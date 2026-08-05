Станьте капитаном собственного путешествия без строгого маршрута и спешки.
Вы будете управлять элегантным ретрокатером, выбирать направление и останавливаться там, где хочется. Судно неспешно скользит по воде, вы наслаждаетесь свежим воздухом и красивыми видами… Готовы?
Вы будете управлять элегантным ретрокатером, выбирать направление и останавливаться там, где хочется. Судно неспешно скользит по воде, вы наслаждаетесь свежим воздухом и красивыми видами… Готовы?
Описание экскурсии
Встретимся в яхт-клубе — вы пройдёте инструктаж и отправитесь в самостоятельное плавание по акватории.
Маршрут и темп вы выбираете сами: можно неспешно пройти вдоль живописных берегов, полюбоваться яхтами, остановиться для купания или устроить пикник на борту.
Организационные детали
- Для каждого пассажира есть спасательный жилет
- На катере есть акустическая система — можно подключить свою музыку
- Вы оставляете залог 15 000 ₽ — после прогулки вернём его
- Управлять катером можно с 18 лет. На каждого ребёнка на катере должен быть один взрослый
- На борт нельзя в алкогольном опьянении
- В случае плохой погоды мы предложим перенести или отменить прогулку
- Аренду можно продлить до 2 ч — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Moswake
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 117 туристов
Мы предлагаем водные прогулки, которые вы не забудете. Ветер свободы, капля романтики и брызги веселья ждут вас на борту уютного катера или стильной яхты. Покажем как знаковые места, так и
Входит в следующие категории Москвы
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