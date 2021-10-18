Новодевичий монастырь: история и легенды

Оценить блистательный образец «московского средневековья» и узнать о нем нескучные факты

5
9 отзывов
Новодевичий монастырь — один из старейших архитектурных комплексов столицы, живописно расположенный на изгибе Москвы-реки.

Вы узнаете, какие блистательные взлеты и трагические падения в нем происходили, какие знатные особы волей или неволей попадали в чертоги обители.

Посетите Успенский собор и осмотрите палаты царь-девицы Софьи.
Новодевичий монастырь: история и легенды
Новодевичий монастырь: история и легенды
Новодевичий монастырь: история и легенды
Новодевичий монастырь: история и легенды
Новодевичий монастырь: история и легенды
Новодевичий монастырь: история и легенды
Новодевичий монастырь: история и легенды
Новодевичий монастырь: история и легенды
Новодевичий монастырь: история и легенды

Что вас ожидает

Главные достопримечательности монастыря

Вы рассмотрите могучие крепостные стены, хранящие память о семейных драмах и политических интригах, мрачных рядах опричников и казнях мятежных стрельцов. Увидите храм Смоленской иконы Божией матери 16 века, посетите Успенский собор и оцените интерьеры палат, где жила опальная царевна Софья. Полюбуетесь красной кружевной колокольней и башнями в нарядных каменных коронах.

Монастырские тайны

Мы не только покажем знаковые места монастыря, но и расскажем о нем интересные факты: при каком царе он был возведен и как стал местом придворной обители. Вы услышите историю самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы и узнаете, что означало «удалиться в монастырь». А также: почему в него уходили представительницы знатных родов и как был устроен их быт.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 13:00, в воскресенье в 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду в 13:00, в воскресенье в 13:30

Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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9 реальных отзывов от туристов

Т
18 окт 2021
Прекрасная экскурсия. Гид рассказывает с душой. Узнала много нового. Спасибо.
О
11 окт 2021
Увлекательная экскурсия. Ольга-замечательный гид (и с чувством юмора). Было очень интересно, возникло желание почитать книги про Смутное время.
А
4 окт 2021
Спасибо большое Ольге! Очень интересная экскурсия! Писать о глубоких знаниях экскурсовода не стану - это не этично с моей стороны, так как я не имею достаточного уровня знаний, что бы давать оценку эксперту) Но для меня - простого обывателя, экскурсия была очень познавательной, рассказчица ненавязчиво увлекла нас в историю Новодевичьего монастыря через линию женских историй его прежних обывателей. Юмор Ольги помог быстро наладить контакт между рассказчицей и "студентами", что очень приятно) Наверное, я еще хочу на совместные путешествия с Ольгой!
О
4 окт 2021
Здравствуйте! Ольга замечательный экскурсовод! Прошло все на одном дыхании, очень интересно и познавательно! Спасибо!
М
27 сен 2021
Не смотря на то что на территории монастыря идут реставрационные работы, экскурсия получилась очень интересной и увлекательной. Не помешал даже время от времени моросящий дождь. Наш гид - Ольга - в совершенстве владеет материалом и выведет рассказ увлекательно и непринужденно. Я в восторге! Спасибо за прекрасно проведенное время.
О
13 сен 2021
Ольга-замечательный гид и историк. Настолько интересно преподносит материал, что время отведённое для экскурсии пролетает незаметно. Хочется слушать ее и слушать!
П
26 июля 2021
Экскурсия содержательная, историческая. Монастырь в настоящее время весь в ремонтных работах. Когда всё закончат (через пару лет) будет ещё и красиво. Будем ждать.
О
19 июля 2021
Добрый день,

увлеченный гид и потрясающая рассказчица
Мне было очень интересно,

Спасибо
О
1 июля 2021
Супер! Моя первая экскурсия в Москве! Так интересно, дух захватывало! Все запомнила -удивительно! Вот бы в школах так рассказывали)

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