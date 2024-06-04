1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На частном катере по Москве-реке
Прокатиться на скоростном катере с капитаном и полюбоваться столицей с воды
Начало: На причале Лужники Центральный
«На катере с вами будет только капитан»
Сегодня в 23:30
9 июня в 17:30
1777716 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
1 час
Прогулка на электрическом мини-катере
Научиться управлять необычным водным транспортом и проплыть по Строгинскому затону
Начало: В Берёзы Парк, Строгино
«Стать капитаном на мини-катере»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
Начало: Коломенская ул., 2 (м. Нагатинский Затон)
«Встань за штурвал катера и мчись в центр города»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 21:45
Завтра в 09:30
11 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
Начало: Москва, ул. Коломенская 2 (м. «Нагатинский затон»)
«Проходить рядом с Кремлем на индивидуальном катере и только своей компанией – разве это возможно»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
Начало: Москва, ул. Коломенская 2
«На катере вы пройдете по Водоотводному каналу мимо ГЭС-2 и нашумевшей скульптуре «Большая глина №4», после выйдете у грандиозного памятника Петра I и продолжите движение до Москва-Сити»
Расписание: Ежедневно с 22:00 до 02:00
Завтра в 22:00
9 июня в 22:00
19 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Прокатиться по Водоотводному каналу и центральной акватории Москва-реки за рулём катера
Начало: на ул. Коломенская, 2
«Вы стартуете из нашего яхт-клуба в Нагатинском Затоне и дойдёте на катере до Водоотводного канала»
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты Princess 57
«Компактный и элегантный моторный катер Princess 57 отлично подходит для проведения мероприятий численностью до 12 человек: дня рождения, романтической прогулки, фотосессии»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
71 500₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прокатиться по Пироговскому и Клязьминскому водохранилищам в компании опытного капитана
Начало: В яхт-клубе Ореховая бухта
«Покатаемся по Пироговскому и Клязьминскому водохранилищам и заедем в Московский яхтенный порт, где находится фотогеничная стоянка катеров»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Поплавать с капитаном по Москве-реке и отдохнуть от городской суеты
Начало: в районе метро «Нагатинский Затон»
«Судно — комфортабельный катер «Стремительный»»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сам себе капитан: аренда катера для самостоятельной прогулки по Москве-реке
Вдоль основных достопримечательностей - на лёгком моторном судне
Начало: В районе Нагатинский затон
«Лёгкий бриз, шум мотора, неповторимое ощущение свободы и скорости — за штурвалом комфортного катера вы попробуете себя в роли капитана»
Завтра в 09:30
9 июня в 12:30
23 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Увидеть нецентральные достопримечательности и зелёные берега столицы с воды
Начало: В яхт-клубе «Медуза» (м. Строгино)
«Аренда катера вместимостью до 4 человек на 1,5 часа»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММила4 июня 2024все отлично прошло! эмоции замечательные! забронировала экстренно день в день, так как именинница очень захотела покататься на катере или яхте
- ММарина2 июня 2024Ну разве это катер? Это шикарная мини яхта!!!!! Внимательный и обаятельный капитан, великолепный маршрут, веселая музыка и чудесное настроение!!!!! Благодарю за самую лучшую прогулку по Москва реке!!!
- ДДавид2 июня 2024Все прошло прекрасно, всем рекомендую!
- ГГалина19 мая 2024Отличное мероприятие - запоминающаяся прогулка на катере вдоль Кремля и других достопримечательностей Москвы! Брала, как подарок любимому мужчине на годовщину отношений)Очень понравилось! Море прекрасных эмоций! Спасибо!
- ААлексей19 мая 2024Все очень понравилось. Спасибо большое. Мы с женой провели замечательные 3 часа на катере шустрый.
- ССергей18 мая 2024Очень советую к посещению! Очень грамотные и вежливые ребята проводили инстркутаж
- ЕЕлена24 октября 2023Прекрасная прогулка, мы брали катер без капитана, получили максимум удовольствия. С удовольствием вернемся еще раз. С управлением и навигацией проблем не было, все легко и просто) Рекомендую)
- ДДавыдова3 октября 2023«Берег левый, берег правый - заповедники Оки»: Таруса - ПоленовоВсе понравилось
- ДДарина29 сентября 2023Очень прикольно, нам понравилось, управление интуитивно просто, Никита все объяснил, всю дорогу был на связи. Было очень весело, всем советуем!
- ННаталья26 сентября 2023«Берег левый, берег правый - заповедники Оки»: Таруса - ПоленовоБыла второй раз. Поехала специально, чтобы посетить могилу дочери Цветаевой А С. Эфрон, что к сожалению, не входит в экскурсионный план. Экспозиции чудесные, особенно в Поленово.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На катере»
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