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За Царя, за Родину, за Веру! (правда и мифы Белого движения)

Светлана Л.
Светлана Л. – Гид из Москвы
За Царя, за Родину, за Веру! (правда и мифы Белого движения)
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 500 ₽ за экскурсию

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За Царя, за Родину, за Веру! (правда и мифы Белого движения)
За Царя, за Родину, за Веру! (правда и мифы Белого движения)

Что вы увидите

  • Театральная площадь
  • Красная площадь
  • Манежная площадь
  • Площадь Арбатских ворот
  • Замоскворечье, Марфо-Мариинская обитель
  • Донской монастырь с некрополем
"…А в Донском монастыре
зимнее убранство,
спит в Донском монастыре
русское дворянство…"
В октябре 2005 из Парижа были перевезены и перезахоронены в Москве останки Антона Деникина. Да-да, того самого «белого» генерала Гражданской войны, которого советские учебники представляли исчадием ада. Так ли это? Сегодня на экскурсии 🧭 мы окажется рядом с людьми, вставшими тогда под знамена Белой гвардии.
Что они чувствовали?
  • обиду и гнев за отнятые права и владения?
  • «самурайскую» преданность присяге?
  • страх перед наступлением хаоса, перед «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным»?
  • боль за погубленных в революционном котле родных?
  • скорбь за Россию, распятую на красной звезде?
Истину нам откроют
  • произведения свидетелей эпохи, выдающихся писателей Булгакова, Шмелева, «красного графа» Алексея Толстого и даже «буревестника революции» Горького;
  • письма и дневники блестящих офицеров Колчака, Врангеля, Деникина, эсера Савинкова, наркома Луначарского;
  • строки рассекреченных указов Ленина, Троцкого, Усиевича;
  • стихи участников тех событий: юнкеров, студентов, «благородных девиц», священников и монахинь;
  • редкие старые фото;
  • картины и рисунки современников эпохи.
Мы увидим сквозь времяОжившие картины прошлого / исторические сюжеты
Красную площадь: 100 лет назад древний Кремль вновь играл роль боевой цитадели!
Театральную и Манежную площади: здесь в гуще жестокие битвы «гербовыми щитами» Москвы обернулись величественные «Метрополь», Исторический музей 🖼, Городская Дума
Площадь Арбатских ворот: здесь, неподалеку от Александровского военного училища, отчаянно сражались юнкера под командованием горстки офицеров, каждый из которых был «слуга царю, отец солдатам».
Марфо-Мариинскую обитель: за ее стенами белое воинство «сестер Христовых» во главе с Великой Княгиней Елизаветой Федоровной врачевали и белых, и красных, и кротко молились за тех и других.
Донской монастырь: здесь в 2005 году, с упокоением генерала Деникина наконец завершилась борьба между «белыми» и «красными», начатая в Москве октябрьскими днями 1917-го.
Это экскурсия-погружение, экскурсия-откровение. Калейдоскоп драматических впечатлений, дающий громадный эмоциональный заряд. Как писал современник эпохи Томас Манн: «Смотрите, если у вас хватит смелости... »
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • В подарок великолепные фото с наилучшего ракурса, на профессиональную камеру и Ваш смартфон.
Что не входит
  • Проезд на метро (2 раза)
  • Пожертвования в Донском монастыре (по желанию)
Начало
🚩 Театральная площадь, памятник Карлу Марксу
Место завершения
🏁 Донской монастырь
За Царя, за Родину, за Веру! (правда и мифы Белого движения)
За Царя, за Родину, за Веру! (правда и мифы Белого движения)
За Царя, за Родину, за Веру! (правда и мифы Белого движения)
За Царя, за Родину, за Веру! (правда и мифы Белого движения)
За Царя, за Родину, за Веру! (правда и мифы Белого движения)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана Л.
Светлана Л.
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