Приглашаем вас в путешествие по Истринскому краю.
Наша поездка начнется с поселка Княжье Озеро, где находится действующий православный храм святого благоверного князя Александра Невского.
Затем посетим поселки Дарна и Павловская слобода, а также их главные святыни: Крестовоздвиженский храм и Благовещенскую церковь. Завершится наш тур экскурсией по Ново-Иерусалимскому монастырю.
Наша поездка начнется с поселка Княжье Озеро, где находится действующий православный храм святого благоверного князя Александра Невского.
Затем посетим поселки Дарна и Павловская слобода, а также их главные святыни: Крестовоздвиженский храм и Благовещенскую церковь. Завершится наш тур экскурсией по Ново-Иерусалимскому монастырю.
Ближайшие даты:
3
дек
дек
2
янв
янв
8
янв
янв
4
фев
фев
3
мар
мар
31
мар
мар
4
мая
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (17+)
|от 2 650 ₽
|Пенсионный (при предъявлении пенс. удостоверения)
|от 2 600 ₽
|Детский (от 7 до 16 лет)
|от 2 600 ₽
Что вас ожидает:
- Пос. Княжье Озеро: храм Александра Невского
- Дарна: Крестовоздвиженский храм
- Павловская слобода: Благовещенская церковь
- Ново-Иерусалимский монастырь
Описание
Программа экскурсии: 09:45 — Сбор группы и встреча с гидом м. Парк Победы, на парковке автобусов около музея-панорамы «Бородинская битва» (первый вагон из центра, выход №1 на Кутузовский проспект). 10:00 — Отправление автобуса от м. Парк Победы. Путевая информация.
- Пос. Княжье Озеро: храм Александра Невского.
- Дарна: Крестовоздвиженский храм. Павловская слобода: Благовещенская церковь.
- Ново-Иерусалимский монастырь: экскурсия по монастырю с посещением музея Патриарха Никона, посещением Воскресенского собора, Святой Голгофы и Кувуклии, Галереи Ротонды Гроба Господня, подземной церкви Константина и Елены. Свободное время для посещения Гефсиманского сада и скита. 19:00 — Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гидом (путевая информация)
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. Парк Победы, на парковке автобусов около музеяЗавершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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