в среду в 13:00, в воскресенье в 13:30

Что вас ожидает

Главные достопримечательности монастыря

Вы рассмотрите могучие крепостные стены, хранящие память о семейных драмах и политических интригах, мрачных рядах опричников и казнях мятежных стрельцов. Увидите храм Смоленской иконы Божией матери 16 века, посетите Успенский собор и оцените интерьеры палат, где жила опальная царевна Софья. Полюбуетесь красной кружевной колокольней и башнями в нарядных каменных коронах.

Монастырские тайны

Мы не только покажем знаковые места монастыря, но и расскажем о нем интересные факты: при каком царе он был возведен и как стал местом придворной обители. Вы услышите историю самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы и узнаете, что означало «удалиться в монастырь». А также: почему в него уходили представительницы знатных родов и как был устроен их быт.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.