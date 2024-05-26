Мы отправимся в путешествие по празднично украшенной Москве.
На автобусе мы проедем по центральным улицам, пройдемся по Красной площади и исследуем главные московские достопримечательности.
Мы поговорим об истории столицы и увидим город со всех сторон, благодаря лучшим смотровым площадкам, на которых побываем.
На автобусе мы проедем по центральным улицам, пройдемся по Красной площади и исследуем главные московские достопримечательности.
Мы поговорим об истории столицы и увидим город со всех сторон, благодаря лучшим смотровым площадкам, на которых побываем.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 17:30
Описание экскурсии
Этот экскурсионный маршрут можно отнести к классическим: те, кто впервые посетил столицу, смогут познакомиться с основными достопримечательностями города, а те, кто уже знаком с Москвой, соберут ее образ в единое целое. В ходе экскурсии вы:
- узнаете интересные и малоизвестные факты из истории столицы;
- вспомните имена, которые навечно вписаны в летопись Москвы;
- поймёте, с чего началось строительство города, как он развивался и как превратился в крупнейший мегаполис;
• сравните древнюю и современную застройки города, поразитесь уникальным архитектурным сооружениям. Что вас ожидает: В продолжение 4–х часовой автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы:
- прокатитесь по Тверской улице — главной улице Москвы;
- проедетесь по Тверскому и Никитскому бульварам, вдоль Арбатской площади;
- увидите знаменитые московские улицы — Знаменку и Моховую;
- пройдётесь по Красной площади — главной площади страны, где сможете насладиться великолепным видом на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного;
- сможете насладиться удивительной красотой зданий Большого театра и библиотеки им. В. И. Ленина;
- узнаете интересные факты из истории строительства дома на Набережной;
- прогуляетесь по территории храма Христа Спасителя, зайдёте на Патриарший мост, откуда можно будет сделать великолепные снимки на фоне исторического центра Москвы;
- проедетесь вдоль стен Новодевичьего монастыря;
- насладитесь великолепным архитектурным стилем главного здания ведущего ВУЗа России — МГУ им. М. В. Ломоносова, и прогуляетесь по смотровой площадке Воробьёвых гор;
- прокатитесь вдоль всем известной российской киностудии «Мосфильм»;
- увидите Поклонную гору и поразитесь красоте Триумфальной арки;
сможете сделать невероятно красивые снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити». По окончании экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы! Важная информация:.
сможете сделать невероятно красивые снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити». По окончании экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы! Важная информация:.
• сможете сделать невероятно красивые снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити». По окончании экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы! Важная информация:
- Дети до 5 лет не допускаются на экскурсию в связи с отсутствием у организатора детских автокресел. Вы можете взять ребенка на экскурсию только при наличии собственного автокресла.
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей.
- На 1 взрослый билет можно бронировать не более 3-х детских.
- Без предоплаты наличие мест не гарантируется и организаторы вправе отказать в посадке.
- Регистрация на экскурсию заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 400 ₽
|Льготный (студенты, инвалиды, пенсионеры)
|1 200 ₽
|Детский (школьники и дошкольники)
|1 100 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тверской и Никитский бульвары
- Арбатская площадь
- Улицы Знаменка и Моховая
- Красная площадь
- Здания Большого театра и библиотеки ИМ.В.И. Ленина
- Храм Христа Спасителя
- Новодевичий монастырь
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Смотровая площадка Воробьёвых гор
- Киностудия «Мосфильм»
- Поклонная гора
- Триумфальная арка
- ММДЦ «Москва-Сити»
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Маяковская (выход 4), ступеньки театра Сатиры
Завершение: СТ.М. Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
- Путешествие по сияющей огнями Москве - чудесный выбор. Уверены, что сказочный город наполнит ваши каникулы праздничным настроением
- Спасибо, что доверяете нам! Мы на связи и сделаем всё возможное, чтобы экскурсия задала приятное начало наступившему году
- Вот что важно учесть:
- Приходите, пожалуйста, за 15 минут до начала экскурсии, автобус не ждёт опоздавших
- Обратите внимание, что на дорогах возможны пробки. Время начала и окончания экскурсии может сдвинуться. Об изменениях мы сообщим в смс
- Дети до 5 лет на экскурсию не допускаются, поскольку в автобусах организатора нет детских автокресел. Но вы можете связаться с гидом и договориться о том, чтобы попасть на экскурсию со своим автокреслом
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых. На один взрослый билет можно бронировать до трёх детских
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 552 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вахитова
26 мая 2024
Были на экскурсии на новогодних каникулах, на обзорке. Экскурсия не понравилась от слова совсем. Экскурсовод было очень неординарным, мужчина в возрасте, в шубе, с лисой на шее или голове, уже
Т
Татьяна
26 янв 2024
Т
Татьяна
20 янв 2024
Новогодняя Москва чудесна.
