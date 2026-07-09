Углич невозможно представить без Волги. Благодаря реке город разбогател и пережил Смутное время. А в 20 веке стал домом для одной из первых советских ГЭС, которая снабжала энергией Москву и Ленинград. В поездке вы увидите древний кремль, посетите музей гидроэнергетики и при желании отправитесь на теплоходную прогулку, чтобы взглянуть на Углич с воды.

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Описание экскурсии

7:15 — выезд из Москвы

Встретимся у станции метро «ВДНХ» и отправимся в Углич. По дороге гид расскажет об истории древнего волжского города и его роли в судьбе России.

Пешеходная прогулка по набережной Волги

Вы познакомитесь с городом, выросшим на крутом изгибе Волги. Увидите Воскресенский монастырь, храм Иоанна Предтечи, живописную набережную и узнаете, как река веками определяла жизнь, торговлю и развитие Углича.

Обед в кафе (по желанию)

Сможете отдохнуть и попробовать блюда местной кухни.

Угличский кремль

Прогуляетесь по территории древнего кремля, увидите княжеские палаты, церковь Димитрия на Крови и Спасо-Преображенский собор. Услышите историю гибели царевича Димитрия, ссыльного колокола и легенды о подземных ходах.

Музей гидроэнергетики

Посетите один из самых необычных музеев города. Интерактивные экспозиции познакомят с историей гидроэнергетики России, строительством Угличской ГЭС и судьбой Волголага.

Теплоходная прогулка по Волге (по желанию)

Лучший способ узнать о том, насколько в жизни Углича важна «большая» вода — подняться на борт теплохода. С воды откроются панорамы Угличского кремля, плотины и шлюза Угличской ГЭС. Вы узнаете, как менялся город после создания водохранилища и почему Волга всегда оставалась его главной артерией.

22:30 — возвращение в Москву

Ориентировочное время прибытия. Высадка у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и билеты в музеи

Дополнительно по желанию оплачиваются теплоходная прогулка по Волге – 900 ₽ и обед — 900 ₽ с чел. (оплата при бронировании)

Количество мест на водную прогулку ограничено. Бронируйте их при заказе

С вами будет один из гидов нашей команды

Обратите внимание