Прогулки на катере в Москве

Найдено 12 экскурсий в категории «На катере» в Москве, цены от 3 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На частном катере по Москве-реке
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
34 отзыва
На частном катере по Москве-реке
Прокатиться на скоростном катере с капитаном и полюбоваться столицей с воды
Начало: На причале Лужники Центральный
«На катере с вами будет только капитан»
Сегодня в 23:30
9 июня в 17:30
1777716 000 за всё до 7 чел.
Прогулка на электрическом мини-катере
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
44 отзыва
Прогулка на электрическом мини-катере
Научиться управлять необычным водным транспортом и проплыть по Строгинскому затону
Начало: В Берёзы Парк, Строгино
«Стать капитаном на мини-катере»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000 за человека
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
54 отзыва
Популярное предложение
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
Начало: Коломенская ул., 2 (м. Нагатинский Затон)
«Встань за штурвал катера и мчись в центр города»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 21:45
Завтра в 09:30
11 990 за всё до 4 чел.
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
Начало: Москва, ул. Коломенская 2 (м. «Нагатинский затон»)
«Проходить рядом с Кремлем на индивидуальном катере и только своей компанией – разве это возможно»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 000 за всё до 7 чел.
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
Начало: Москва, ул. Коломенская 2
«На катере вы пройдете по Водоотводному каналу мимо ГЭС-2 и нашумевшей скульптуре «Большая глина №4», после выйдете у грандиозного памятника Петра I и продолжите движение до Москва-Сити»
Расписание: Ежедневно с 22:00 до 02:00
Завтра в 22:00
9 июня в 22:00
19 990 за всё до 4 чел.
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Прокатиться по Водоотводному каналу и центральной акватории Москва-реки за рулём катера
Начало: на ул. Коломенская, 2
«Вы стартуете из нашего яхт-клуба в Нагатинском Затоне и дойдёте на катере до Водоотводного канала»
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Аренда яхты Princess 57
🛥 На яхте
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты Princess 57
«Компактный и элегантный моторный катер Princess 57 отлично подходит для проведения мероприятий численностью до 12 человек: дня рождения, романтической прогулки, фотосессии»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
71 500 за всё до 12 чел.
Прогулка на частном катере в Подмосковье
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прокатиться по Пироговскому и Клязьминскому водохранилищам в компании опытного капитана
Начало: В яхт-клубе Ореховая бухта
«Покатаемся по Пироговскому и Клязьминскому водохранилищам и заедем в Московский яхтенный порт, где находится фотогеничная стоянка катеров»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Поплавать с капитаном по Москве-реке и отдохнуть от городской суеты
Начало: в районе метро «Нагатинский Затон»
«Судно — комфортабельный катер «Стремительный»»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 900 за всё до 7 чел.
Сам себе капитан: аренда катера для самостоятельной прогулки по Москве-реке
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
Сам себе капитан: аренда катера для самостоятельной прогулки по Москве-реке
Вдоль основных достопримечательностей - на лёгком моторном судне
Начало: В районе Нагатинский затон
«Лёгкий бриз, шум мотора, неповторимое ощущение свободы и скорости — за штурвалом комфортного катера вы попробуете себя в роли капитана»
Завтра в 09:30
9 июня в 12:30
23 000 за всё до 4 чел.
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Увидеть нецентральные достопримечательности и зелёные берега столицы с воды
Начало: В яхт-клубе «Медуза» (м. Строгино)
«Аренда катера вместимостью до 4 человек на 1,5 часа»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мила
    4 июня 2024
    На частном катере по Москве-реке
    все отлично прошло! эмоции замечательные! забронировала экстренно день в день, так как именинница очень захотела покататься на катере или яхте
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    без посторонних людей. скорость прекрасная, всё красиво! выбрали время 21:00 чтобы застать и свет и огни в темноте, угадали. по необходимости будем обращаться именно сюда! спасибо 🤝 рекомендую 😊

    все отлично прошло! эмоции замечательные! забронировала экстренно день в день, так как именинница очень захотела покататьсявсе отлично прошло! эмоции замечательные! забронировала экстренно день в день, так как именинница очень захотела покататься
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    На частном катере по Москве-реке
    Ну разве это катер? Это шикарная мини яхта!!!!! Внимательный и обаятельный капитан, великолепный маршрут, веселая музыка и чудесное настроение!!!!! Благодарю за самую лучшую прогулку по Москва реке!!!
  • Д
    Давид
    2 июня 2024
    На частном катере по Москве-реке
    Все прошло прекрасно, всем рекомендую!
  • Г
    Галина
    19 мая 2024
    Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
    Отличное мероприятие - запоминающаяся прогулка на катере вдоль Кремля и других достопримечательностей Москвы! Брала, как подарок любимому мужчине на годовщину отношений)Очень понравилось! Море прекрасных эмоций! Спасибо!
    Отличное мероприятие - запоминающаяся прогулка на катере вдоль Кремля и других достопримечательностей Москвы! Брала, как подарок
  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
    Все очень понравилось. Спасибо большое. Мы с женой провели замечательные 3 часа на катере шустрый.
  • С
    Сергей
    18 мая 2024
    Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
    Очень советую к посещению! Очень грамотные и вежливые ребята проводили инстркутаж
  • Е
    Елена
    24 октября 2023
    Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
    Прекрасная прогулка, мы брали катер без капитана, получили максимум удовольствия. С удовольствием вернемся еще раз. С управлением и навигацией проблем не было, все легко и просто) Рекомендую)
  • Д
    Давыдова
    3 октября 2023
    «Берег левый, берег правый - заповедники Оки»: Таруса - Поленово
    Все понравилось
  • Д
    Дарина
    29 сентября 2023
    Прогулка на электрическом мини-катере
    Очень прикольно, нам понравилось, управление интуитивно просто, Никита все объяснил, всю дорогу был на связи. Было очень весело, всем советуем!
    Очень прикольно, нам понравилось, управление интуитивно просто, Никита все объяснил, всю дорогу был на связи. Было очень весело, всем советуем!Очень прикольно, нам понравилось, управление интуитивно просто, Никита все объяснил, всю дорогу был на связи. Было очень весело, всем советуем!Очень прикольно, нам понравилось, управление интуитивно просто, Никита все объяснил, всю дорогу был на связи. Было очень весело, всем советуем!
  • Н
    Наталья
    26 сентября 2023
    «Берег левый, берег правый - заповедники Оки»: Таруса - Поленово
    Была второй раз. Поехала специально, чтобы посетить могилу дочери Цветаевой А С. Эфрон, что к сожалению, не входит в экскурсионный план. Экспозиции чудесные, особенно в Поленово.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На катере»

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  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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