Знаете ли вы, кого Петр I награждал 7-килограммовой медалью? А какой путь проходит льняное семечко прежде, чем превратиться в рубашку? Из какого материала валяют валенки? И кому лучше живется — мыши амбарной или полевой? В поисках ответов на эти важнейшие вопросы приглашаем вас на очень познавательную экскурсию — в два старинных волжских городка-соседа, Углич и Мышкин.
Ближайшие даты:
3
июн
июн
22
июл
июл
19
авг
авг
Что вас ожидает:
- Угличский кремль
- Палаты угличских удельных князей
- Спасо-Преображенский собор
- Церковь Димитрия-на-Крови
- Мышкин
- Купеческие дома
- Успенский и Никольский соборы
- Мельница купца Чистова
- Музей «Русские валенки» с выставкой «Сестры и братья валенка»
- Этнографическая экспозиция «Лен» с выставкой «Куколка-дружочек мой
- Дворцовый комплекс «Мышкины палаты»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город на ВолгеЭкскурсия по Угличу познакомит вас с главными достопримечательностями этого изумительно красивого города, чья история начинается в далеком 937 году. Существуют легенды, что свое название город получил от того, что Волга здесь делает угол, а может и потому, что в этом месте когда-то выжигали угли, или потому что сюда переселился народ «угличи» с реки Углы. Но вся история города неразрывно связана с Волгой. Вы услышите рассказ о влиянии Волги в развитие Углича, о затоплении монастырей, о строительстве ГЭС во время Великой Отечественной войны, о том, как Волга спасала угличан во все времена благодаря рыбе, о туерном пароходстве и появлении новых предприятий. Увидите панораму города и Волги с Селивановского ручья, от Института сыроделия и Дворца часовщиков, посетите древний Воскресенский монастырь и территорию Кремля с его великолепными соборами (вход в соборы самостоятельный).
Мал да удалПрощаемся с гостеприимным Угличем и отправляемся в гости к его младшему брату и доброму соседу, в Мышкин. Несмотря на то, что это один из самых маленьких российских городов с населением всего 5000 человек, по части памятников Мышкин даст фору многим туристическим маршрутам. В ходе обзорной экскурсии по Мышкину вы пройдете старинными Верхним и Нижним бульварами, полюбуетесь живописной панорамой Волги и Юхоти, прогуляетесь по остаткам булыжной мостовой XVIII века, увидите богатые купеческие дома, соревнующиеся друг с другом богатством резных наличников. О недавней истории города напоминает площадь 60-летия Победы с трогательными, высеченными в камне письмами ушедших на фронт мышкинцев. А еще здесь есть собственная «Красная площадь» и целых два главных храма — Успенский и Никольский соборы.
Старинная жизнь уездного города оживает перед вами на мельнице купца Чистова: здесь вы увидите мельничные механизмы и узнаете, как в старину мололи муку, познакомитесь с «амбарными мышами» — непременными обитателями и добрыми хранителями мельницы.
Сбор 7.00 отправление 7.15
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Сопровождение гидом (путевая информация)
- Что не входит
- Питание (стоимость 500 руб., оплачивается вместе с путевкой)
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ст. метро ВДНХЗавершение: Ближайшая станция метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Сбор 7.00 отправление 7.15Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
27 мар 2023
Огромная благодарность экскурсоводам. Сопровождаюшему гиду Елене. Экскурсии в Угличе и особенно в Мышкине оставили самое приятное впечатление.
И
Ирина
5 янв 2023
Спасибо за экскурсию!
Хотелось бы несколько иначе планировать время - Больше внимания уделить Угличу. Кроме того, учитывать возрастной состав группы в Мышкине - детский любительский спектакль можно было бы для людей старшего возраста можно и опустить. Хочется отметить высокий уровень профессионализма экскурсоводов как в Угличе, так и в Мышкине. Спасибо им большое!
Хотелось бы несколько иначе планировать время - Больше внимания уделить Угличу. Кроме того, учитывать возрастной состав группы в Мышкине - детский любительский спектакль можно было бы для людей старшего возраста можно и опустить. Хочется отметить высокий уровень профессионализма экскурсоводов как в Угличе, так и в Мышкине. Спасибо им большое!
Т
Татьяна
18 сен 2022
Всё понравилось
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На автобусе
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Выездные
На выходные
На весь день
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