На сияющей Красной площади вы полюбуетесь винтажными елочными игрушками и насладитесь ароматами глинтвейна, погуляете по балкончикам новогоднего ГУМа, попробуете достать себе звезду на Никольской и сможете загадать желание в самом сердце Москвы. А мы создадим вашу собственную сказку на фотографиях и приправим экскурсию щепоткой столичных легенд.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дружеская фотопрогулка

Мы делаем живые, яркие фотографии, на которых запечатлены не только красивые декорации, но и ваши эмоции. Наш формат — это душевная прогулка, мы всегда поддерживаем беседу, смеемся, помогаем почувствовать себя комфортно перед камерой и подсказываем удачные позы для идеальной фотосессии.

Праздник, который всегда будет с вами

Мы встретимся у метро Охотный ряд, погуляем по Никольской улице и Красной площади, зайдем погреться в ГУМ и закончим фотопрогулку у храма Василия Блаженного. Вы полюбуетесь калейдоскоп огней на каруселях, увидите главный каток страны, побродите среди ярмарочных рядов, услышите интересные истории из жизни столицы. И эта волшебная атмосфера навсегда останется с вами на снимках. С нас все подходящие атрибуты: бенгальские огни, леденцы, имбирные пряники и хорошее настроение:)

Вы получите от 25 фотографий в цветокоррекции, а еще небольшой рождественский сюрприз от фотографа.

Организационные детали

На фотопрогулку можно и нужно приходить с детьми: не сомневайтесь, им будет весело и легко. Также мы можем подсказать, где прокатиться на бесплатной карусели и сделать там живые фотографии.

Экскурсия актуальна в любое время — и днем, и вечером фотографии получатся яркими и праздничными

Новогодний формат длится с 1 декабря до 1 марта. Потом прогулка возможна, только без рождественской атрибутики.

Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества людей, доплата составит 1000 руб. /человека.

Фотопрогулку проведу я или другой опытный фотограф нашей команды.