Обзорная экскурсия по новогодней Москве (4 часа)

Обзорная экскурсия по новогодней Москве
Мы отправимся в путешествие по празднично украшенной Москве.

На автобусе мы проедем по центральным улицам, пройдемся по Красной площади и исследуем главные московские достопримечательности.

Мы поговорим об истории столицы и увидим город со всех сторон, благодаря лучшим смотровым площадкам, на которых побываем.
4.5
552 отзыва
Обзорная экскурсия по новогодней Москве (4 часа)
Обзорная экскурсия по новогодней Москве (4 часа)
Обзорная экскурсия по новогодней Москве (4 часа)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 17:30

Описание экскурсии

Этот экскурсионный маршрут можно отнести к классическим: те, кто впервые посетил столицу, смогут познакомиться с основными достопримечательностями города, а те, кто уже знаком с Москвой, соберут ее образ в единое целое. В ходе экскурсии вы:
  • узнаете интересные и малоизвестные факты из истории столицы;
  • вспомните имена, которые навечно вписаны в летопись Москвы;
  • поймёте, с чего началось строительство города, как он развивался и как превратился в крупнейший мегаполис;

• сравните древнюю и современную застройки города, поразитесь уникальным архитектурным сооружениям. Что вас ожидает: В продолжение 4–х часовой автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы:

  • прокатитесь по Тверской улице — главной улице Москвы;
  • проедетесь по Тверскому и Никитскому бульварам, вдоль Арбатской площади;
  • увидите знаменитые московские улицы — Знаменку и Моховую;
  • пройдётесь по Красной площади — главной площади страны, где сможете насладиться великолепным видом на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного;
  • сможете насладиться удивительной красотой зданий Большого театра и библиотеки им. В. И. Ленина;
  • узнаете интересные факты из истории строительства дома на Набережной;
  • прогуляетесь по территории храма Христа Спасителя, зайдёте на Патриарший мост, откуда можно будет сделать великолепные снимки на фоне исторического центра Москвы;
  • проедетесь вдоль стен Новодевичьего монастыря;
  • насладитесь великолепным архитектурным стилем главного здания ведущего ВУЗа России — МГУ им. М. В. Ломоносова, и прогуляетесь по смотровой площадке Воробьёвых гор;
  • прокатитесь вдоль всем известной российской киностудии «Мосфильм»;
  • увидите Поклонную гору и поразитесь красоте Триумфальной арки;
сможете сделать невероятно красивые снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити». По окончании экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы! Важная информация:.
сможете сделать невероятно красивые снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити». По окончании экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы! Важная информация:.
• сможете сделать невероятно красивые снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити». По окончании экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы! Важная информация:
  • Дети до 5 лет не допускаются на экскурсию в связи с отсутствием у организатора детских автокресел. Вы можете взять ребенка на экскурсию только при наличии собственного автокресла.
  • Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей.
  • На 1 взрослый билет можно бронировать не более 3-х детских.
  • Без предоплаты наличие мест не гарантируется и организаторы вправе отказать в посадке.
  • Регистрация на экскурсию заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1 400 ₽
Льготный (студенты, инвалиды, пенсионеры)1 200 ₽
Детский (школьники и дошкольники)1 100 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тверской и Никитский бульвары
  • Арбатская площадь
  • Улицы Знаменка и Моховая
  • Красная площадь
  • Здания Большого театра и библиотеки ИМ.В.И. Ленина
  • Храм Христа Спасителя
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
  • Смотровая площадка Воробьёвых гор
  • Киностудия «Мосфильм»
  • Поклонная гора
  • Триумфальная арка
  • ММДЦ «Москва-Сити»
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Маяковская (выход 4), ступеньки театра Сатиры
Завершение: СТ.М. Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
  • Путешествие по сияющей огнями Москве - чудесный выбор. Уверены, что сказочный город наполнит ваши каникулы праздничным настроением
  • Спасибо, что доверяете нам! Мы на связи и сделаем всё возможное, чтобы экскурсия задала приятное начало наступившему году
  • Вот что важно учесть:
  • Приходите, пожалуйста, за 15 минут до начала экскурсии, автобус не ждёт опоздавших
  • Обратите внимание, что на дорогах возможны пробки. Время начала и окончания экскурсии может сдвинуться. Об изменениях мы сообщим в смс
  • Дети до 5 лет на экскурсию не допускаются, поскольку в автобусах организатора нет детских автокресел. Но вы можете связаться с гидом и договориться о том, чтобы попасть на экскурсию со своим автокреслом
  • Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых. На один взрослый билет можно бронировать до трёх детских
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 552 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
361
4
135
3
30
2
11
1
15
В
26 мая 2024
Были на экскурсии на новогодних каникулах, на обзорке. Экскурсия не понравилась от слова совсем. Экскурсовод было очень неординарным, мужчина в возрасте, в шубе, с лисой на шее или голове, уже
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не вспомню. Исторической сводки и информации было очень мало, в основном экскурсовод вещал о своих студенческих годах, всяких советских актерах актрисах, кто где жил, кто с кем водился, чуть ли не какие-то сплетни рассказывал. Абсолютно не информативно. С водителем они друг друга не понимали, водитель постоянно останавливался далеко от места экскурсионной остановки, а на минуточку тогда на улице было -30! Плюс на локацию давали 10-15 мин, а пока дойдёшь туда-сюда, все время пройдёт, успевали только щекнуть место и уже обратно в автобус. Никаких комментариев и рассказа о месте при выходе не было. Каждый сам по себе ходил.
Организация оставляла желать лучшего. Экскурсия не информативна. Не советую. Возможно нам не повезло с сопровождением. .

Т
26 янв 2024
Т
20 янв 2024
Новогодняя Москва чудесна.
Вырваться из будней или даже праздников на экскурсию - это хорошее время препровождения.
Все хорошо организовано: в мороз нас ждал автобус, машин в Москве было мало 7го января, поэтому посетили все запланированные объекты, экскурсовод с энтузиазмом рассказывала нам любимом городе.
Всегда узнаешь что-то новенькое на экскурсии и этот раз не исключение.
Всем рекомендую.
С
19 янв 2024
О
11 янв 2024
А
11 янв 2024
Е
10 янв 2024
Обзорная 4 часовая экскурсия. Остановки в знаковых местах,осмотр по желанию, можно остаться и в салоне автобуса. Все по погодных условиям. Мы попали на экскурсию в мороз -26. Остановки: Кремль,Храм Василия
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Блаженного, Новодевичий монастырь,Воробьёвы горы, храм Христа Спасителя. Много, где не удалось припарковаться автобусу в НГ праздники. Хороший экскурсовод. Многое подчеркнула для себя интересного. Огромное спасибо! Со Спутником уже не впервые. Качеством довольны.

Н
10 янв 2024
Хорошая экскурсия по основным местам города. Экскурсовод Елена рассказала много интересного, появилось желание узнать подробнее историю каждого объекта. Время пролетело очень быстро. Комфортабельный автобус, хороший водитель. В общем, всё сложилось и понравилось
М
10 янв 2024
Сама экскурсия понравилась, но мы ждали автобус 50 минут! За 20 минут до начала нужно придти, и автобус задержался на 30 минут. С детьми и в-25. Очень плохо. Посадили болеющую женщину и все 4 часа она кашляла, после этой поездки мы все заболели. Грипп А. Экскурсовод очень интересно рассказывает. Я бы вернулась, но только летом.
Н
10 янв 2024
А
10 янв 2024
Экскурсия хорошая!
Экскурсовод Светлана рассказала интересно.
Были в Александровском саду, видели смену караула в 12:00, прошлись по Красной площади, проехались по центральным улицам, была продолжительная остановка на Воробьевых горах, в Москва-С ти не заезжали.
Долго, правда, ждали автобуса, была какая-то заминка, в итоге через полчаса дали другой автобус.
С
10 янв 2024
Н
10 янв 2024
Все было прекрасно, очень хороший экскурсовод, только погода подкачала, т. к было очень холодно(((
Л
10 янв 2024
Х
9 янв 2024

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