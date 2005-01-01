"…А в Донском монастыре

зимнее убранство,

спит в Донском монастыре

русское дворянство…"

В октябре 2005 из Парижа были перевезены и перезахоронены в Москве останки Антона Деникина. Да-да, того самого «белого» генерала Гражданской войны, которого советские учебники представляли исчадием ада. Так ли это? Сегодня на экскурсии 🧭 мы окажется рядом с людьми, вставшими тогда под знамена Белой гвардии.

Что они чувствовали?

обиду и гнев за отнятые права и владения?

«самурайскую» преданность присяге?

страх перед наступлением хаоса, перед «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным»?

боль за погубленных в революционном котле родных?

скорбь за Россию, распятую на красной звезде?

Истину нам откроют

произведения свидетелей эпохи, выдающихся писателей Булгакова, Шмелева, «красного графа» Алексея Толстого и даже «буревестника революции» Горького;

письма и дневники блестящих офицеров Колчака, Врангеля, Деникина, эсера Савинкова, наркома Луначарского;

строки рассекреченных указов Ленина, Троцкого, Усиевича;

стихи участников тех событий: юнкеров, студентов, «благородных девиц», священников и монахинь;

редкие старые фото;

картины и рисунки современников эпохи.

Мы увидим сквозь времяОжившие картины прошлого / исторические сюжеты

Красную площадь: 100 лет назад древний Кремль вновь играл роль боевой цитадели!

Театральную и Манежную площади: здесь в гуще жестокие битвы «гербовыми щитами» Москвы обернулись величественные «Метрополь», Исторический музей 🖼, Городская Дума

Площадь Арбатских ворот: здесь, неподалеку от Александровского военного училища, отчаянно сражались юнкера под командованием горстки офицеров, каждый из которых был «слуга царю, отец солдатам».

Марфо-Мариинскую обитель: за ее стенами белое воинство «сестер Христовых» во главе с Великой Княгиней Елизаветой Федоровной врачевали и белых, и красных, и кротко молились за тех и других.

Донской монастырь: здесь в 2005 году, с упокоением генерала Деникина наконец завершилась борьба между «белыми» и «красными», начатая в Москве октябрьскими днями 1917-го.

Это экскурсия-погружение, экскурсия-откровение. Калейдоскоп драматических впечатлений, дающий громадный эмоциональный заряд. Как писал современник эпохи Томас Манн: «Смотрите, если у вас хватит смелости... »