Этот экскурсионный маршрут можно отнести к классическим: те, кто впервые посетил столицу, смогут познакомиться с основными достопримечательностями города, а те, кто уже знаком с Москвой, соберут ее образ в единое целое. В ходе экскурсии вы:

узнаете интересные и малоизвестные факты из истории столицы;

вспомните имена, которые навечно вписаны в летопись Москвы;

поймёте, с чего началось строительство города, как он развивался и как превратился в крупнейший мегаполис;

• сравните древнюю и современную застройки города, поразитесь уникальным архитектурным сооружениям. Что вас ожидает: В продолжение 4–х часовой автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы:

прокатитесь по Тверской улице — главной улице Москвы;

проедетесь по Тверскому и Никитскому бульварам, вдоль Арбатской площади;

увидите знаменитые московские улицы — Знаменку и Моховую;

пройдётесь по Красной площади — главной площади страны, где сможете насладиться великолепным видом на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного;

сможете насладиться удивительной красотой зданий Большого театра и библиотеки им. В. И. Ленина;

узнаете интересные факты из истории строительства дома на Набережной;

прогуляетесь по территории храма Христа Спасителя, зайдёте на Патриарший мост, откуда можно будет сделать великолепные снимки на фоне исторического центра Москвы;

проедетесь вдоль стен Новодевичьего монастыря;

насладитесь великолепным архитектурным стилем главного здания ведущего ВУЗа России — МГУ им. М. В. Ломоносова, и прогуляетесь по смотровой площадке Воробьёвых гор;

прокатитесь вдоль всем известной российской киностудии «Мосфильм»;

увидите Поклонную гору и поразитесь красоте Триумфальной арки;

сможете сделать невероятно красивые снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити». По окончании экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы! Важная информация:.

сможете сделать невероятно красивые снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити». По окончании экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы! Важная информация:.

• сможете сделать невероятно красивые снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити». По окончании экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы! Важная информация: