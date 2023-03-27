Город на ВолгеЭкскурсия по Угличу познакомит вас с главными достопримечательностями этого изумительно красивого города, чья история начинается в далеком 937 году. Существуют легенды, что свое название город получил от того, что Волга здесь делает угол, а может и потому, что в этом месте когда-то выжигали угли, или потому что сюда переселился народ «угличи» с реки Углы. Но вся история города неразрывно связана с Волгой. Вы услышите рассказ о влиянии Волги в развитие Углича, о затоплении монастырей, о строительстве ГЭС во время Великой Отечественной войны, о том, как Волга спасала угличан во все времена благодаря рыбе, о туерном пароходстве и появлении новых предприятий. Увидите панораму города и Волги с Селивановского ручья, от Института сыроделия и Дворца часовщиков, посетите древний Воскресенский монастырь и территорию Кремля с его великолепными соборами (вход в соборы самостоятельный).

Мал да удалПрощаемся с гостеприимным Угличем и отправляемся в гости к его младшему брату и доброму соседу, в Мышкин. Несмотря на то, что это один из самых маленьких российских городов с населением всего 5000 человек, по части памятников Мышкин даст фору многим туристическим маршрутам. В ходе обзорной экскурсии по Мышкину вы пройдете старинными Верхним и Нижним бульварами, полюбуетесь живописной панорамой Волги и Юхоти, прогуляетесь по остаткам булыжной мостовой XVIII века, увидите богатые купеческие дома, соревнующиеся друг с другом богатством резных наличников. О недавней истории города напоминает площадь 60-летия Победы с трогательными, высеченными в камне письмами ушедших на фронт мышкинцев. А еще здесь есть собственная «Красная площадь» и целых два главных храма — Успенский и Никольский соборы.

Старинная жизнь уездного города оживает перед вами на мельнице купца Чистова: здесь вы увидите мельничные механизмы и узнаете, как в старину мололи муку, познакомитесь с «амбарными мышами» — непременными обитателями и добрыми хранителями мельницы.