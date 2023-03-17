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подать. Маршрут очень разнофактурный — пока едешь, точно не соскучишься. И конечно, этому способствует живое и увлеченное общение с гидом во время прогулки. Серебряный Бор открылся с совершенно новой стороны! Большое спасибо Никите за такой классный опыт — обязательно пойду еще раз с друзьями:)