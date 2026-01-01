Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В этой праздничной поездке вы увидите самые яркие и нарядные локации Рязани, включая Главную ёлку страны и обновлённые площади, сверкающие новогодними огнями.



Вас ждут гастрономические открытия: локальные десерты, авторские чаи, «есенинская» булочка и мастер-класс в музее леденца. По пути мы заглянем в Тулу и атмосферную Коломну, а затем отправимся в провинциальный Зарайск.

Описание тура По новогодним городам Мы посетим самые нарядные и сказочно украшенные локации Рязани: увидим Главную елку страны, обновленные улицы и площади. И все это — в свете новогодних огней! Попробовать Рязань на вкус отправимся в кафе-галерею знаменитых актеров, где возрождают аппетитные рецепты локальных десертов и создают авторские чаи из дикорастущих трав. Нас угостят «есенинской» булочкой, к которой подадут запатентованный чай с грибами. А в самом сладком музее Рязани — музее леденца — порадуем себя экскурсией с мастер-классом и дегустациями. Заедем в Тулу и погрузимся в атмосферу купеческого города XIX века в златоглавой Коломне, пройдем по посадским улочкам с колоритными особняками. А еще попробуем улиток под бокал шампанского, прогуляемся по провинциальному Зарайску и поднимемся на скандинавский маяк.