Вырваться из будней или даже праздников на экскурсию - это хорошее время препровождения.
Все хорошо организовано: в мороз нас ждал автобус, машин в Москве было мало 7го января, поэтому посетили все запланированные объекты, экскурсовод с энтузиазмом рассказывала нам любимом городе.
Всегда узнаешь что-то новенькое на экскурсии и этот раз не исключение.
Всем рекомендую.
Вырваться из будней или даже праздников на экскурсию - это хорошее время препровождения.
Все хорошо организовано: в мороз нас ждал автобус, машин в Москве было мало 7го января, поэтому посетили все запланированные объекты, экскурсовод с энтузиазмом рассказывала нам любимом городе.
Всегда узнаешь что-то новенькое на экскурсии и этот раз не исключение.
Всем рекомендую.
С
Светлана
19 янв 2024
О
Ольга
11 янв 2024
А
Анна
11 янв 2024
Е
Елена
10 янв 2024
Обзорная 4 часовая экскурсия. Остановки в знаковых местах,осмотр по желанию, можно остаться и в салоне автобуса. Все по погодных условиям. Мы попали на экскурсию в мороз -26. Остановки: Кремль,Храм Василия
Н
Наталья
10 янв 2024
Хорошая экскурсия по основным местам города. Экскурсовод Елена рассказала много интересного, появилось желание узнать подробнее историю каждого объекта. Время пролетело очень быстро. Комфортабельный автобус, хороший водитель. В общем, всё сложилось и понравилось
М
Мария
10 янв 2024
Сама экскурсия понравилась, но мы ждали автобус 50 минут! За 20 минут до начала нужно придти, и автобус задержался на 30 минут. С детьми и в-25. Очень плохо. Посадили болеющую женщину и все 4 часа она кашляла, после этой поездки мы все заболели. Грипп А. Экскурсовод очень интересно рассказывает. Я бы вернулась, но только летом.
Н
Наталия
10 янв 2024
А
Алина
10 янв 2024
Экскурсия хорошая!
Экскурсовод Светлана рассказала интересно.
Были в Александровском саду, видели смену караула в 12:00, прошлись по Красной площади, проехались по центральным улицам, была продолжительная остановка на Воробьевых горах, в Москва-С ти не заезжали.
Долго, правда, ждали автобуса, была какая-то заминка, в итоге через полчаса дали другой автобус.
Экскурсовод Светлана рассказала интересно.
Были в Александровском саду, видели смену караула в 12:00, прошлись по Красной площади, проехались по центральным улицам, была продолжительная остановка на Воробьевых горах, в Москва-С ти не заезжали.
Долго, правда, ждали автобуса, была какая-то заминка, в итоге через полчаса дали другой автобус.
С
Сергей
10 янв 2024
Н
Наталья
10 янв 2024
Все было прекрасно, очень хороший экскурсовод, только погода подкачала, т. к было очень холодно(((
Л
Лилия
10 янв 2024
Х
Холина
9 янв 2024
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