украшения и фантастические световые инсталляции. Вы увидите знаменитую Главную ёлку страны и сказочно украшенные фотозоны, почувствуете неповторимый дух русского Рождества среди блеска и праздничного убранства обновлённого исторического центра. Вкус Рязани:

гастрономическое открытие

У каждого города свой вкус, а у Рязани он — свежий, лесной, грибной и ягодный. Познакомиться с ним поближе мы отправимся в уютное кафе-галерею знаменитых актёров, где возродили старинный рецепт воздушного пирожного калинника. Во время душевного чаепития вас ждёт дегустация этого лакомства в сопровождении уникального запатентованного грибного чая из дикорастущих трав. Хозяйка в традиционном рязанском костюме расскажет историю рецепта, а после вы сможете приобрести вкусные сувениры — местные чаи и сладости. Тепло семейных традиций:

дом Павлова

Завершится путешествие визитом в деревянный дом с мезонином, где жил первый российский Нобелевский лауреат — академик Иван Павлов. В этой уютной атмосфере вы познакомитесь с рождественскими традициями семьи Павловых, почувствуете тепло домашнего очага и узнаете, как отмечали праздники в интеллигентной русской семье на рубеже XIX–XX веков. Этот визит станет тёплой, камерной точкой в насыщенном праздничном маршруте. Важная информация:

Рекомендуется тёплая одежда и удобная обувь для зимней прогулки.