Сказки волжского уезда - в Углич и Мышкин из Москвы

Познакомиться с древними городами Золотого кольца и почувствовать уют купеческой провинции
Углич и Мышкин — два волжских города с неповторимым колоритом.

Один хранит память о драматических страницах российской истории, другой очаровывает сказочной атмосферой.

В этой поездке вы узнаете о царевиче Дмитрии, древних храмах и купеческих традициях, побываете в уникальных музеях и прикоснётесь к православным святыням.
Сказки волжского уезда - в Углич и Мышкин из Москвы© Александр
Описание экскурсии

Углич — жемчужина Золотого кольца

Вы узнаете, каким был город в момент основания, как он восстанавливался после набегов врагов и почему получил такое имя.

Увидите ансамбль древнего Угличского кремля и шедевр русского зодчества — Церковь Царевича Димитрия на Крови, построенную на месте гибели маленького заложника больших политических страстей.

Мы также посетим Спасо-Преображенский собор — главный действующий храм города, освящённый в 1706 году. Здесь чувствуется подлинный дух старого Углича и традиции русского зодчества.

Мышкин — город с характером и сказочной атмосферой

Вы прогуляетесь по Волжской набережной, побываете у Мемориала Победы, в усадьбе купца-миллионера Т. В. Чистова и посетите пять оригинальных музеев:

  • «Мышкины палаты» — интерактивный комплекс, где вас встретят дворовые девки, проведут по царским хоромам, покажут сырную комнату и царский зверинец
  • Мельницу купца Чистова — здесь расскажут об истории нефтяной мельницы 19 века и покажут, как рождается мука
  • Музей «Русские валенки» — узнаете секреты изготовления тёплой обуви
  • Этнографическую экспозицию «Лён» — увидите, как делают нити, ткут льняное полотно, шьют одежду и мастерят куколок
  • Музей живых ремёсел — познакомитесь с гончарным и кузнечным делом

Примерный тайминг

7:00 — отправление из Москвы
11:30 — прибытие в Углич. Обзорная экскурсия по городу
14:30 — обед в кафе
Переезд в Мышкин
15:30 — обзорная экскурсия с посещением музеев
18:30 — отправление домой
22:00 — прибытие в Москву (в зависимости от дорожной ситуации)

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса, сопровождение гида из нашей команды, входные билеты в музеи по программе
  • Дополнительные расходы: выбор места в автобусе — 500 ₽, обед — 700 ₽ (оплатить его нужно при бронировании экскурсии)
  • Чтобы посетить Спасо-Преображенский собор, женщинам понадобятся платок и юбка
  • Внимание! Экскурсия проводится в другом регионе, поэтому вам нужно предоставить паспортные данные для регистрации междугородней поездки и оформления страховки

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Москве
Мы — ведущая компания на рынке услуг по организации индивидуальных и эксклюзивных экскурсий и групповых туров. Каждая поездка с нами — это удивительное путешествие, которое захватывает и наполняет новыми эмоциями и знаниями, желанием узнавать и покорять неизвестные места и незнакомые вершины. Вместе с нами вы окунётесь в прошлое, посетите настоящее и заглянете в будущее!

Входит в следующие категории Москвы

