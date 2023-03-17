Водная прогулка
Обзорная прогулка по Москве-реке на катере без капитана
Начало: Яхт клуб Ривер-Порт (Корабельная ул., 17, корп. 1)
Расписание: ежедневно с 8:30 до 22:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Увидеть нецентральные достопримечательности и зелёные берега столицы с воды
Начало: В яхт-клубе «Медуза» (м. Строгино)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
Прогуляться по заповедным тропам пешком или на лыжах и провести день в душевной компании
Начало: Недалеко от метро «Парк Культуры»
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина17 марта 2023Очень понравился походный самовар с сосновыми шишками и дымком, в котором Никита сварил нам вкусный чай и мы пили его
- AAlexandra27 января 2023Это действительно приключение! Очень необычный формат, позволяющий полностью отключиться от городской суеты. Под конец совсем забываешь, что до центра Москвы рукой
- ННадежда26 января 2023От прогулки остались самые прекрасные впечатления! На лыжах в осознанном возрасте до этого не каталась, и такой формат оказался отличным вариантом,
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Серебряный Бор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Москве в мае 2025
Сейчас в Москве в категории "Серебряный Бор" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Серебряный Бор», 15 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль