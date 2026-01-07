Праздничный тур в Рязань — новогоднюю столицу 2026.
Вы увидите украшенный город, Главную ёлку, попробуете традиционное пирожное калинник с грибным чаем и посетите дом академика Павлова, чтобы узнать о рождественских традициях.
Вы увидите украшенный город, Главную ёлку, попробуете традиционное пирожное калинник с грибным чаем и посетите дом академика Павлова, чтобы узнать о рождественских традициях.
Описание экскурсии
В новогоднюю столицу 2026 — Рязань:
праздничное путешествие.
В 2026 году сказочная Рязань станет главной новогодней столицей страны, и мы приглашаем вас одними из первых погрузиться в её волшебную атмосферу. Город преобразится: улицы и площади засияют переливающимися огнями, появятся дизайнерские украшения и фантастические световые инсталляции. Вы увидите знаменитую Главную ёлку страны и сказочно украшенные фотозоны, почувствуете неповторимый дух русского Рождества среди блеска и праздничного убранства обновлённого исторического центра. Вкус Рязани:
гастрономическое открытие
У каждого города свой вкус, а у Рязани он — свежий, лесной, грибной и ягодный. Познакомиться с ним поближе мы отправимся в уютное кафе-галерею знаменитых актёров, где возродили старинный рецепт воздушного пирожного калинника. Во время душевного чаепития вас ждёт дегустация этого лакомства в сопровождении уникального запатентованного грибного чая из дикорастущих трав. Хозяйка в традиционном рязанском костюме расскажет историю рецепта, а после вы сможете приобрести вкусные сувениры — местные чаи и сладости. Тепло семейных традиций:
дом Павлова
Завершится путешествие визитом в деревянный дом с мезонином, где жил первый российский Нобелевский лауреат — академик Иван Павлов. В этой уютной атмосфере вы познакомитесь с рождественскими традициями семьи Павловых, почувствуете тепло домашнего очага и узнаете, как отмечали праздники в интеллигентной русской семье на рубеже XIX–XX веков. Этот визит станет тёплой, камерной точкой в насыщенном праздничном маршруте. Важная информация:
Рекомендуется тёплая одежда и удобная обувь для зимней прогулки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр праздничной Рязани (улицы и площади с новогодним оформлением)
- Рязанский кремль (внешний осмотр, праздничная подсветка)
- Кафе-галерея знаменитых актёров
- Дом-музей академика И.П. Павлова (деревянный дом с мезонином)
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музей
- Радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Обед - 850 руб. /чел.
- Чаепитие с пирожным «калинником» и запатентованным чаем - 950 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Марксистская улица
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Рекомендуется тёплая одежда и удобная обувь для зимней прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Обзор Москвы за 4 часа: центр, районы и лучшие виды столицы
Начало: М. Маяковская (выход 4), ступеньки театра Сатиры
Расписание: По праздничным дням
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1700 ₽ за человека
Групповая
Экспресс-обзор Москвы за 2 часа: огни столицы и знаковые места
Начало: Россия, Москва, Тверская улица, 31
Расписание: По праздничным дням
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
1300 ₽ за человека