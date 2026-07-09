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Энергия воды: Углич и Волга (из Москвы)

Проследить историю города от древнего кремля до первой волжской ГЭС
Углич невозможно представить без Волги. Благодаря реке город разбогател и пережил Смутное время.

А в 20 веке стал домом для одной из первых советских ГЭС, которая снабжала энергией Москву и Ленинград.

В поездке вы увидите древний кремль, посетите музей гидроэнергетики и при желании отправитесь на теплоходную прогулку, чтобы взглянуть на Углич с воды.
Энергия воды: Углич и Волга (из Москвы)
Энергия воды: Углич и Волга (из Москвы)
Энергия воды: Углич и Волга (из Москвы)

Описание экскурсии

7:15 — выезд из Москвы

Встретимся у станции метро «ВДНХ» и отправимся в Углич. По дороге гид расскажет об истории древнего волжского города и его роли в судьбе России.

Пешеходная прогулка по набережной Волги

Вы познакомитесь с городом, выросшим на крутом изгибе Волги. Увидите Воскресенский монастырь, храм Иоанна Предтечи, живописную набережную и узнаете, как река веками определяла жизнь, торговлю и развитие Углича.

Обед в кафе (по желанию)

Сможете отдохнуть и попробовать блюда местной кухни.

Угличский кремль

Прогуляетесь по территории древнего кремля, увидите княжеские палаты, церковь Димитрия на Крови и Спасо-Преображенский собор. Услышите историю гибели царевича Димитрия, ссыльного колокола и легенды о подземных ходах.

Музей гидроэнергетики

Посетите один из самых необычных музеев города. Интерактивные экспозиции познакомят с историей гидроэнергетики России, строительством Угличской ГЭС и судьбой Волголага.

Теплоходная прогулка по Волге (по желанию)

Лучший способ узнать о том, насколько в жизни Углича важна «большая» вода — подняться на борт теплохода. С воды откроются панорамы Угличского кремля, плотины и шлюза Угличской ГЭС. Вы узнаете, как менялся город после создания водохранилища и почему Волга всегда оставалась его главной артерией.

22:30 — возвращение в Москву

Ориентировочное время прибытия. Высадка у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и билеты в музеи
  • Дополнительно по желанию оплачиваются теплоходная прогулка по Волге – 900 ₽ и обед — 900 ₽ с чел. (оплата при бронировании)
  • Количество мест на водную прогулку ограничено. Бронируйте их при заказе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Обратите внимание

  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если отмените поездку, мы удержим средства, уже потраченные на организацию
  • Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый5490 ₽
Дети от 6 до 16 лет5390 ₽
Пенсионеры5390 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

Входит в следующие категории Москвы

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