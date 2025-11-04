Отправляйтесь с нами исследовать дворы и закоулки малоэтажной дореволюционной Москвы.
Нет, мы не будем прогуливаться по уютным сонным дворикам! Мы отправимся по маршруту первого «гида» Хитровки — Владимира Гиляровского.
Вы услышите занимательные, а иногда жутковатые истории из жизни старой Москвы и в новом свете увидите современную Москву и москвичей.
Нет, мы не будем прогуливаться по уютным сонным дворикам! Мы отправимся по маршруту первого «гида» Хитровки — Владимира Гиляровского.
Вы услышите занимательные, а иногда жутковатые истории из жизни старой Москвы и в новом свете увидите современную Москву и москвичей.
Ближайшие даты:1
дек
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Иоанно-Предтеченский монастырь, где в своё время томились в заточении Салтычиха и княжна Тараканова
- Комплекс Соляных домов, во дворах которых снимался «Брат 2»
- Храм всех святых, благодаря которому, по легенде, появилась фраза «у чёрта на куличках»
- Люранскую церковь Петра и Павла, которая откроет нам историю немецкой слободы
- Хитровскую площадь, где во второй половине 19 века были городовыми известные персонажи Балдахов и Рудников
Вы узнаете, как:
- люди становились постоянными жителями преступного мира
- выживали и «зарабатывали» здесь
- на Хитровке появился богатый индиец-ситх, глава секты душителей
И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Кириллу и Мефодию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 730 туристов
Меня зовут Анастасия. С 2017 года мы с командой занимаемся организацией экскурсий в Москве и в городах Золотого кольца. За 6 лет лично я провела прогулки более чем для 3000 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска и других городов России. Будем рады встрече!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Илья
4 ноя 2025
Было очень интересно и познавательно.
Особенно когда дошли Хитровки и погрузились в истории, как по произведениям про Фандорина и местам съемок фильма Брат2… Спасибо большое Анастасии.
Особенно когда дошли Хитровки и погрузились в истории, как по произведениям про Фандорина и местам съемок фильма Брат2… Спасибо большое Анастасии.
В
Виктория
3 ноя 2025
Анастасия, спасибо за прекрасные два часа! Советую всем, кому нравится район Китай-город и кто уже миллион раз по нему гулял и интересно послушать почему называются так улицы, кому принадлежали дома и кто в них жил.
Очень структурированный рассказ, без воды и насыщено интересный.
Очень структурированный рассказ, без воды и насыщено интересный.
Е
Елена
4 фев 2025
Экскурсия очень понравилась. Узнала много нового. Спасибо экскурсоводу Анастасии. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
Елена
16 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Анастасия ответила на все вопросы и провела по тайным закоулочкам. Огромное спасибо!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Квест
до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия «Ивановская горка»
Погрузиться в историю Китай-города и Хитровки на прогулке без гида
Начало: У метро Китай-город
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
1200 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Солянка и Хитровка перенесут вас в другое измерение. Здесь есть всё для интересной прогулки: итальянские пейзажи, старинная архитектура, купеческие особняки
Начало: У метро Китай-город
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
15 ноя в 15:00
16 ноя в 15:00
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в пятницу в 17:30, в субботу в 14:00
14 ноя в 17:30
15 ноя в 14:00
1334 ₽ за человека