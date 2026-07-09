Проследить историю города от древнего кремля до первой волжской ГЭС
Углич невозможно представить без Волги. Благодаря реке город разбогател и пережил Смутное время.
А в 20 веке стал домом для одной из первых советских ГЭС, которая снабжала энергией Москву и Ленинград.
В поездке вы увидите древний кремль, посетите музей гидроэнергетики и при желании отправитесь на теплоходную прогулку, чтобы взглянуть на Углич с воды.
Описание экскурсии
7:15 — выезд из Москвы
Встретимся у станции метро «ВДНХ» и отправимся в Углич. По дороге гид расскажет об истории древнего волжского города и его роли в судьбе России.
Пешеходная прогулка по набережной Волги
Вы познакомитесь с городом, выросшим на крутом изгибе Волги. Увидите Воскресенский монастырь, храм Иоанна Предтечи, живописную набережную и узнаете, как река веками определяла жизнь, торговлю и развитие Углича.
Обед в кафе (по желанию)
Сможете отдохнуть и попробовать блюда местной кухни.
Угличский кремль
Прогуляетесь по территории древнего кремля, увидите княжеские палаты, церковь Димитрия на Крови и Спасо-Преображенский собор. Услышите историю гибели царевича Димитрия, ссыльного колокола и легенды о подземных ходах.
Музей гидроэнергетики
Посетите один из самых необычных музеев города. Интерактивные экспозиции познакомят с историей гидроэнергетики России, строительством Угличской ГЭС и судьбой Волголага.
Теплоходная прогулка по Волге (по желанию)
Лучший способ узнать о том, насколько в жизни Углича важна «большая» вода — подняться на борт теплохода. С воды откроются панорамы Угличского кремля, плотины и шлюза Угличской ГЭС. Вы узнаете, как менялся город после создания водохранилища и почему Волга всегда оставалась его главной артерией.
22:30 — возвращение в Москву
Ориентировочное время прибытия. Высадка у ближайшей станции метро по пути следования.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и билеты в музеи
Дополнительно по желанию оплачиваются теплоходная прогулка по Волге – 900 ₽ и обед — 900 ₽ с чел. (оплата при бронировании)
Количество мест на водную прогулку ограничено. Бронируйте их при заказе
С вами будет один из гидов нашей команды
Обратите внимание
После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если отмените поездку, мы удержим средства, уже потраченные на организацию
Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый
5490 ₽
Дети от 6 до 16 лет
5390 ₽
Пенсионеры
5390 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России.
Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в читать дальшеуменьшить
Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Энергия воды: Углич и Волга (из Москвы)»