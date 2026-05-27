В самое волшебное время дня мы отправимся в путешествие по живописному водному маршруту — от района Строгино до Серебряного бора.
По спокойной воде вы проплывёте под мостами и окажетесь у Бездонного озера — здесь сделаем остановку и насладимся атмосферой закатного вечера. Это лёгкий и расслабленный формат, который подойдёт всем.
По спокойной воде вы проплывёте под мостами и окажетесь у Бездонного озера — здесь сделаем остановку и насладимся атмосферой закатного вечера. Это лёгкий и расслабленный формат, который подойдёт всем.
Описание экскурсии
Инструктаж и знакомство с сапом
Вы познакомитесь с основами управления, гребли и поворотов — формат подойдёт даже для новичков.
Живописный маршрут
Пройдём от Строгино к Серебряному бору по спокойным водным участкам. По пути — мосты и красивые виды.
Закат на воде
Главный момент программы — мягкий свет, отражения солнечных лучей и спокойствие вечера.
Финиш у Бездонного озера
Отдых и завершение маршрута в природной зоне.
Примерный тайминг:
- 20:00 — встреча, инструктаж, выход на воду
- 22:00 — окончание тура в серебряном бору
Организационные детали
- Перед стартом провожу инструктаж и выдаю спасательные жилеты
- В стоимость входит аренда оборудования: сап, весло, спасжилет
- Внимание! Указано примерное время встречи — оно зависит от времени захода солнца. В дни, когда солнца нет, возможен перенос даты сплава по вашему желанию
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно (10 минут от метро Строгино). От финальной точки маршрута у озера до остановки троллейбуса — 800 метров пешком
- С собой можно взять купальные принадлежности
- Я буду сопровождать вас на протяжении всего маршрута
в понедельник, вторник, среду и четверг в 20:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Строгино»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 20:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 46 туристов
Ваши эмоции — бесценны! Я делаю то, что люблю — сплавы. И организую их как для себя. Никаких надувных байдарок, никаких унылых овсяных каш на завтрак. Крутые, быстрые лодки, авторская еда из-под ножа в казане, приготовленная на огне, и автосопровождение всех туров, чтобы вы были налегке, без вещей в лодке, — вот основные моменты, которые стоит знать о моих сплавах.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Закат на сапах в Москве»
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва Гиляровского
Путешествие по местам, описанным Гиляровским, раскроет тайны старой Москвы. Узнайте о жизни города и его жителях в XIX веке на этой уникальной экскурсии
Начало: В районе метро Сухаревская
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Почувствуйте себя капитаном катера, наслаждаясь видами северо-западной Москвы. Прогулка на катере подарит незабываемые впечатления и яркие фото
Начало: В яхт-клубе «Медуза» (м. Строгино)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в воскресенье в 17:00
31 мая в 17:00
7 июн в 17:00
1500 ₽ за человека
6000 ₽ за человека