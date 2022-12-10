Фотопрогулка в огнях столицы

Погрузиться в атмосферу новогодней Москвы, сделать сказочные снимки и почувствовать себя ребенком

5
8 отзывов
На сияющей Красной площади вы полюбуетесь винтажными елочными игрушками и насладитесь ароматами глинтвейна, погуляете по балкончикам новогоднего ГУМа, попробуете достать себе звезду на Никольской и сможете загадать желание в самом сердце Москвы.

А мы создадим вашу собственную сказку на фотографиях и приправим экскурсию щепоткой столичных легенд.
Фотопрогулка в огнях столицы
Фотопрогулка в огнях столицы
Фотопрогулка в огнях столицы
Фотопрогулка в огнях столицы
Фотопрогулка в огнях столицы
Фотопрогулка в огнях столицы
Фотопрогулка в огнях столицы
Фотопрогулка в огнях столицы
Фотопрогулка в огнях столицы
Фотопрогулка в огнях столицы
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Описание

Что вас ожидает

Дружеская фотопрогулка

Мы делаем живые, яркие фотографии, на которых запечатлены не только красивые декорации, но и ваши эмоции. Наш формат — это душевная прогулка, мы всегда поддерживаем беседу, смеемся, помогаем почувствовать себя комфортно перед камерой и подсказываем удачные позы для идеальной фотосессии.

Праздник, который всегда будет с вами

Мы встретимся у метро Охотный ряд, погуляем по Никольской улице и Красной площади, зайдем погреться в ГУМ и закончим фотопрогулку у храма Василия Блаженного. Вы полюбуетесь калейдоскоп огней на каруселях, увидите главный каток страны, побродите среди ярмарочных рядов, услышите интересные истории из жизни столицы. И эта волшебная атмосфера навсегда останется с вами на снимках. С нас все подходящие атрибуты: бенгальские огни, леденцы, имбирные пряники и хорошее настроение:)

Вы получите от 25 фотографий в цветокоррекции, а еще небольшой рождественский сюрприз от фотографа.

Организационные детали

  • На фотопрогулку можно и нужно приходить с детьми: не сомневайтесь, им будет весело и легко. Также мы можем подсказать, где прокатиться на бесплатной карусели и сделать там живые фотографии.
  • Экскурсия актуальна в любое время — и днем, и вечером фотографии получатся яркими и праздничными
  • Новогодний формат длится с 1 декабря до 1 марта. Потом прогулка возможна, только без рождественской атрибутики.
  • Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества людей, доплата составит 1000 руб. /человека.

Фотопрогулку проведу я или другой опытный фотограф нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
10 дек 2022
Прилетала в Москву одна, записалась на фотопрогулку с Александрой и не прогадала, фотки просто волшебные! Благодарю! 🤩 На следующий день уже получила фотки, супер!
Прилетала в Москву одна, записалась на фотопрогулку с Александрой и не прогадала, фотки просто волшебные! Благодарю!Прилетала в Москву одна, записалась на фотопрогулку с Александрой и не прогадала, фотки просто волшебные! Благодарю!
А
10 дек 2022
Отличная прогулка и отличная фотосессия! Александра хорошо знает исторические места и события, она очень приветливая и лёгкая в общении. Нам очень понравилось, рекомендуем. А фото добавит Александра))
Елизавета
9 дек 2022
Фотопрогулка была увлекательной и для меня, и для ребёнка (9 лет)! Алёна с таким заборным настроением делилась с нами интересными фактами истории сердца Москвы 😃 Был прикольный реквизит на съемке, приятные подарочки, и советы от фотографа. Фоточки ооочень понравились 🥰
Фотопрогулка была увлекательной и для меня, и для ребёнка (9 лет)! Алёна с таким заборным настроениемФотопрогулка была увлекательной и для меня, и для ребёнка (9 лет)! Алёна с таким заборным настроениемФотопрогулка была увлекательной и для меня, и для ребёнка (9 лет)! Алёна с таким заборным настроениемФотопрогулка была увлекательной и для меня, и для ребёнка (9 лет)! Алёна с таким заборным настроениемФотопрогулка была увлекательной и для меня, и для ребёнка (9 лет)! Алёна с таким заборным настроениемФотопрогулка была увлекательной и для меня, и для ребёнка (9 лет)! Алёна с таким заборным настроениемФотопрогулка была увлекательной и для меня, и для ребёнка (9 лет)! Алёна с таким заборным настроениемФотопрогулка была увлекательной и для меня, и для ребёнка (9 лет)! Алёна с таким заборным настроением
Ю
8 дек 2022
Выражаю огромную благодарность фотографу Алёне за прекрасную работу и позитивное настроение. Она подобрала идеальные локации и «поймала» лучшие эмоции!
Теперь у меня много шикарных фото, которые должен увидеть весь мир! 😁
А
6 дек 2022
Очень приятная девушка все подробно рассказывает показывает. Рекомендую однозначно)
А
3 дек 2022
Хотим сказать большое спасибо фотографу Михаилу за прекрасную фотопрогулку по Москве. Отлично провели время, фотосессия прошла в лёгкой непринуждённой обстановке. Ждём чудесных фотографий)
А
30 ноя 2022
Спасибо за фотопрогулку
Однозначно 5 звёзд!
Это вау-формат, меня и пофоткали, и сказали, куда встать (где лучше кадры выходят), да ещё и я многое узнала о Москве
Супер дружеская атмосфера,зарядилась праздничным настроением)!
Классно,что вообще не замёрзли (идеальная прогулка по времени) посреди маршрута мы зашли в ГУМ) а там красотаааа
Приду ещё на другие экскурсии
А
30 ноя 2022
Приехали с дочками в Москву погулять и очень обрадовались возможности совместить приятное с полезным. Узнали много интересного и запечатлили себя на фоне новогоднего ГУМа, ярмарки и Красной площади)) жаль, что на каток заранее билеты не взяли. Об этом не подумали) так что если что заранее планируйте каток)) Благодарю Александру за легкую атмосферу праздника, красивые кадры и быструю обработку 😍😍😍 успехов и процветания 🤗🤗😙

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