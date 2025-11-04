Илья Было очень интересно и познавательно.

Особенно когда дошли Хитровки и погрузились в истории, как по произведениям про Фандорина и местам съемок фильма Брат2… Спасибо большое Анастасии.

В Виктория Анастасия, спасибо за прекрасные два часа! Советую всем, кому нравится район Китай-город и кто уже миллион раз по нему гулял и интересно послушать почему называются так улицы, кому принадлежали дома и кто в них жил.

Очень структурированный рассказ, без воды и насыщено интересный.

Е Елена Экскурсия очень понравилась. Узнала много нового. Спасибо экскурсоводу Анастасии. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.