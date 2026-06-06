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Древний Углич, притаившийся за «волжским углом», манящий живописцев и сам словно сошедший с картины художника XIX века, а также романтичный Калязин, главным чудом читать дальше уменьшить которого является красавица-колокольня на острове среди волжских вод.



Мы совершим водную прогулку по Угличскому водохранилищу и очень близко подойдем к Калязинской колокольне-маяку. А в Угличе посетим знаменитую церковь Царевича Димитрия-на-Крови и местный кремль. Мы отправляемся к двум красивейшим городам на Волге.Древний Углич, притаившийся за «волжским углом», манящий живописцев и сам словно сошедший с картины художника XIX века, а также романтичный Калязин, главным чудом

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Описание экскурсии Древнейший город на Верхней Волге Главное чудо Калязина — белоснежная ажурная колокольня, вырастающая прямо из волжских вод. Мы обязательно узнаем, как крепкий купеческий городок превратился в «русскую Атлантиду», а калязинская колокольня стала самым красивым маяком волжского фарватера. На водной прогулке по Угличскому водохранилищу мы рассмотрим обновленные белоснежные стены колокольни, лестницы и ажурные кованные решетки. Обязательно погуляем по Калязину, увидим старые особняки, среди которых гордость города — дом купцов Рыжковых и особняк купца Коровкина с треугольным фронтоном и фигурными наличниками. Город живописцев Неподалеку от Калязина, за живописным «волжским углом», притаился Углич — один из самых красивых городов на Волге. Мы побываем на лучших видовых площадках города и прогуляемся по волжской набережной. После мы отправимся в Угличский кремль. Вы увидите напоминающие узорчатый резной ларец Палаты царевича Димитрия, возведенные почти пятьсот лет назад, монументальный Спасо-Преображенский собор, а также посетите главную достопримечательность Углича и самую знаменитую церковь России — ярко-красную церковь Царевича Димитрия-на-Крови. В 2017 году она вошла в международный список красивейших церквей мира. Важная информация: Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения. На дату 06.09.2025 меняется место отправления: ст. м. Свиблово (вместо Медведково)

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