Экскурсии в Серебряный бор

Найдено 3 экскурсии в категории «Серебряный Бор» в Москве, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная прогулка по Москве-реке на катере без капитана
На катере
1.5 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Обзорная прогулка по Москве-реке на катере без капитана
Начало: Яхт клуб Ривер-Порт (Корабельная ул., 17, корп. 1)
Расписание: ежедневно с 8:30 до 22:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за экскурсию
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
На катере
1 час
3 отзыва
Водная прогулка
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Увидеть нецентральные достопримечательности и зелёные берега столицы с воды
Начало: В яхт-клубе «Медуза» (м. Строгино)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
4 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
Прогуляться по заповедным тропам пешком или на лыжах и провести день в душевной компании
Начало: Недалеко от метро «Парк Культуры»
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    17 марта 2023
    Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
    Очень понравился походный самовар с сосновыми шишками и дымком, в котором Никита сварил нам вкусный чай и мы пили его
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    под соснами. Никита ухитрился на ходу сделать красивые фотографии и видео, которые мы с удовольствием посмотрели. Было приятно когда нам Никита дал лыжи и ботинки в начале экскурсии. Рекомендуем от души!

  • A
    Alexandra
    27 января 2023
    Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
    Это действительно приключение! Очень необычный формат, позволяющий полностью отключиться от городской суеты. Под конец совсем забываешь, что до центра Москвы рукой
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    подать. Маршрут очень разнофактурный — пока едешь, точно не соскучишься. И конечно, этому способствует живое и увлеченное общение с гидом во время прогулки. Серебряный Бор открылся с совершенно новой стороны! Большое спасибо Никите за такой классный опыт — обязательно пойду еще раз с друзьями:)

    Это действительно приключение!
  • Н
    Надежда
    26 января 2023
    Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
    От прогулки остались самые прекрасные впечатления! На лыжах в осознанном возрасте до этого не каталась, и такой формат оказался отличным вариантом,
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    чтобы попробовать. Все необходимое Никита предоставляет, в начале прогулки проводит инструктаж. Маршрут разнообразный, но не сложный, природа просто потрясающая, а чаепитие с самоваром - особая изюминка программы. Большое спасибо Никите за организацию, всем рекомендую!

    От прогулки остались самые прекрасные впечатления!От прогулки остались самые прекрасные впечатления!От прогулки остались самые прекрасные впечатления!От прогулки остались самые прекрасные впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Серебряный Бор»

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  6. Китай-город
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  8. Храм Василия Блаженного
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Сколько стоит экскурсия по Москве в мае 2025
Сейчас в Москве в категории "Серебряный Бор" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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