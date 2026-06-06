Мы отправляемся к двум красивейшим городам на Волге.
Древний Углич, притаившийся за «волжским углом», манящий живописцев и сам словно сошедший с картины художника XIX века, а также романтичный Калязин, главным чудом
Древний Углич, притаившийся за «волжским углом», манящий живописцев и сам словно сошедший с картины художника XIX века, а также романтичный Калязин, главным чудом
Описание экскурсииДревнейший город на Верхней Волге Главное чудо Калязина — белоснежная ажурная колокольня, вырастающая прямо из волжских вод. Мы обязательно узнаем, как крепкий купеческий городок превратился в «русскую Атлантиду», а калязинская колокольня стала самым красивым маяком волжского фарватера. На водной прогулке по Угличскому водохранилищу мы рассмотрим обновленные белоснежные стены колокольни, лестницы и ажурные кованные решетки. Обязательно погуляем по Калязину, увидим старые особняки, среди которых гордость города — дом купцов Рыжковых и особняк купца Коровкина с треугольным фронтоном и фигурными наличниками. Город живописцев Неподалеку от Калязина, за живописным «волжским углом», притаился Углич — один из самых красивых городов на Волге. Мы побываем на лучших видовых площадках города и прогуляемся по волжской набережной. После мы отправимся в Угличский кремль. Вы увидите напоминающие узорчатый резной ларец Палаты царевича Димитрия, возведенные почти пятьсот лет назад, монументальный Спасо-Преображенский собор, а также посетите главную достопримечательность Углича и самую знаменитую церковь России — ярко-красную церковь Царевича Димитрия-на-Крови. В 2017 году она вошла в международный список красивейших церквей мира. Важная информация: Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения. На дату 06.09.2025 меняется место отправления: ст. м. Свиблово (вместо Медведково)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Калязинская колокольня
- Угличское водохранилище
- Дом купцов Рыжковых
- Особняк купца Коровкина
- Набережная Углича
- Угличский кремль
- Церковь Царевича Димитрия-на-Крови
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Путевая информация
- Экскурсионная программа
- Услуги гида-сопровождающего
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Обед - 990 руб. /чел.
- Водная прогулка по Волге - 1300 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Медведково», ул. Грекова, 4
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения
- На дату 06.09.2025 меняется место отправления: СТ. М. Свиблово (вместо Медведково)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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