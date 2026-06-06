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В Углич и Калязин на один день с прогулкой по водохранилищу

Мы отправляемся к двум красивейшим городам на Волге.

Древний Углич, притаившийся за «волжским углом», манящий живописцев и сам словно сошедший с картины художника XIX века, а также романтичный Калязин, главным чудом
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которого является красавица-колокольня на острове среди волжских вод.

Мы совершим водную прогулку по Угличскому водохранилищу и очень близко подойдем к Калязинской колокольне-маяку. А в Угличе посетим знаменитую церковь Царевича Димитрия-на-Крови и местный кремль.

В Углич и Калязин на один день с прогулкой по водохранилищу
В Углич и Калязин на один день с прогулкой по водохранилищу
В Углич и Калязин на один день с прогулкой по водохранилищу

Описание экскурсии

Древнейший город на Верхней Волге Главное чудо Калязина — белоснежная ажурная колокольня, вырастающая прямо из волжских вод. Мы обязательно узнаем, как крепкий купеческий городок превратился в «русскую Атлантиду», а калязинская колокольня стала самым красивым маяком волжского фарватера. На водной прогулке по Угличскому водохранилищу мы рассмотрим обновленные белоснежные стены колокольни, лестницы и ажурные кованные решетки. Обязательно погуляем по Калязину, увидим старые особняки, среди которых гордость города — дом купцов Рыжковых и особняк купца Коровкина с треугольным фронтоном и фигурными наличниками. Город живописцев Неподалеку от Калязина, за живописным «волжским углом», притаился Углич — один из самых красивых городов на Волге. Мы побываем на лучших видовых площадках города и прогуляемся по волжской набережной. После мы отправимся в Угличский кремль. Вы увидите напоминающие узорчатый резной ларец Палаты царевича Димитрия, возведенные почти пятьсот лет назад, монументальный Спасо-Преображенский собор, а также посетите главную достопримечательность Углича и самую знаменитую церковь России — ярко-красную церковь Царевича Димитрия-на-Крови. В 2017 году она вошла в международный список красивейших церквей мира. Важная информация: Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения. На дату 06.09.2025 меняется место отправления: ст. м. Свиблово (вместо Медведково)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Калязинская колокольня
  • Угличское водохранилище
  • Дом купцов Рыжковых
  • Особняк купца Коровкина
  • Набережная Углича
  • Угличский кремль
  • Церковь Царевича Димитрия-на-Крови
Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Путевая информация
  • Экскурсионная программа
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Обед - 990 руб. /чел.
  • Водная прогулка по Волге - 1300 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Медведково», ул. Грекова, 4
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения
  • На дату 06.09.2025 меняется место отправления: СТ. М. Свиблово (вместо Медведково)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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