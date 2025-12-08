Углич и Мышкин — два волжских города с неповторимым колоритом. Один хранит память о драматических страницах российской истории, другой очаровывает сказочной атмосферой. В этой поездке вы узнаете о царевиче Дмитрии, древних храмах и купеческих традициях, побываете в уникальных музеях и прикоснётесь к православным святыням.

Описание экскурсии

Углич — жемчужина Золотого кольца

Вы узнаете, каким был город в момент основания, как он восстанавливался после набегов врагов и почему получил такое имя.

Увидите ансамбль древнего Угличского кремля и шедевр русского зодчества — Церковь Царевича Димитрия на Крови, построенную на месте гибели маленького заложника больших политических страстей.

Мы также посетим Спасо-Преображенский собор — главный действующий храм города, освящённый в 1706 году. Здесь чувствуется подлинный дух старого Углича и традиции русского зодчества.

Мышкин — город с характером и сказочной атмосферой

Вы прогуляетесь по Волжской набережной, побываете у Мемориала Победы, в усадьбе купца-миллионера Т. В. Чистова и посетите пять оригинальных музеев:

«Мышкины палаты» — интерактивный комплекс, где вас встретят дворовые девки, проведут по царским хоромам, покажут сырную комнату и царский зверинец

— интерактивный комплекс, где вас встретят дворовые девки, проведут по царским хоромам, покажут сырную комнату и царский зверинец Мельницу купца Чистова — здесь расскажут об истории нефтяной мельницы 19 века и покажут, как рождается мука

— здесь расскажут об истории нефтяной мельницы 19 века и покажут, как рождается мука Музей «Русские валенки» — узнаете секреты изготовления тёплой обуви

— узнаете секреты изготовления тёплой обуви Этнографическую экспозицию «Лён» — увидите, как делают нити, ткут льняное полотно, шьют одежду и мастерят куколок

— увидите, как делают нити, ткут льняное полотно, шьют одежду и мастерят куколок Музей живых ремёсел — познакомитесь с гончарным и кузнечным делом

Примерный тайминг

7:00 — отправление из Москвы

11:30 — прибытие в Углич. Обзорная экскурсия по городу

14:30 — обед в кафе

Переезд в Мышкин

15:30 — обзорная экскурсия с посещением музеев

18:30 — отправление домой

22:00 — прибытие в Москву (в зависимости от дорожной ситуации)

Организационные детали