В этой праздничной поездке вы увидите самые яркие и нарядные локации Рязани, включая Главную ёлку страны и обновлённые площади, сверкающие новогодними огнями.
Вас ждут гастрономические открытия: локальные десерты, авторские чаи, «есенинская» булочка и мастер-класс в музее леденца. По пути мы заглянем в Тулу и атмосферную Коломну, а затем отправимся в провинциальный Зарайск.
Описание тураПо новогодним городам Мы посетим самые нарядные и сказочно украшенные локации Рязани: увидим Главную елку страны, обновленные улицы и площади. И все это — в свете новогодних огней! Попробовать Рязань на вкус отправимся в кафе-галерею знаменитых актеров, где возрождают аппетитные рецепты локальных десертов и создают авторские чаи из дикорастущих трав. Нас угостят «есенинской» булочкой, к которой подадут запатентованный чай с грибами. А в самом сладком музее Рязани — музее леденца — порадуем себя экскурсией с мастер-классом и дегустациями. Заедем в Тулу и погрузимся в атмосферу купеческого города XIX века в златоглавой Коломне, пройдем по посадским улочкам с колоритными особняками. А еще попробуем улиток под бокал шампанского, прогуляемся по провинциальному Зарайску и поднимемся на скандинавский маяк.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тульского кремль
- Музей Чаепития
- Древний Рязанский кремль
- Дворец Олега
- Рыбацкая деревня с «норвежским» маяком
- Комплекс Некоторое Царство
- Зарайский Кремль
- Коломенский Посад
- Эко-ферма
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсионная программа
- Проживание в гостинице в Рязани (2 ночи)
- Питание (2 завтрака, 3 обеда)
- Праздничная программа с мастер-классом по леденцам и вкусными дегустациями
- Входные билеты на объекты по программе
- Устройство «радиогид»
Что не входит в цену
- Музей-галерея знаменитых актеров театра и кино Рязанской земли, с необыкновенным чаепитием и дегустацией есенинской булочки с яблоком - 950 руб. (по желанию, за доп. плату при покупке тура)
Место начала и завершения?
Аннино, Станция метро · Москва, Варшавское шоссе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
