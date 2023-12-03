Возрождённые святыни Истринского края - тур по храмам и монастырям

Групповая экскурсия в Москве
Приглашаем вас в путешествие по Истринскому краю.

Наша поездка начнется с поселка Княжье Озеро, где находится действующий православный храм святого благоверного князя Александра Невского.

Затем посетим поселки Дарна и Павловская слобода, а также их главные святыни: Крестовоздвиженский храм и Благовещенскую церковь. Завершится наш тур экскурсией по Ново-Иерусалимскому монастырю.
Возрождённые святыни Истринского края - тур по храмам и монастырям
Возрождённые святыни Истринского края - тур по храмам и монастырям
Возрождённые святыни Истринского края - тур по храмам и монастырям
Возрождённые святыни Истринского края - тур по храмам и монастырям
Возрождённые святыни Истринского края - тур по храмам и монастырям
Возрождённые святыни Истринского края - тур по храмам и монастырям
Ближайшие даты:
3
дек
2
янв
8
янв
4
фев
3
мар
31
мар
4
мая
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (17+)от 2 650 ₽
Пенсионный (при предъявлении пенс. удостоверения)от 2 600 ₽
Детский (от 7 до 16 лет)от 2 600 ₽

Что вас ожидает:

  • Пос. Княжье Озеро: храм Александра Невского
  • Дарна: Крестовоздвиженский храм
  • Павловская слобода: Благовещенская церковь
  • Ново-Иерусалимский монастырь

Описание

Программа экскурсии: 09:45 — Сбор группы и встреча с гидом м. Парк Победы, на парковке автобусов около музея-панорамы «Бородинская битва» (первый вагон из центра, выход №1 на Кутузовский проспект). 10:00 — Отправление автобуса от м. Парк Победы. Путевая информация.
  • Пос. Княжье Озеро: храм Александра Невского.
  • Дарна: Крестовоздвиженский храм. Павловская слобода: Благовещенская церковь.
  • Ново-Иерусалимский монастырь: экскурсия по монастырю с посещением музея Патриарха Никона, посещением Воскресенского собора, Святой Голгофы и Кувуклии, Галереи Ротонды Гроба Господня, подземной церкви Константина и Елены. Свободное время для посещения Гефсиманского сада и скита. 19:00 — Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Парк Победы, на парковке автобусов около музея
Завершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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