Сказки волжского уезда - в Углич и Мышкин из Москвы
Познакомиться с древними городами Золотого кольца и почувствовать уют купеческой провинции
Углич и Мышкин — два волжских города с неповторимым колоритом.
Один хранит память о драматических страницах российской истории, другой очаровывает сказочной атмосферой.
В этой поездке вы узнаете о царевиче Дмитрии, древних храмах и купеческих традициях, побываете в уникальных музеях и прикоснётесь к православным святыням.
Описание экскурсии
Углич — жемчужина Золотого кольца
Вы узнаете, каким был город в момент основания, как он восстанавливался после набегов врагов и почему получил такое имя.
Увидите ансамбль древнего Угличского кремля и шедевр русского зодчества — Церковь Царевича Димитрия на Крови, построенную на месте гибели маленького заложника больших политических страстей.
Мы также посетим Спасо-Преображенский собор — главный действующий храм города, освящённый в 1706 году. Здесь чувствуется подлинный дух старого Углича и традиции русского зодчества.
Мышкин — город с характером и сказочной атмосферой
Вы прогуляетесь по Волжской набережной, побываете у Мемориала Победы, в усадьбе купца-миллионера Т. В. Чистова и посетите пять оригинальных музеев:
«Мышкины палаты» — интерактивный комплекс, где вас встретят дворовые девки, проведут по царским хоромам, покажут сырную комнату и царский зверинец
Мельницу купца Чистова — здесь расскажут об истории нефтяной мельницы 19 века и покажут, как рождается мука
Музей «Русские валенки» — узнаете секреты изготовления тёплой обуви
Этнографическую экспозицию «Лён» — увидите, как делают нити, ткут льняное полотно, шьют одежду и мастерят куколок
Музей живых ремёсел — познакомитесь с гончарным и кузнечным делом
Примерный тайминг
7:00 — отправление из Москвы 11:30 — прибытие в Углич. Обзорная экскурсия по городу 14:30 — обед в кафе Переезд в Мышкин 15:30 — обзорная экскурсия с посещением музеев 18:30 — отправление домой 22:00 — прибытие в Москву (в зависимости от дорожной ситуации)
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса, сопровождение гида из нашей команды, входные билеты в музеи по программе
Дополнительные расходы: выбор места в автобусе — 500 ₽, обед — 700 ₽ (оплатить его нужно при бронировании экскурсии)
Чтобы посетить Спасо-Преображенский собор, женщинам понадобятся платок и юбка
Внимание! Экскурсия проводится в другом регионе, поэтому вам нужно предоставить паспортные данные для регистрации междугородней поездки и оформления страховки
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
6450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
